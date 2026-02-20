Antonelli positief voor Melbourne ondanks probleem op laatste F1-testdag
Andrea Kimi Antonelli blijft optimistisch voor de Grand Prix van Australië, ondanks dat hij in de ochtendsessie van de laatste F1-testdag op de baan tot stilstand kwam door een probleem.
Na ongeveer twee uur testen op vrijdag viel Andrea Kimi Antonelli stil op het Bahrain International Circuit als gevolg van een technisch probleem met de W17 van Mercedes. Er bleek sprake van een verlies van pneumatische druk, waardoor de Duitse fabrieksformatie de power unit moest vervangen. Daarmee zat zijn ochtendsessie er eerder op dan gepland. Desondanks blijft de Italiaan positief over wat er over twee weken mogelijk is in de seizoensopener in Australië.
"Ja, het is hier in Bahrein niet de meest vlekkeloze test geweest voor mij, maar dat is testen", vertelde Antonelli aan de verzamelde media. "Het is juist belangrijk om dit soort problemen nu tegen te komen en nu op te lossen, zodat we er de rest van het seizoen geen last meer van hebben."
Volgens Antonelli heeft Mercedes het probleem dat een vroegtijdig einde maakte aan zijn testprogramma reeds geïdentificeerd, waardoor er al gewerkt kan worden aan een oplossing. "Het team heeft het onderzocht en het probleem al gevonden, evenals de manier om het te verhelpen. Hopelijk is het dus in orde voor Australië", aldus de coureur uit Bologna. "Verder voelde de auto eigenlijk best goed aan. We hebben veel aan de afstelling gewerkt en de auto geeft een goed gevoel."
Antonelli tekende tijdens de eerste testweek voor de snelste tijd en voerde de tijdenlijst op donderdag wederom aan. Met de tijd die hij op vrijdagochtend reed, kwam hij uiteindelijk achtste te staan in de tijdentabel. Teamgenoot George Russell snelde in de middag naar de vierde tijd, achter Charles Leclerc, Lando Norris en Max Verstappen. "Natuurlijk zien de andere topteams er ook behoorlijk goed uit", erkent hij. "Ferrari zag er vanochtend erg sterk uit en McLaren maakte gisteren een goede indruk, net als Red Bull. Ik denk dat de top-vier dicht bij elkaar zit en dat het een spannend gevecht gaat worden."
Antonelli begint volgende maand aan zijn tweede seizoen in de Formule 1. Hij voelt zich naar eigen zeggen "veel beter voorbereid dan vorig jaar". "Ik voel me goed richting de start van het seizoen", aldus de Mercedes-coureur. "Natuurlijk zijn de verwachtingen van ons team hoog, maar de andere topteams zijn volgens mij ook erg sterk." Tot slot voegde hij toe: "We moeten ons gewoon op onszelf blijven focussen en proberen zo veel mogelijk performance uit het pakket te halen. In Melbourne is het vervolgens tijd om echt te laten zien wat we in huis hebben."
