Het was een drukte van belang voor de Formule 1-coureurs in Las Vegas. De rijders werden van het ene na het andere event gesleept, tot frustratie van de meeste coureurs. Ook McLaren-teambaas Andrea Stella zag dat er veel van de twintig rijders werd gevraagd, maar denkt dat het net niet uit de klauwen liep. "Het was echt op de limiet op het gebied van het spektakel, op het gebied van show en entertainment", vertelt de Italiaan.

Stella erkent dat de show ook zijn positieve kanten heeft, maar vindt dat er nog wel over gesproken moet worden. "Het was tot op zekere hoogte goed, want ik ben er zeker van dat ervan genoten is", vertelt de ingenieur. "We moeten onszelf wel afvragen of het ietsje te ver is gegaan." Zoals gezegd werd er veel van de coureurs gevraagd en volgens de McLaren-baas is er te weinig geluisterd naar de rijders. "We zijn het er honderd procent mee eens dat de coureurs betrokken waren [bij de shows], want zij zijn de motor van de populariteit en het succes van de sport. Wat ik kon zien was dat het voor de coureurs wel een heel druk weekend was. We moeten dus zoeken naar de juiste balans tussen de focussen op het racen en de show. Ik moet dus zeggen dat op dat gebied nog wat punten zijn die we moeten overwegen."

Over alles naast de baan valt nog genoeg glad te strijken, maar de gemene deler in de F1-paddock is dat men te spreken is over het circuit. De race was namelijk een heus spektakel, waardoor ook de coureurs na afloop van de Grand Prix lovend waren over de baan. Ook Stella voegt zich in dat rijtje. "De lay-out van de baan is dusdanig dat er goed geracet kan worden. Ik had niet verwacht dat we de goede race zouden krijgen vanwege het gedrag van de banden. Daar heeft de lay-out in geholpen", vertelt de 53-jarige teambaas, die nog wel een wensenlijstje heeft voor verbeteringen. "Het asfalt is als we in de nacht racen te glad. We hadden crashes. De eerste bocht na de start was ook erg druk, dus het had een situatie als in Australië [waar veel coureurs in bocht een crashten] kunnen krijgen. We moeten dat voorkomen en niet wachten totdat zoiets gebeurt."

