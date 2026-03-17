In de Grand Prix van China zette Andrea Kimi Antonelli zijn eerste pole-position meteen om in zijn eerste overwinning. Hij kwam ruim vijf seconden voor teamgenoot George Russell over de finish en bezorgde Mercedes daarmee de tweede dubbelzege van het nog jonge seizoen. Toch had de marge nog een stuk groter kunnen zijn, als Antonelli drie ronden voor het einde niet van de baan was gegaan in bocht 14.

Door een blokkerend wieltje moest Antonelli een kleine toer maken door de uitloopstrook, waardoor hij twee seconden van zijn voorsprong verloor. Het moment dwong zijn race-engineer Peter Bonnington om hem via de boordradio te manen om de auto gewoon naar de finish te brengen. Dat lukte, want Antonelli maakte daarna geen fout meer en werd de eerste Italiaanse winnaar in F1 sinds Giancarlo Fisichella.

In gesprek met enkele Italiaanse media, waaronder Motorsport.com, geeft Antonelli tekst en uitleg over het uitstapje vlak voor de finish. "Er was een fase in de race dat ik veel aan het managen was. Toen het team me vertelde dat ik kon pushen, ging ik snellere rondetijden rijden. Ik genoot ervan, maar misschien wel te veel", stelt de tiener.

"In de ronde dat ik de fout maakte, pushte ik heel hard zonder dat het echt nodig was. Het werd zo'n situatie waarin het voelt alsof je de automatische piloot aan hebt gezet en rijdt zonder enige mentale inspanning. Ik ontspande echter te veel en toen kwam het foutje. Ik heb mijn lesje wel geleerd."

Doordat Russell in Shanghai met de sprintzege aan de haal ging en Antonelli daarin als vijfde eindigde, is de Brit na twee raceweekenden de kampioenschapsleider. Antonelli volgt op vier punten en lijkt door de ijzersterke start van Mercedes onder het nieuwe reglement dus al in zijn tweede F1-seizoen een kandidaat voor de wereldtitel. Zelf denkt hij daar nog niet aan.

Andrea Kimi Antonelli weet dat het niet makkelijk wordt om George Russell te verslaan. Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"We hebben pas twee races gehad en er zijn er nog zo'n twintig te gaan", benadrukt de coureur uit Bologna. "Ik wil nu gewoon genieten van dit resultaat en met beide benen op de grond blijven staan. Ik ben me er bewust van dat ik onderdeel ben van een geweldig team, en het feit dat ik een heel goede auto heb, betekent dat we geen enkele doelstelling kunnen uitsluiten."

"We kunnen dus vechten voor het kampioenschap, maar George verslaan is niet eenvoudig. We moeten dus blijven werken en blijven pushen."

Vooralsnog lijkt Russell inderdaad de belangrijkste concurrent te worden van Antonelli in de strijd om de wereldtitel. Waar de Italiaan pas één volledig F1-seizoen achter de rug heeft, is zijn teamgenoot bezig met zijn achtste volledige jaargang in de koningsklasse. Op basis van ervaring heeft Russell dus een streepje voor en dat beseft Antonelli dan ook.

"Ervaring", benoemt Antonelli waar hij de meeste ruimte voor verbetering heeft. "Dat betekent in staat zijn om alles samen te laten komen als het ertoe doet, en fouten tot het absolute minimum beperken."

"Ervaring speelt een cruciale rol, want het stelt je in staat om de situatie in alle omstandigheden onder controle te hebben. Zelfs als je moeite hebt, kun je daar snel een uitweg vinden. Maar ik wil mijn kaarten spelen. Aan het begin van dit jaar zei ik dat ik zo goed mogelijk voorbereid wilde zijn, omdat de kans die ik nu heb niet vaak voorbij komt."