Monaco vormt dit weekend op papier de beste kans voor de concurrentie om een einde te maken aan de dominante reeks van Mercedes. De Duitse fabrikant heeft de eerste vijf Grands Prix van het F1-seizoen 2026 gewonnen, maar op het stratencircuit van Monte Carlo speelt motorvermogen traditioneel een minder grote rol dan op veel andere banen door de korte rechte stukken en de vele langzame bochten.

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Toch waarschuwt WK-leider Andrea Kimi Antonelli dat het succes van de W17 niet uitsluitend aan de krachtbron uit Brixworth te danken is. "Helaas praten veel mensen alleen over het potentieel van onze motor, maar ik moet zeggen dat ook ons chassis extreem goed presteert", zei Antonelli afgelopen weekend bij de uitreiking van de Trofeo Lorenzo Bandini. "We zijn sterk in de bochten en gaan bovendien heel goed met de banden om. Vanuit chassis-oogpunt staan we er dus ook zeer goed voor."

Het komende raceweekend wordt duidelijk welke motorfabrikanten in aanmerking komen voor ondersteuning via het nieuwe ADUO-systeem. Die extra ontwikkelingsruimte is bedoeld voor fabrikanten die qua prestaties achterlopen op de referentie, die momenteel wordt gevormd door Mercedes.

Antonelli verwacht dat Ferrari een van de fabrikanten zal zijn die van deze regeling kan profiteren. Volgens de Italiaan beschikt de SF-26 al over een sterk chassis, waardoor een stap voorwaarts met de motor de onderlinge krachtsverhoudingen aanzienlijk zou kunnen veranderen zodra de Scuderia de geüpdatete krachtbron introduceert.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"We zullen zien welke teams ADUO-ondersteuning krijgen. Ferrari lijkt daar één van te zijn", aldus Antonelli. "Als die teams optimaal gebruik weten te maken van die mogelijkheid, zullen ze het gat zeker verkleinen. En Ferrari staat er op chassisgebied ook al goed voor."

Op dit moment ziet Antonelli echter nog wel een andere zwakke plek bij de Scuderia. "Momenteel lijkt Ferrari vooral tijdens races wat meer moeite te hebben, zeker wanneer bandenslijtage een belangrijke factor wordt. Maar als zij met een doorontwikkelde motor komen, zullen ze absoluut dichterbij komen. Eenvoudig zal het echter niet worden, want extra vermogen uit een motor halen is nooit makkelijk."

Toch sluit de Mercedes-coureur niet uit dat Ferrari later in het seizoen een serieuze uitdager kan worden. "Ik denk dat ze aanzienlijk dichterbij kunnen komen als ze alle puzzelstukjes op hun plek krijgen. Dan kunnen ze een echte bedreiging voor ons vormen. Maar op dit moment heb ik veel vertrouwen in het werk dat mijn team levert, en dat geeft mij als coureur enorm veel motivatie."