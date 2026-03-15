Aanbevolen voor jou

Hamilton na eerste Ferrari-podium: "Een van mijn leukste F1-races ooit"

Formule 1
GP van China
Hamilton na eerste Ferrari-podium: "Een van mijn leukste F1-races ooit"

Max Verstappen: "Wie dit leuk vindt, snapt niet waar racen om draait"

Formule 1
GP van China
Max Verstappen: "Wie dit leuk vindt, snapt niet waar racen om draait"

Antonelli na eerste F1-zege: "Ik bezorgde mezelf bijna een hartaanval"

Formule 1
GP van China
Antonelli na eerste F1-zege: "Ik bezorgde mezelf bijna een hartaanval"

F1 stand 2026: Verstappen zakt twee plaatsen na uitvalbeurt in China

Formule 1
F1 stand 2026: Verstappen zakt twee plaatsen na uitvalbeurt in China

Beoordeel de coureurs na F1 Grand Prix van China

Formule 1
GP van China
Beoordeel de coureurs na F1 Grand Prix van China

Uitslag: Formule 1 Grand Prix van China

Formule 1
GP van China
Uitslag: Formule 1 Grand Prix van China

Eerste F1-zege voor Kimi Antonelli in China, Max Verstappen valt uit

Formule 1
GP van China
Eerste F1-zege voor Kimi Antonelli in China, Max Verstappen valt uit

F1 China live: Volg de race met livetiming

Formule 1
GP van China
F1 China live: Volg de race met livetiming
Formule 1 GP van China

Antonelli na eerste F1-zege: "Ik bezorgde mezelf bijna een hartaanval"

Andrea Kimi Antonelli pakte in China zijn eerste F1-zege, maar bezorgde zichzelf in de slotfase bijna een hartaanval door van de baan te schieten.

Erwin Jaeggi
Bewerkt:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto door: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Andrea Kimi Antonelli kon zijn emoties nauwelijks bedwingen nadat hij in Shanghai zijn eerste overwinning in de Formule 1 had behaald. De Mercedes-coureur stond zichtbaar geëmotioneerd voor de camera's en gaf toe dat de spanning hem in de slotfase bijna te veel werd.

"Ik ben sprakeloos", zei Antonelli direct na afloop. "Om eerlijk te zijn sta ik op het punt om te huilen. Ik wil mijn team enorm bedanken, want zij hebben me geholpen om deze droom te realiseren." De 19-jarige Italiaan moest zijn interview vervolgens kort onderbreken omdat hij zichtbaar geraakt was door het moment.

Met zijn zege schrijft Antonelli een stukje Italiaanse autosportgeschiedenis. Hij is namelijk de eerste Italiaanse coureur in twintig jaar tijd die een Grand Prix weet te winnen. De laatste Italiaan die dat lukte was Giancarlo Fisichella, die in 2006 de Grand Prix van Maleisië won.Gevraagd hoe belangrijk de overwinning voor zijn land is, reageerde hij: "Ik zei gisteren al dat ik Italië weer terug aan de top wilde brengen en dat is vandaag gelukt."

Lees ook:

Hartaanval

Antonelli beleefde nog wel een schrikmoment in de slotfase van de race. Vier ronden voor de finish verremde hij zich bij het ingaan van bocht veertien, waardoor hij een 'flat spot' opliep en een deel van zijn voorsprong op teamgenoot George Russell verloor. "Ik bezorgde mezelf bijna een hartaanval met die flat spot, maar uiteindelijk was het een goede race", zei hij met een glimlach.

De basis voor zijn overwinning werd in de openingsfase van de race al gelegd. Antonelli, die zaterdag zijn eerste pole-position in F1 pakte en daarmee de jongste polesitter aller tijden werd, zag bij de start Lewis Hamilton voor zich komen, maar kon de leiding in de tweede ronde terugpakken.

"Het was geen makkelijke start", gaf Antonelli toe. "Waarschijnlijk verdedigde ik iets te veel de binnenkant en gaf ik daardoor te veel ruimte aan de Ferrari. Maar uiteindelijk was het tempo goed en konden we naar de overwinning rijden."

Ondanks zijn overtuigende zege wil Antonelli nog niet te veel op de zaken vooruitlopen als het gaat om zijn kansen op de titel. "We staan nog maar aan het begin", zei hij. "Daarbij is George een ongelooflijke coureur die sterk is op alle vlakken, dus het zal niet makkelijk worden om hem te verslaan. Tegelijkertijd is het ook een geweldige kans om met hem samen te werken, want ik leer veel van hem. Ik bekijk het gewoon race voor race. Aan het einde van het seizoen zien we wel waar we staan."

Net binnen

Hamilton na eerste Ferrari-podium: "Een van mijn leukste F1-races ooit"

Formule 1
GP van China
Hamilton na eerste Ferrari-podium: "Een van mijn leukste F1-races ooit"

Max Verstappen: "Wie dit leuk vindt, snapt niet waar racen om draait"

Formule 1
GP van China
Max Verstappen: "Wie dit leuk vindt, snapt niet waar racen om draait"

Antonelli na eerste F1-zege: "Ik bezorgde mezelf bijna een hartaanval"

Formule 1
GP van China
Antonelli na eerste F1-zege: "Ik bezorgde mezelf bijna een hartaanval"

F1 stand 2026: Verstappen zakt twee plaatsen na uitvalbeurt in China

Formule 1
F1 stand 2026: Verstappen zakt twee plaatsen na uitvalbeurt in China
Vorig artikel F1 stand 2026: Verstappen zakt twee plaatsen na uitvalbeurt in China
Volgend artikel Max Verstappen: "Wie dit leuk vindt, snapt niet waar racen om draait"

Meer van
Erwin Jaeggi

Eerste F1-zege voor Kimi Antonelli in China, Max Verstappen valt uit

Formule 1
Formule 1
GP van China
Eerste F1-zege voor Kimi Antonelli in China, Max Verstappen valt uit

Leclerc: "Waanzinnige kwalificatieronden behoren tot het verleden"

Formule 1
Formule 1
GP van China
Leclerc: "Waanzinnige kwalificatieronden behoren tot het verleden"

Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen
Meer van
Andrea Kimi Antonelli

Mysterieus probleem verpest bijna Russell's dag in Shanghai

Formule 1
Formule 1
GP van China
Mysterieus probleem verpest bijna Russell's dag in Shanghai

Antonelli na historische F1-pole: "Ik probeerde gewoon kalm te blijven"

Formule 1
Formule 1
GP van China
Antonelli na historische F1-pole: "Ik probeerde gewoon kalm te blijven"

Historische F1-pole voor Antonelli in Shanghai, Max Verstappen achtste

Formule 1
Formule 1
GP van China
Historische F1-pole voor Antonelli in Shanghai, Max Verstappen achtste
Meer van
Mercedes

De startopstelling van de Formule 1 Grand Prix van China

Formule 1
Formule 1
GP van China
De startopstelling van de Formule 1 Grand Prix van China

Russell: "Zelfs diehard F1-fans vinden nieuwe regels minder erg dan gedacht"

Formule 1
Formule 1
GP van China
Russell: "Zelfs diehard F1-fans vinden nieuwe regels minder erg dan gedacht"

Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?

De les die Verstappen ook heeft geleerd: Antonelli benoemt voornaamste verbeterpunt

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Door Ronald Vording
De les die Verstappen ook heeft geleerd: Antonelli benoemt voornaamste verbeterpunt

Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Door Ronald Vording
Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?

Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Erwin Jaeggi
Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Erwin Jaeggi
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië
Bekijk meer