Antonelli wijst overeenkomst met rijstijl Hamilton aan

Als Mercedes-junior is Andrea Kimi Antonelli zich op de achtergrond hard aan het voorbereiden op zijn debuutseizoen in de Formule 1. Hij heeft bij Mercedes grote schoenen te vullen, aangezien hij het zitje van Lewis Hamilton - die in 2025 naar Ferrari verkast - overneemt. Dat betekent ook dat Antonelli nog enkele maanden kan leren van de ervaren zevenvoudig F1-kampioen, met wie hij naar eigen zeggen een goede band heeft. "We praten met elkaar tijdens raceweekenden en ik moet zeggen dat hij een geweldig persoon is, erg bescheiden", zegt Antonelli bij 'Il Festival dello Sport', georganiseerd door het Italiaanse La Gazzetta dello Sport. "In Singapore heb ik bijvoorbeeld van hem geleerd hoe hij de race aanpakt, de informatie die hij naar het team doorspeelt over de staat van de auto en de banden. Ik kijk ernaar uit om terug te gaan naar het circuit om te blijven observeren en leren, zodat ik klaar ben voor volgend jaar."

Antonelli heeft vanaf de zijlijn ook de rijstijl van Hamilton in de gaten gehouden en de Italiaan merkte op dat die vergelijkbaar is met zijn eigen rijstijl. "Hij is een coureur die graag in een auto rijdt die een sterke voorkant heeft, dus hij houdt er niet van als een auto onderstuur heeft, en dat is iets waar ik ook van houd." In 2025 strijdt Antonelli juist tegen Hamilton en dat doet hij samen met teamgenoot George Russell, die de leidersrol op zich moet nemen. Antonelli droomt ervan om te winnen, maar wil bovenal Russell zien te verslaan.

"We hebben al behoorlijk wat gesproken over 2025", stelt Antonelli. "Het is het hoofddoel om het best mogelijke resultaat te behalen, ook voor het team en daar zijn we ons allebei bewust van. Het is volgend jaar natuurlijk ook het doel om hem te verslaan, maar dat gaat niet makkelijk worden omdat hij heel sterk is en al zes jaar ervaring heeft in de Formule 1. Ik ben blij dat ik iemand als hij als teamgenoot heb, want ik kan dan veel van hem leren. Hij heeft me nog niet zo veel advies gegeven omdat hij tijdens de weekenden heel druk is, maar voorlopig gaat alles goed."