Max Verstappen heeft vorig jaar al kennisgemaakt met de GT3-racerij op de Nordschleife en voegt daar dit jaar ook nog deelnames aan NLS2 en de 24 uur van de Nürburgring aan toe. Die kans krijgt de viervoudig F1-kampioen dankzij de kalender van de Nürburgring Langstrecke-Serie (NLS), dat de tweede race naar voren heeft gehaald om zijn deelname mogelijk te maken. De 24 uur van de Nürburgring valt bovendien tussen de F1-races van Miami en Canada.

Deze uitstapjes tijdens het F1-seizoen kunnen op bewondering rekenen van Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli, die een goede band heeft met Verstappen. Antonelli zou het dan ook "supergaaf" vinden om ooit een langeafstandsrace te doen met de Nederlander.

"Ik zou het geweldig vinden om samen met Max een langeafstandsrace te rijden. Dat zou echt fantastisch zijn", zegt Antonelli tegen onder meer Motorsport.com. "Het is ook leuk omdat we allebei een passie hebben voor GT-auto's."

Mooie ervaring

Antonelli wijst naar zijn eigen vader, die over een GT-team beschikt en op die manier de passie voor GT's heeft overgebracht op de Mercedes-coureur. "Ik test af en toe, wanneer dat kan", voegt Antonelli toe. "Max geniet daar ook duidelijk van en het is heel gaaf dat hij de 24 uur van de Nürburgring gaat rijden. Ik denk dat dat een heel mooi evenement wordt en ik ga het zeker volgen."

Max Verstappen neemt met zijn Verstappen Racing deel aan de 24 uur van de Nürburgring. Foto door: Mercedes-Benz

Het liefst houdt Antonelli het echter niet alleen bij het vanaf een afstandje volgen van die race. "Het is ook iets wat ik in de toekomst graag zou willen doen", benadrukt hij. "Samen met hem een endurance-race rijden... Het zou een geweldig duo zijn en een heel mooie ervaring."

Hoewel Antonelli het voor nu druk heeft met zijn taken in de Formule 1, heeft hij er zelf ook al over nagedacht om op de Nordschleife te racen. "Ik heb bijvoorbeeld al gevraagd of ik een test op de Nordschleife kan doen, omdat het een circuit is waar ik van houd en ik het graag eens in het echt zou willen ervaren", besluit de Italiaan.