Aanbevolen voor jou

Is het terecht dat andere raceklassen slaatje willen slaan uit kritiek op F1?

Formule 1
GP van China
Is het terecht dat andere raceklassen slaatje willen slaan uit kritiek op F1?

Antonelli reageert op opmerkelijk moment tijdens F1-podium China

Formule 1
GP van China
Antonelli reageert op opmerkelijk moment tijdens F1-podium China

René Lammers pakt podiums en rookietitel in E3 Winter Championship

Eurocup-3
René Lammers pakt podiums en rookietitel in E3 Winter Championship

Ferrari ziet strengere controle compressieverhouding niet als 'enorme gamechanger'

Formule 1
GP van China
Ferrari ziet strengere controle compressieverhouding niet als 'enorme gamechanger'

Italië en Formule 1 feliciteren Antonelli met eerste Grand Prix-zege

Formule 1
GP van China
Italië en Formule 1 feliciteren Antonelli met eerste Grand Prix-zege

BMW maakt 1 aprilgrap werkelijkheid met M3 GT3 Touring voor 24 uur van de Nürburgring

VLN
BMW maakt 1 aprilgrap werkelijkheid met M3 GT3 Touring voor 24 uur van de Nürburgring

Ocon biedt excuses aan Colapinto na botsing in Chinese GP

Formule 1
GP van China
Ocon biedt excuses aan Colapinto na botsing in Chinese GP

Antonelli klaart lucht met Hadjar: "Weten hoe hij soms kan zijn"

Formule 1
GP van China
Antonelli klaart lucht met Hadjar: "Weten hoe hij soms kan zijn"
Formule 1 GP van China

Antonelli reageert op opmerkelijk moment tijdens F1-podium China

Andrea Kimi Antonelli keek zondag verbaasd op toen hij als Kimi Räikkönen werd aangekondigd op het F1-podium in China, maar kon ook hartelijk lachen om het opmerkelijke moment.

Laurens Stade Giacomo Rauli
Gepubliceerd:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto door: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Op zaterdag had Andrea Kimi Antonelli al zijn eerste pole-position in de Formule 1 veroverd en een dag later voegde hij daar zijn eerste Grand Prix-zege aan toe. De 19-jarige Italiaan mocht zodoende plaatsnemen op de hoogste trede van het podium, waar de Italiaanse en Duitse volksliederen voor hem en Mercedes zouden klinken. 

Hij werd door de omroeper echter aangekondigd als 'Kimi Räikkönen', een freudiaanse verspreking waar Antonelli - met zijn bijnaam Kimi - wel om kon lachen. "Vlak voordat ik het podium op ging, hoorde ik de circuitomroeper me Kimi Räikkönen noemen en even raakte ik in de war!", lacht Antonelli in gesprek met onder meer Motorsport.com.

 

"Maar het was een ongelooflijk moment. Het Italiaanse volkslied horen, het team onder het podium zien staan en de grootste trofee ontvangen is iets bijzonders. Het zou mooi zijn om elk raceweekend zo af te sluiten: het is een van de mooiste en meest intense gevoelens die ik ooit heb ervaren", verklaart Antonelli. 

Toen hij de pole had veroverd - waarmee hij de jongste polesitter ooit werd in de Formule 1 - begon Antonelli al te dromen van de zege. Het besef dat hij zijn eerste overwinning kon pakken, drong pas echter in de slotfase van de race door.

"Ongeveer vijftien ronden voor het einde", wijst hij het moment aan dat die gedachte in zijn hoofd begon te spelen. "Ik hoopte alleen dat er geen safety car zou komen. Verder had ik een goed tempo, maar toen ik zag wat ik een paar ronden voor het einde deed, dacht ik: 'Hoe heb ik zoiets kunnen doen?'" 

Antonelli doelt daarmee op zijn remfout in bocht 14, waar hij rechtdoor schoot en twee seconden van zijn voorsprong op George Russell verloor. "Ik remde iets later, de banden waren praktisch op en er stond een rugwind, dus er speelden meerdere factoren mee", verklaart hij dat moment. 

"Maar gelukkig had ik een goede marge. Toen ik de beelden nog eens terugzag voordat ik naar het podium ging, stond ik versteld: ik reed alleen, alles was rustig, en toch maakte ik een fout. Maar nu kan ik zeggen dat het goed is afgelopen en dat het niet nog eens zal gebeuren."

Wat er dan door hem heen ging in de laatste ronde? "Een heleboel emoties! Toen ik uit bocht veertien kwam had ik zelfs nog een kleine glijpartij, dus ik wachtte tot de uitloopronde om het echt te vieren."

Net binnen

Antonelli reageert op opmerkelijk moment tijdens F1-podium China

Formule 1
GP van China
Antonelli reageert op opmerkelijk moment tijdens F1-podium China

René Lammers pakt podiums en rookietitel in E3 Winter Championship

Eurocup-3
René Lammers pakt podiums en rookietitel in E3 Winter Championship

Ferrari ziet strengere controle compressieverhouding niet als 'enorme gamechanger'

Formule 1
GP van China
Ferrari ziet strengere controle compressieverhouding niet als 'enorme gamechanger'
Vorig artikel Ferrari ziet strengere controle compressieverhouding niet als 'enorme gamechanger'

Meer van
Laurens Stade

BMW maakt 1 aprilgrap werkelijkheid met M3 GT3 Touring voor 24 uur van de Nürburgring

VLN
VLN
BMW maakt 1 aprilgrap werkelijkheid met M3 GT3 Touring voor 24 uur van de Nürburgring

Antonelli klaart lucht met Hadjar: "Weten hoe hij soms kan zijn"

Formule 1
Formule 1
GP van China
Antonelli klaart lucht met Hadjar: "Weten hoe hij soms kan zijn"

Interview: Thierry Vermeulen deelt raceplannen voor 2026: "Het is een mooi programma"

Uitgelicht
DTM
Uitgelicht
DTM
Interview: Thierry Vermeulen deelt raceplannen voor 2026: "Het is een mooi programma"
Meer van
Andrea Kimi Antonelli

Italië en Formule 1 feliciteren Antonelli met eerste Grand Prix-zege

Formule 1
Formule 1
GP van China
Italië en Formule 1 feliciteren Antonelli met eerste Grand Prix-zege

Dit schrijven de internationale media over de Chinese Grand Prix

Formule 1
Formule 1
GP van China
Dit schrijven de internationale media over de Chinese Grand Prix

Vader Antonelli dankt Wolff na eerste Formule 1-zege van zoon Kimi

Formule 1
Formule 1
GP van China
Vader Antonelli dankt Wolff na eerste Formule 1-zege van zoon Kimi
Meer van
Mercedes

F1-update: Verstappen hekelt Mario Kart-racen, Wolff ziet ‘perfect moment’ na zege Antonelli

Formule 1
Formule 1
GP van China
F1-update: Verstappen hekelt Mario Kart-racen, Wolff ziet ‘perfect moment’ na zege Antonelli

Wolff reageert op F1-kritiek Max Verstappen: "Hij zit in een horrorshow"

Formule 1
Formule 1
GP van China
Wolff reageert op F1-kritiek Max Verstappen: "Hij zit in een horrorshow"

Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van China

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Door Erwin Jaeggi
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van China

De les die Verstappen ook heeft geleerd: Antonelli benoemt voornaamste verbeterpunt

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Door Ronald Vording
De les die Verstappen ook heeft geleerd: Antonelli benoemt voornaamste verbeterpunt

Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Door Ronald Vording
Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?

Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Erwin Jaeggi
Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen
