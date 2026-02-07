Antonelli over seizoen 2026: "Regelwijzigingen F1 komen op juiste moment"

De Formule 1 ziet er dit jaar totaal anders uit door de ingrijpende wijzigingen aan zowel chassis als motor. De auto’s zijn 32 kilo lichter, hebben minder downforce en leunen zwaarder op elektrische energie na vier jaar met ground effect-auto’s.

Veel is al gezegd en geschreven over hoe de coureurs hun rijstijl zullen moeten aanpassen doordat actieve aerodynamica en energiemanagement een grotere rol spelen. Jonge coureurs zouden kunnen profiteren van deze reset. Zij zijn gewend om op de autosportladder vrijwel elk jaar in een andere auto te stappen en zitten minder vastgeroest in een vaste rijstijl. Andrea Kimi Antonelli is daar een voorbeeld van. Het Italiaanse talent werd versneld naar de Formule 1 gebracht en reed nooit meer dan één seizoen in een juniorcategorie voordat hij op 18-jarige leeftijd zijn Mercedes-debuut maakte.

"Voor alle rookies die vorig jaar in de Formule 1 zijn gekomen, is het eigenlijk goed om dit jaar met een nieuwe auto te beginnen", denkt Antonelli. "Wij zijn eraan gewend om ons zo snel mogelijk aan te passen aan een nieuwe auto. In dat opzicht is het dus goed dat we dit jaar een nieuwe auto hebben, want het is een reset voor iedereen. Vooral voor ons, die elk jaar iets nieuws gewend zijn, kan dat helpen om de auto misschien sneller te begrijpen dan anderen."

De Mercedes-coureur debuteerde in 2025 tijdens het laatste jaar van een bestaande reglementencyclus en dat leverde hem een achterstand op. Hoewel hij vorig jaar indruk maakte met drie podiumplaatsen en een pole in de sprintrace in Miami, kende hij ook meerdere onnodige crashes in vrije trainingen en had hij soms moeite met de druk als veelbelovende rookie – bijvoorbeeld tijdens zijn thuisrace op Imola.

"Vorig jaar was het laatste jaar van de oude regels en de meeste coureurs kenden die auto door en door, ze hadden hem jarenlang ontwikkeld", aldus de coureur uit Bologna. "Dit jaar is alles compleet nieuw. Qua rijden is het een grote kans, want wie het het beste en het snelste begrijpt, kan echt het verschil maken."

Dat betekent volgens Antonelli niet dat de ervaren rijders automatisch met een achterstand beginnen. "Die andere coureurs zijn echt niet dom", vervolgt de 19-jarige. "Ze zullen het ook heel snel doorhebben en ervaring blijft tellen, ook in hoe je een seizoen en een raceweekend benadert. Qua ervaring zal er dus nog steeds wel een verschil zijn. Maar puur op het gebied van rijden zitten we nu op hetzelfde niveau, omdat we allemaal met een nieuwe auto beginnen. Dat maakt het een enorme kans."