Antonelli klaart lucht met Hadjar: "Weten hoe hij soms kan zijn"
Andrea Kimi Antonelli heeft onthuld dat hij voorafgaand aan de Grand Prix van China met Isack Hadjar heeft gesproken, nadat Hadjar zijn excuses na hun botsing in de sprintrace aanvankelijk had geweigerd.
Foto door: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
Tijdens de sprintrace in Shanghai kende Andrea Kimi Antonelli een slechte start en belandde hij midden in het veld. In een poging om in de eerste ronde snel posities goed te maken, ging Antonelli hard bocht 6 in en maakte hij contact met Isack Hadjar, waardoor de Red Bull schade opliep.
De stewards achtten Antonelli snel verantwoordelijk voor het incident en gaven hem tijdens de sprintrace een tijdstraf van tien seconden. De botsing viel echter niet goed bij de Red Bull-coureur. Na zijn vierde plaats in de sprintrace liep Antonelli in parc fermé naar Hadjar toe om zijn excuses aan te bieden, maar Hadjar - nog zittend in de cockpit van zijn RB22 - weigerde dat gebaar.
Later op zaterdag zei de Fransman tegenover Canal+: "Ik begrijp niet waarom hij zo overenthousiast is wanneer hij een raket van een auto heeft en zich toch wel weer naar voren zal werken… Maar goed, dit soort dingen gebeuren."
Op zondag, na een nacht slapen, leek de situatie echter te zijn afgekoeld. Antonelli legde dat zelf uit tijdens de persconferentie na de race, waarin hij zijn allereerste overwinning in een Formule 1 Grand Prix behaalde, in antwoord op een vraag van Motorsport.com.
Gevraagd of de kwestie tussen hen was opgelost na het incident en Hadjars reactie een dag eerder, antwoordt de Mercedes-coureur: "Ja, dat hebben we vandaag tijdens de rijdersparade gedaan en alles is weer goed."
"Natuurlijk was het gisteren mijn fout, want ik reed tegen hem aan. Dat was uiteraard niet met opzet, maar ik verpestte wel zijn race. Dus ik neem mijn verantwoordelijkheid en na de race ben ik meteen mijn excuses gaan aanbieden. Hij zat gewoon nog midden in het moment."
"We weten hoe Isack soms kan zijn, vooral in het heetst van de strijd. Dus ik zat er niet zo mee, want vandaag was alles weer in orde", aldus Antonelli.
De 19-jarige Italiaan slaagde er zondag in zijn eerste GP-zege te pakken, maar wilde nog niet meteen denken aan de titelstrijd. "We staan nog maar aan het begin", zei hij. "Daarbij is George [Russell] een ongelooflijke coureur die sterk is op alle vlakken, dus het zal niet makkelijk worden om hem te verslaan. Tegelijkertijd is het ook een geweldige kans om met hem samen te werken, want ik leer veel van hem. Ik bekijk het gewoon race voor race. Aan het einde van het seizoen zien we wel waar we staan."
Ocon biedt excuses aan Colapinto na botsing in Chinese GP
Antonelli klaart lucht met Hadjar: "Weten hoe hij soms kan zijn"
Geen F1-regelverandering voor Japan, maar Wolff waakzaam voor 'politieke messen' in de rug
F1-film van Apple valt in de prijzen bij Oscaruitreiking
Bearman opgelucht na moment met Hadjar: "Geluk dat ik hier sta"
Hadjar wijst grootste verbeterpunt Red Bull RB22 aan na F1-kwalificatie China
Hadjar over Antonelli: "Overenthousiast terwijl hij een raket van een auto heeft"
F1-update: Verstappen hekelt Mario Kart-racen, Wolff ziet ‘perfect moment’ na zege Antonelli
Wolff reageert op F1-kritiek Max Verstappen: "Hij zit in een horrorshow"
Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van China
De les die Verstappen ook heeft geleerd: Antonelli benoemt voornaamste verbeterpunt
Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?
Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen
