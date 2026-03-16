Antonelli reageert op opmerkelijk moment tijdens F1-podium China
Andrea Kimi Antonelli keek zondag verbaasd op toen hij als Kimi Räikkönen werd aangekondigd op het F1-podium in China, maar kon ook hartelijk lachen om het opmerkelijke moment.
Foto door: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Op zaterdag had Andrea Kimi Antonelli al zijn eerste pole-position in de Formule 1 veroverd en een dag later voegde hij daar zijn eerste Grand Prix-zege aan toe. De 19-jarige Italiaan mocht zodoende plaatsnemen op de hoogste trede van het podium, waar de Italiaanse en Duitse volksliederen voor hem en Mercedes zouden klinken.
Hij werd door de omroeper echter aangekondigd als 'Kimi Räikkönen', een freudiaanse verspreking waar Antonelli - met zijn bijnaam Kimi - wel om kon lachen. "Vlak voordat ik het podium op ging, hoorde ik de circuitomroeper me Kimi Räikkönen noemen en even raakte ik in de war!", lacht Antonelli in gesprek met onder meer Motorsport.com.
"Maar het was een ongelooflijk moment. Het Italiaanse volkslied horen, het team onder het podium zien staan en de grootste trofee ontvangen is iets bijzonders. Het zou mooi zijn om elk raceweekend zo af te sluiten: het is een van de mooiste en meest intense gevoelens die ik ooit heb ervaren", verklaart Antonelli.
Toen hij de pole had veroverd - waarmee hij de jongste polesitter ooit werd in de Formule 1 - begon Antonelli al te dromen van de zege. Het besef dat hij zijn eerste overwinning kon pakken, drong pas echter in de slotfase van de race door.
"Ongeveer vijftien ronden voor het einde", wijst hij het moment aan dat die gedachte in zijn hoofd begon te spelen. "Ik hoopte alleen dat er geen safety car zou komen. Verder had ik een goed tempo, maar toen ik zag wat ik een paar ronden voor het einde deed, dacht ik: 'Hoe heb ik zoiets kunnen doen?'"
Antonelli doelt daarmee op zijn remfout in bocht 14, waar hij rechtdoor schoot en twee seconden van zijn voorsprong op George Russell verloor. "Ik remde iets later, de banden waren praktisch op en er stond een rugwind, dus er speelden meerdere factoren mee", verklaart hij dat moment.
"Maar gelukkig had ik een goede marge. Toen ik de beelden nog eens terugzag voordat ik naar het podium ging, stond ik versteld: ik reed alleen, alles was rustig, en toch maakte ik een fout. Maar nu kan ik zeggen dat het goed is afgelopen en dat het niet nog eens zal gebeuren."
Wat er dan door hem heen ging in de laatste ronde? "Een heleboel emoties! Toen ik uit bocht veertien kwam had ik zelfs nog een kleine glijpartij, dus ik wachtte tot de uitloopronde om het echt te vieren."
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties