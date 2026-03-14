Nadat het sprintgedeelte van het weekend eerder op zaterdag was afgerond met een overwinning voor George Russell en podiumplaatsen voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton, kon het vizier worden gericht op de kwalificatie en de Grand Prix van zondag. Zou Mercedes opnieuw de scepter zwaaien, net als in de sprintkwalificatie op vrijdag? Of konden Ferrari en McLaren na de lessen uit de sprintrace meer tegenwicht bieden? En wat zat er nog in voor Max Verstappen en Red Bull Racing na het teleurstellende begin van het weekend in China?

Q1: Ferrari zet de toon

Nadat het licht aan het einde van de pitstraat op groen was gezet, kwamen de Mercedes-coureurs als laatsten de baan op. Andrea Kimi Antonelli kwam met zijn eerste vliegende ronde tot een 1.33.305, waarmee hij heel even bovenaan stond, totdat Russell een 1.33.262 liet noteren. Hamilton had een flink moment tijdens zijn eerste snelle ronde, waardoor hij na de eerste runs negentiende stond. Op een nieuwe set softs verbeterde hij zich echter naar een 1.33.522, waarmee hij achter de Mercedessen derde kwam te staan. Leclerc bracht vervolgens met een sterke laatste sector de snelste tijd uit Q1 op de klokken: 1.33.175.

Lewis Hamilton moest tijdens de kwalificatie hard werken om zijn Ferrari onder controle te houden. Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Verstappen begon de kwalificatie met een run op de medium band en stond na de eerste snelle ronden negende in de tijdenlijst. Dat was P15 geworden op het moment dat hij op de soft naar buiten kwam voor een nieuwe poging. Hoewel de RB22 een handvol oogde, kwam Verstappen nog tot een 1.33.417, goed voor P4 in de tijdentabel. Door de verbetering van Verstappen was Hamilton uiteindelijk vijfde in Q1. Regerend wereldkampioen Lando Norris begon de kwalificatie ondertussen met de zesde tijd. Hij was nipt sneller dan de sterk rijdende Gabriel Bortoleto op P7 en teamgenoot Oscar Piastri op P8.

"Vreselijk!", riep Alexander Albon uit nadat hij op de achttiende plek in de tijdenlijst was blijven steken. Carlos Sainz (P17), Fernando Alonso (P19), Valtteri Bottas (P20), Lance Stroll (P21) en Sergio Pérez (P22) waren de andere vijf coureurs voor wie de zaterdag er na Q1 op zat.

Q2: Mercedes neemt over

In Q2 waren het Antonelli en Russell die als eersten een tijd neerzetten. De Italiaan noteerde een 1.32.950, waar de Brit ruim onder dook met een 1.32.523. Hamilton en Leclerc namen daarna plaats op P2 en P3, terwijl Verstappen met een 1.33.179 achter Antonelli op P5 uitkwam.

Leclerc ging met zijn tweede snelle ronde naar een 1.32.486, goed voor P1. Antonelli zou de sessie echter bovenaan eindigen door nog een 1.32.443 te rijden. Russell verbeterde zich niet en eindigde Q2 als derde. "Er klopt iets niet. Ik heb enorm veel onderstuur. Het voelt alsof de voorvleugel kapot is", meldde de Brit, wiens voorvleugel en neus bij terugkeer in de pits vervangen zouden worden.

Hamilton volgde uiteindelijk op een halve tiende van Russell met de vierde tijd. Norris was vijfde en moest al bijna een halve seconde toegeven op Antonelli. Pierre Gasly kwam sterk voor de dag met de zesde tijd, waarmee hij Verstappen en Piastri achter zich liet. Ook Oliver Bearman en Isack Hadjar gingen door naar Q3.

Nico Hülkenberg kwam slechts twee duizendsten tekort om door te gaan en in het geval van Franco Colapinto scheelde het ook maar vijf duizendsten met de tiende tijd. Esteban Ocon, Liam Lawson, Arvid Lindblad en Gabriel Bortoleto vonden eveneens hun Waterloo in Q2.

Q3: Problemen bij Russell

Het laatste deel van de kwalificatie begon met een angstig moment voor Mercedes. Russell kwam tijdens zijn outlap stil te staan op het circuit. Hij slaagde er na een poosje wel in om op eigen kracht terug naar de pits te rijden, maar kon niet van versnelling veranderen.

Het technische malheur bij Russell betekende dat Antonelli voor de benchmark zou zorgen. De Italiaan bracht een 1.32.322 op de klokken. Leclerc en Hamilton kwamen vervolgens tot de tweede en derde tijd, maar hadden allebei geen vlekkeloze ronde, met als gevolg dat Piastri en Norris kort daarna naar P2 en P3 konden gaan. Verstappen realiseerde een 1.33.334, waarmee hij achter de twee Ferrari's zesde stond na de eerste runs.

Max Verstappen en Red Bull kwamen er in de kwalificatie niet aan te pas. Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Helemaal aan het einde scherpte Antonelli de snelste tijd nog aan naar 1.32.064, wat goed genoeg bleek voor pole. Russell, bij wie de problemen met de auto net op tijd verholpen waren, kwam met zijn laatste ronde namelijk niet verder dan een 1.32.286, waarmee hij twee tienden van Antonelli verwijderd bleef. Hiermee is Antonelli de jongste polesitter in de Formule 1 aller tijden, een record dat hiervoor in handen was van Sebastian Vettel, die 21 jaar was toen hij pole pakte voor de Grand Prix van Italië van 2008.

Door het snelle herstelwerk bij Mercedes moest Ferrari genoegen nemen met de tweede rij: Hamilton en Leclerc waren uiteindelijk derde en vierde in de kwalificatie. De derde startrij is volledig voor McLaren, met Piastri op P5 en Norris op P6. Verstappen verbeterde zich naar 1.33.002, maar was daarmee alsnog langzamer dan Gasly en staat zodoende achtste op de grid in Shanghai. Hadjar volgde op een tiende van Verstappen met de negende tijd en heeft Bearman zondag naast zich bij de start.

De Grand Prix van China begint zondag om 08.00 uur Nederlandse tijd.