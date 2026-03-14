Antonelli na historische F1-pole: "Ik probeerde gewoon kalm te blijven"

Na bijna achttien jaar in handen te zijn geweest van Sebastian Vettel, die 21 jaar en 72 dagen was toen hij in 2008 pole pakte voor de Grand Prix van Italië, is het record voor jongste polesitter van eigenaar veranderd. Andrea Kimi Antonelli reed in de slotfase van de kwalificatie in China een 1.32.064, waarmee hij Mercedes-teamgenoot George Russell, bij wie er tijdens Q3 een probleem was met de auto, met twee tienden versloeg.

"Het was een redelijk probleemloze sessie", merkte Antonelli na afloop op. "En daar ben ik natuurlijk erg blij mee. Helaas was er bij George wel iets aan de hand. Het was cool geweest als hij ook twee runs had kunnen doen. Maar ik had zelf een goede sessie zonder problemen en zonder fouten."

Antonelli had tijdens Q3 wel in de gaten dat er iets mis was bij Russell, maar moest ondertussen zijn focus houden voor zijn laatste run. "Ik zag dat er iets bij hem aan de hand was, maar ik probeerde gewoon geconcentreerd en kalm te blijven om nog een goede ronde af te kunnen leveren. En die kwam er aan het einde."

Schadebeperking voor Russell

Russell kwam aan het begin van Q3 tijdens zijn outlap stil te staan op de baan. Na enige tijd kreeg hij zijn Mercedes weer aan de praat, waarna hij zijn W17 in de eerste versnelling terug naar de pits reed. Eenmaal in de garage werd er door de monteurs hard gewerkt om Russell weer op het circuit te krijgen. De werkzaamheden waren uiteindelijk net op tijd afgerond om nog naar buiten te gaan voor een laatste snelle ronde, die hem naar P2 bracht. Een resultaat waar hij gezien de omstandigheden tevreden mee is.

"Het draaide erom de schade beperkt te houden", zei Russell over zijn laatste run. "In Q2 brak de voorvleugel, wat we nog aan het onderzoeken zijn. En in Q3 stopte ik op de baan. De auto wilde aanvankelijk niet opnieuw starten en vervolgens kon ik niet van versnelling veranderen. Ik ben dan ook erg blij om hier uiteindelijk nog te staan, want ik begon mijn laatste ronde zonder batterij en met niet genoeg warmte in de banden. Het had echter veel erger kunnen zijn, dus ik wil het team bedanken dat ze me nog naar buiten hebben weten te krijgen, en natuurlijk mijn felicitaties aan Kimi."

Gevraagd of er zondag een mooi gevecht tussen hem en Antonelli komt, reageerde hij: "We moeten de jongens in het rood natuurlijk ook in de gaten houden. Zij gingen in de sprintrace supersnel van start. Ik weet zeker dat Lewis wel iets zal gaan proberen aan het begin van de race. Maar wat ons twee betreft zullen we het clean houden en er een goede race van proberen te maken."