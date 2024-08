'Antonelli maakt zich op voor officieel F1-debuut'

De komende weken gaat er veel gebeuren rond de persoon Andrea Kimi Antonelli. De Italiaanse tak van Motorsport.com weet te melden dat de jonge Italiaan in Monza de eerste vrije training voor het Formule 1-team van Mercedes afwerkt, waarna bekend wordt gemaakt dat hij in 2025 het zitje van Lewis Hamilton overneemt. Ook in de oefensessie zal hij in de auto van de zevenvoudig wereldkampioen zitten.

De timing van het debuut van Antonelli in F1 is niet geheel toevallig. Komend weekend wordt de nu nog Formule 2-coureur achttien jaar oud en voldoet hij aan alle eisen voor een superlicentie. Eerder dit seizoen kwam naar buiten dat een team dispensatie had aangevraagd om hem onder de achttien al in de auto te zetten, maar dat blijkt nu niet meer nodig.

Antonelli was in Spa aanwezig en kreeg daar te horen dat hij volgend seizoen voor Mercedes in F1 mag rijden. Daags na de GP in België werkte hij een test in de W15 af op Spa om zo alvast kennis te maken met de wagen. Ook enkele monteurs met wie hij vanaf volgend jaar samenwerkt bleven wat langer hangen om zo het talent aan het werk te zien. Ook heeft hij zijn nieuwe race-engineer Peter Bonnington ontmoet. Op woensdag werd bekend dat de Engelsman niet met Hamilton meeverhuist en een grotere rol bij Mercedes krijgt, nu weet 'Bono' ook met wie hij volgend jaar werkt.

Voorbereidingen begonnen

Antonelli is momenteel druk bezig met zichzelf klaarstomen voor het grote werk. De coureur uit Bologna heeft de afgelopen maanden meermaals de fabriek in Brackley bezocht voor een simsessie. De Duitse fabrikant acht de rijder nu klaar voor een debuut in een officiële sessie en voor een zitje in 2025. De inzet van Antonelli in VT1 past ook in de verplichting om twee sessies per seizoen een rookie in te zetten. Mercedes heeft dat nog niet gedaan, Monza wordt de eerste keer. De verwachting is dat Antonelli ook in de eerste training van Mexico en/of in Abu Dhabi zijn opwachting maakt.

De timing van het nieuws is gezien de stijgende lijn in F2 van Antonelli niet geheel opvallend. Aan het begin van het jaar had hij het lastig met de nieuwe wagen, maar ondertussen heeft hij aardig zijn draai gevonden. Er staan twee overwinningen achter zijn naam en hij is constant sneller dan Prema-teamgenoot Oliver Bearman. De titel lijkt echter te ver weg, Isack Hadjar heeft met nog vier weekenden te gaan bijna twee keer zoveel punten.