Andrea Kimi Antonelli ongedeerd na auto-ongeluk in San Marino

Aan de vooravond van de Formule 1-testdagen in Bahrein is Andrea Kimi Antonelli betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Het ongeval vond plaats op een weg in Serravalle in San Marino. Volgens het rapport van de verkeerspolitie ging het om een botsing met de vangrail, waarbij geen andere voertuigen betrokken waren.

Het incident wordt door Mercedes bevestigd in een officiële verklaring. "Afgelopen zaterdagavond was Kimi, in de buurt van zijn woonplaats in San Marino, betrokken bij een verkeersongeval. De politie kwam ter plaatse nadat Kimi zelf had gebeld. Alleen zijn auto was betrokken bij het incident en hoewel het voertuig schade opliep, bleef Kimi volledig ongedeerd."

Antonelli reed op dat moment in de Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ "Motorsport Collectors Edition", een zeer gelimiteerde uitvoering waarvan slechts 200 exemplaren zijn gebouwd. Aan de vooravond van de shakedown in Barcelona had Mercedes nog veel aandacht besteed aan de aflevering van deze supercar aan Antonelli. Heel lang heeft Antonelli dus niet van de auto kunnen genieten: Mercedes deelde de aflevering van de supercar op 6 februari op sociale media.

De auto onderscheidt zich door unieke details, zoals een met de hand gespoten carrosserie in Petronas-kleurstelling en hoogwaardige technische specificaties. Daaronder vallen onder meer een aerodynamische afstelling met verminderde lift en een verbeterd koelsysteem. Onder de motorkap ligt een 4,0-liter twin-turbo V8 met een vermogen van 612 pk.