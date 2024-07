Hoe Antonelli door Mercedes afgeschermd wordt van media-aandacht in F1

Sinds 2019 is Andrea Kimi Antonelli onderdeel van het opleidingsprogramma van Mercedes en sinds zijn entree in de autosport in 2022 is het snel gegaan. Via de Formule 4 en Formula Regional European promoveerde hij dit jaar naar de Formule 2, maar inmiddels is hij ook nadrukkelijk in beeld voor een F1-zitje. De nog altijd pas 17-jarige Italiaan is de grote favoriet om de naar Ferrari vertrekkende Lewis Hamilton op te volgen bij Mercedes. Sindsdien zijn de verwachtingen rond Antonelli een stuk hoger geworden, maar zijn resultaten in de Formule 2 zijn ronduit wisselvallig.

Mede door een trage start van Prema met de nieuwe F2-bolide van Dallara begon Antonelli met matige resultaten aan zijn F2-seizoen, om daarna op stabielere basis punten te scoren. In de hoofdrace in Oostenrijk liet hij vervolgens zijn auto afslaan bij een pitstop, wat Mercedes-teambaas Toto Wolff bij Spaanse media tot uitspraken verleidde die Carlos Sainz hoop gaven op het zitje naast George Russell. Afgelopen weekend sloeg Antonelli echter op de best denkbare manier terug door in de sprintrace onder lastige omstandigheden op een nat Silverstone zijn eerste F2-zege te boeken. Vervolgens stond hij de F1-pers te woord, waar hij toegaf dat de zege broodnodig was.

In die mediasessie legde Antonelli ook uit dat een F1-auto "veel vertrouwen geeft tijdens het rijden, omdat die zoveel downforce heeft dat je echt kunt pushen". Daarmee gaf hij meteen ook een verklaring waarom jongere coureurs tegenwoordig steeds sneller promotie maken richting de hoogste klassen van de single-seaters. Van deze jonge coureurs wordt verwacht dat ze "zwemmen", zo liet Wolff een dag eerder in dezelfde ruimte optekenen.

In Silverstone mocht Antonelli voor de tweede keer dit seizoen naar de officiële F2-persconferentie, ruim drieënhalve maand nadat hij tweede was in de kwalificatie in Melbourne. Het toont aan dat Antonelli en Prema een moeizaam seizoen beleven, maar er werden nog twee dingen duidelijk. Allereerst leek hij na zijn zege in Silverstone veel meer vertrouwen te hebben, iets wat ook logisch is gezien de blijdschap na een overwinning. Daarnaast gaf zijn optreden in de persconferentie ook weg hoe Mercedes hem de afgelopen tijd heeft voorbereid op gesprekken met de media, terwijl het team hem daar ook voor in bescherming nam.

De Duitse fabrikant was zich ervan bewust dat Antonelli's 2024 zorgvuldig gemanaged moest worden, maar dat men ook rekening moest houden met zijn jeugdige leeftijd in iets wat een meedogenloze omgeving kan zijn. Mercedes besloot daarom om zijn mediaoptredens zoveel mogelijk in te perken. De Italiaan heeft bijvoorbeeld geen toestemming gekregen om zoals gebruikelijk in de F2-paddock interviews en gesprekken te voeren met de media. Motorsport.com heeft opvallend genoeg vernomen dat dit eveneens geldt voor Prema-teamgenoot en Ferrari-junior Oliver Bearman. De jonge Brit heeft sinds de aankondiging van zijn promotie naar Haas F1 Team echter al enkele keren plaatsgenomen in een mediasessie van dat team.

Achter de schermen werkt Mercedes echter wel met Antonelli op het gebied van mediatraining. Zo weet Wolff dat de druk op Antonelli in de loop van zijn carrière steeds groter wordt als hij zich blijft ontwikkelen. Bovendien is Mercedes zich ervan bewust dat de jonge coureur meteen moet opdraven bij sponsoractiviteiten en interactie moet hebben met mensen als Mercedes CEO Ola Källenius en INEOS-baas Jim Ratcliffe als hij directe promotie maakt naar het fabrieksteam.

De gedachte achter de strategie van Mercedes met Antonelli is tweeledig: door zijn mediamomenten in F2 te beperken kan de coureur zich focussen op de aanpassing aan een nieuwe klasse en op zijn belangrijke seizoen, terwijl hij ook beschermd wordt tegen de soms zeer heftige media-omgeving van zijn thuisland. Wel is Mercedes van plan om Antonelli in de loop van 2024 vaker beschikbaar te maken voor mediamomenten, zo heeft Motorsport.com vernomen. Die zullen er hoe dan ook komen als hij meer successen boekt tijdens zijn Formule 2-campagne.

Over Antonelli's toekomst is nog geen besluit genomen. Mercedes is een optie, maar hij zou mogelijk ook bij een ander team - zoals Alpine of Williams - gestald kunnen worden als men hem nog niet rijp genoeg acht voor een plek in het fabrieksteam. Ook een extra jaar in de Formule 2 is een mogelijkheid. Uit een ander antwoord tijdens de persconferentie in Silverstone - "ik ga niet altijd even goed om met druk" - blijkt echter waarom Wolff niet alleen onder de indruk is van Antonelli's snelheid op de baan. "Wat ik goed vind aan zijn houding - en die van zijn familie in het algemeen - is de objectieve beoordeling van een situatie, die goed of niet goed genoeg is", antwoordde Wolff op de vraag van Motorsport.com hoe hij vindt dat zijn protegé omgaat met de heisa rond zijn persoon in 2024.

"Ik denk niet dat de druk op een of andere manier negatieve invloed heeft op hoe hij presteert en hoe hij rijdt. Je kunt zien dat hij met Ollie Bearman een goed mikpunt heeft en ze zitten dicht bij elkaar. Ollie had in Oostenrijk natuurlijk een heel goede race, terwijl Kimi op zondag in de tweede race een probleem met de koppeling had", vervolgde Wolff. "Je moet dus zwemmen, dat is duidelijk. Zijn carrière is enorm snel gegaan, hij is pas 17. Hij heeft niet eens een rijbewijs voor de openbare weg. De beste coureurs kunnen omgaan met de hoeveelheid ogen die op ze gericht zijn en de druk, en dat zal alleen maar groter worden."