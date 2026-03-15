Andrea Kimi Antonelli kon zijn emoties nauwelijks bedwingen nadat hij in Shanghai zijn eerste overwinning in de Formule 1 had behaald. De Mercedes-coureur stond zichtbaar geëmotioneerd voor de camera's en gaf toe dat de spanning hem in de slotfase bijna te veel werd.

"Ik ben sprakeloos", zei Antonelli direct na afloop. "Om eerlijk te zijn sta ik op het punt om te huilen. Ik wil mijn team enorm bedanken, want zij hebben me geholpen om deze droom te realiseren." De 19-jarige Italiaan moest zijn interview vervolgens kort onderbreken omdat hij zichtbaar geraakt was door het moment.

Met zijn zege schrijft Antonelli een stukje Italiaanse autosportgeschiedenis. Hij is namelijk de eerste Italiaanse coureur in twintig jaar tijd die een Grand Prix weet te winnen. De laatste Italiaan die dat lukte was Giancarlo Fisichella, die in 2006 de Grand Prix van Maleisië won.Gevraagd hoe belangrijk de overwinning voor zijn land is, reageerde hij: "Ik zei gisteren al dat ik Italië weer terug aan de top wilde brengen en dat is vandaag gelukt."

Hartaanval

Antonelli beleefde nog wel een schrikmoment in de slotfase van de race. Vier ronden voor de finish verremde hij zich bij het ingaan van bocht veertien, waardoor hij een 'flat spot' opliep en een deel van zijn voorsprong op teamgenoot George Russell verloor. "Ik bezorgde mezelf bijna een hartaanval met die flat spot, maar uiteindelijk was het een goede race", zei hij met een glimlach.

De basis voor zijn overwinning werd in de openingsfase van de race al gelegd. Antonelli, die zaterdag zijn eerste pole-position in F1 pakte en daarmee de jongste polesitter aller tijden werd, zag bij de start Lewis Hamilton voor zich komen, maar kon de leiding in de tweede ronde terugpakken.

"Het was geen makkelijke start", gaf Antonelli toe. "Waarschijnlijk verdedigde ik iets te veel de binnenkant en gaf ik daardoor te veel ruimte aan de Ferrari. Maar uiteindelijk was het tempo goed en konden we naar de overwinning rijden."

Ondanks zijn overtuigende zege wil Antonelli nog niet te veel op de zaken vooruitlopen als het gaat om zijn kansen op de titel. "We staan nog maar aan het begin", zei hij. "Daarbij is George een ongelooflijke coureur die sterk is op alle vlakken, dus het zal niet makkelijk worden om hem te verslaan. Tegelijkertijd is het ook een geweldige kans om met hem samen te werken, want ik leer veel van hem. Ik bekijk het gewoon race voor race. Aan het einde van het seizoen zien we wel waar we staan."