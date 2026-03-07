Stella: Albert Park legt zwakke punten F1-regels 2026 bloot

De nieuwe regels in de Formule 1 dwingen coureurs om hun rijstijl sterk aan te passen en zich vooral te richten op het besparen van elektrische energie. Nadat ze vorig jaar op de simulator al een eerste indruk kregen van het nieuwe reglemententijdperk, groeiden tijdens de wintertests in Bahrein de zorgen.

Toch wilden veel coureurs nog geen eindoordeel geven alvorens ze in een echt raceweekend hadden gereden. Nu de kwalificatie voor de Australische Grand Prix achter de rug is, hielden coureurs zich niet langer in. Tijdens de rijdersbriefing op vrijdag - na de eerste vrije trainingen - werden al stevige zorgen uitgesproken, gevolgd door nog fellere reacties na de kwalificatie op zaterdag.

Lando Norris stelde zelfs dat de Formule 1 van "de beste auto’s ooit naar waarschijnlijk de slechtste" is gegaan. Ook zijn teamgenoot Oscar Piastri, Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton, evenals een van de meest uitgesproken critici van de 2026-regels, Max Verstappen, uitten hun zorgen.

Volgens Stella weerspiegelen de opmerkingen van de coureurs zowel een fundamenteel probleem met de nieuwe reglementen als enkele circuit-specifieke problemen in Australië. Albert Park staat bekend als een van de lastigste circuits op de kalender voor energieterugwinning, omdat het relatief weinig zware remzones heeft vergeleken met bijvoorbeeld het testcircuit in Bahrein. Juist onder (hard) remmen kan meer energie worden teruggewonnen. Omdat dat op Albert Park dus niet werkt, moeten de coureurs bij gebrek aan vermogen vaker gebruikmaken van het zogenaamde lift and coast.

Piastri zei dat hij dat tijdens de kwalificatie zelfs drie keer per ronde moest doen. Daarnaast speelt ook 'superclipping' een rol: het opladen van de batterij terwijl de coureur vol gas blijft rijden, wat de topsnelheid aanzienlijk verlaagt. Dat werd duidelijk zichtbaar op het rechte stuk richting bocht negen, waar de auto’s veel snelheid verloren en de voorheen snelle combinatie van bocht negen en tien een stuk minder spectaculair werd.

Mogelijkheden om regels te verbeteren

"Albert Park legt duidelijk enkele zwakke punten in de nieuwe regels bloot", zei Stella toen hem door Motorsport.com werd gevraagd naar de kritiek van de coureurs en de specifieke problemen in Melbourne. "Je gebruikt het vermogen, maar put de batterij heel snel uit. Daardoor wordt het erg belangrijk hoe je de batterij weer oplaadt."

Volgens Stella is dat niet alleen een technische uitdaging voor de engineers, maar ook voor de coureurs zelf. "Het gaat niet alleen om engineering, maar ook om hoe je de auto bestuurt. Dit soort elementen hoort niet bij wat coureurs gedurende hun hele carrière gewend zijn geweest. Ze vragen om verbeteringen. En ik denk ook dat er mogelijkheden zijn om de regels te verbeteren."

De Italiaan heeft eerder al voorstellen gedaan om het technische reglement licht aan te passen, maar binnen de Formule 1 bestaat voorlopig consensus om eerst meer data te verzamelen tijdens de eerste races van het seizoen. "We zullen morgen zien hoe het gaat", voegde Stella toe. "We moeten er in ieder geval voor zorgen dat we vanuit het oogpunt van de powerunit alles in orde hebben."

In de kwalificatie was het nog niet zo duidelijk, maar in de race op zondagochtend zal er ongetwijfeld ook veel te doen zijn om het inhalen. Stella wilde daar nog niet op vooruitlopen. "Dat zullen we morgen wel zien. Het plaatje is na de kwalificatie nog niet compleet. In China zullen we ook meer leren, want dat is opnieuw een lastig circuit."

Na een paar races zal volgens hem moeten worden bekeken of er aanpassingen nodig zijn. "Dan moeten we bekijken of er iets moet gebeuren – en wat precies – om ervoor te zorgen dat we het entertainment behouden en ook een deel van het DNA van het rijden in een Formule 1-auto. Het moet uiteindelijk weer gaan om het maximaliseren van grip, niet om het maximaliseren van energieterugwinning en energiegebruik."

