In de slotfase van VT3 nam Andrea Kimi Antonelli te veel van de kerbstone mee bij bocht 2 toen hij zijn kwalificatiesimulatie wilde beginnen, waardoor hij de controle verloor en tegen de baanafzetting knalde. Zijn auto kwam uiteindelijk tot stilstand aan de binnenkant, terwijl er overal brokstukken op het circuit lagen.

Mercedes had ongeveer twee uur om de auto van Antonelli te repareren, waardoor zijn kant van de garage veranderde in een bijenkorf van activiteit. Toen de kwalificatie begon, stond de auto nog op de bokken, omringd door dozen met reserveonderdelen – maar het team bleef hoop houden dat Antonelli alsnog aan de kwalificatie kon deelnemen.

De crash van Max Verstappen in Q1 hielp Mercedes enigszins, omdat de klok werd stilgezet. Daardoor kon Antonelli de pitstraat verlaten toen de sessie werd hervat. Ondanks de nasleep van zijn eigen crash wist Antonelli zich toch een weg naar Q3 te banen en zette hij zijn auto uiteindelijk op de eerste startrij naast teamgenoot en polesitter George Russell.

Antonelli bedankte zijn monteurs voor het weer rijklaar maken van zijn auto voor de kwalificatie, waarin hij slechts 0,293 seconde langzamer was dan Russell. "Ja, het was een heel, heel stressvolle dag", zegt Antonelli na de kwalificatie. "Helaas ging ik in VT3 de muur in, maar de jongens – de monteurs – waren vandaag de helden door de auto weer op de baan te krijgen."

"En we konden de auto niet eens goed afstellen; we gingen gewoon naar buiten en wisten hem toch op de eerste startrij te zetten. Daar ben ik echt heel blij mee. Het was niet makkelijk. Ik moest diep gaan. Maar ja, de volgende keer moet ik een probleemloos weekend hebben, want ik heb de kwalificatie zeker een beetje gecompromitteerd. Maar morgen hebben we nog een race en een goed resultaat is mogelijk."

'Auto leek wel van Lego'

Mercedes-teambaas Toto Wolff voelde vooral "opluchting" toen de W17 van Antonelli weer de baan op ging tijdens de kwalificatie. Hij vreesde immers ook dat Antonelli niet kon deelnemen aan de sessie, maar in plaats daarvan zag hij hoe zijn coureur koel bleef en zijn fout goedmaakte.

George Russell en Andrea Kimi Antonelli delen op zondag de eerste startrij in Australië. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Die auto leek op een Lego-Formule 1-auto die letterlijk twee uur eerder op de grond was gegooid", stelt Wolff tegenover Sky Sports F1. "Ik zei tegen hen dat we vijf minuten voor het begin van de sessie dachten dat we het niet zouden halen."

"Maar toen ging Max eraf en dat gaf ons de extra minuten om de auto naar buiten te krijgen. Ik zei het vorig jaar ook al: het is makkelijker om iemand langzamer te maken dan om een ezel snel te maken. Iemands energie in de auto wat temperen is ook een kwestie van tijd en van het afwegen van risico en beloning. Hij heeft nooit het gevoel dat hij te veel risico neemt. Maar hij rijdt wel zó dicht op de limiet, en dat is iets wat hij nog zal leren. We hebben er nu al een paar van dit soort momenten gehad, maar ze horen bij zijn ontwikkeling."