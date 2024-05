Antonelli maakt indruk tijdens Mercedes F1-test op Imola

Bij het Formule 1-team van Mercedes zijn de verwachtingen voor Andrea Kimi Antonelli torenhoog. De jonge Italiaan wordt al lange tijd gelinkt aan het vrije stoeltje voor 2025 bij de renstal en er is een serieus testprogramma opgetuigd om hem te laten wennen aan de kracht van de F1-bolides. Maandag en dinsdag mocht de coureur uit Bologna de W13 aan de tand voelen tijdens een test op het circuit van Imola en deed dat met verve.

Op maandag was wennen aan de eerste keer in een grondeffect-auto zijn taak. Over de hele dag reed Antonelli vijfhonderd kilometer zonder een fout te maken. Zijn tijd was met een 1.20 op de harde band ook goed. George Russell reed met dezelfde auto in de tweede vrije training van 2022 een seconde sneller.

Een dag later kreeg Antonelli een andere taak met zich mee. De coureur moest wat proefstarts uitvoeren en moest de procedures rond het racen in een F1-auto leren kennen. Opnieuw maakte de zeventienjarige coureur geen enkele fout en op het moment dat hij ervoor mocht zitten werd er een 1.17.180 genoteerd. Daarbij moet gezegd worden dat de baanomstandigheden perfect waren en dat de W13 met heel weinig brandstof de baan werd opgestuurd.

Vergelijkingsmateriaal

Het is vrij lastig om een goede referentie te zoeken voor wat Antonelli heeft laten zien. Het enige wat nog enigszins in de buurt komt zijn de tijden die Oscar Piastri afgelopen maart op het circuit noteerde. De Australiër reed toen in de McLaren MCL36 een 1.17.890. Het laat zien dat de tijden van het toptalent Antonelli uitstekend waren.

De resultaten tijdens de test zullen ook andere teams zijn opgevallen. De naam van Antonelli zingt al langere tijd rond in het geruchtencircuit en naast Mercedes is Williams een optie voor volgend F1-seizoen. Dit seizoen moet de coureur nog een Formule 2-seizoen afwerken en tot nu toe gaat dat niet van een leien dakje. Na de eerste drie weekenden staat de rijder op P9 in het kampioenschap.