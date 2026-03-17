Special feature
Formule 1 GP van China

Antonelli komt belofte na met Clarks iconische manier van juichen

Andrea Kimi Antonelli heeft in China woord gehouden door zijn eerste Formule 1-zege te vieren met een opgestoken duim, zoals hij beloofde aan onze Italiaanse reporter Roberto Chinchero.

Roberto Chinchero Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto door: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images

Melbourne, Australië. Andrea Kimi Antonelli ontmoet ons in een Italiaans restaurant dat een hotspot is geworden voor het Italiaans sprekende deel van de Formule 1-paddock. Aan het volgende tafeltje zit Franco Colapinto, die met wat Argentijnse vrienden uit eten is. Ze praten over autosport en de verwachtingen voor het kampioenschap dat dan op het punt van beginnen staat.

Antonelli lijkt in meer dan één opzicht uitgehongerd. Hij staat te popelen om te smullen van de Emiliaanse keuken die de norm zet in Melbourne maar hij staat ook te popelen om het maximale te halen uit de gloednieuwe Mercedes W17 - een auto die eruitziet alsof hij zijn dromen kan waarmaken.

Met de favorietenrol die Mercedes ontegenzeggelijk heeft voor de start van het seizoen, gaat het gesprek al snel over succes: podiums, trofeeën en manieren van juichen. "Als je een van de eerste twee races wint, moet je het vieren als Jim Clark", stellen we voor. "Hoe bedoel je?", vraagt Antonelli.

We hebben de nieuwsgierigheid van Antonelli dus gewekt, want dit is een stukje F1-geschiedenis waar hij niet bekend mee is. We laten hem de iconische foto zien van Jim Clark die over de finish rijdt in de GP van de Verenigde Staten van 1967. De Schot won de race op Watkins Glen en stak zijn duim op naar degene die de finishvlag zwaaide.

Ondertussen hing het rechterachterwiel van Clark bijna los, nadat de bovenste draagarm van de ophanging van zijn Lotus 49 twee ronden voor het einde brak. Het was een wonder dat Clark überhaupt nog over de finish kon rijden. Zijn ijskoude en kalme duimpje omhoog is een beeld dat de geschiedenis is ingegaan.

Jim Clark steekt zijn duim op als hij als winnaar wordt afgevlagd in Watkins Glen in 1967.

Jim Clark steekt zijn duim op als hij als winnaar wordt afgevlagd in Watkins Glen in 1967.

Foto door: Autocar / LAT Images via Getty Images

Antonelli voelt wel wat voor het idee. "Oké", grijnst hij. "Ik vind het een leuk idee. Als ik een van de eerste twee races win, doe ik het."

In Australië moet Antonelli genoegen nemen met de tweede plaats achter Mercedes-teamgenoot George Russell. Een week later zijn wij de afspraak alweer vergeten als de Formule 1 in China de tweede Grand Prix van het jaar afwerkt, maar dat geldt niet voor Antonelli. Eerst pakt hij pole-position, om vervolgens in de race ook de leiding te nemen.

Een blokkerend wieltje drie ronden voor het einde zorgt voor een schrikmoment bij Mercedes - misschien wel vergelijkbaar met wat voormalig Lotus-baas Colin Chapman gevoeld moet hebben toen hij Clark met drie werkende wielen voorbij zag rijden op Watkins Glen. Na het momentje rijdt Antonelli onbedreigd naar de finish, waar hij de op één na jongste F1-winnaar ooit werd.

Bij het passeren van de finish doet Antonelli wat hij afgesproken heeft: zijn duim opsteken. "Zagen jullie dat? Jullie dachten dat ik het was vergeten, niet waar?", lacht Antonelli als we na de race weer bijpraten.

Dat waren we inderdaad vergeten. Ondanks alle spanning en emoties in zijn lichaam door het behalen van zijn eerste F1-zege, was hij de enige die zich de afspraak van een week eerder herinnerde. "Ik heb mijn woord gehouden, en nu kunnen we zeggen dat het een goed voorteken."

Ferrari: de 'Macarena'-vleugel is niet afgekeurd, inzet in Japan

Formule 1
GP van Japan
Ferrari: de 'Macarena'-vleugel is niet afgekeurd, inzet in Japan

Antonelli komt belofte na met Clarks iconische manier van juichen

Formule 1
GP van China
Antonelli komt belofte na met Clarks iconische manier van juichen

Hamilton: "Dit zijn de beste races die ik heb meegemaakt in F1-loopbaan"

Formule 1
GP van China
Hamilton: "Dit zijn de beste races die ik heb meegemaakt in F1-loopbaan"

Column: F1 is altijd een rebel geweest, innoveren is waar het in uitblinkt

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Column: F1 is altijd een rebel geweest, innoveren is waar het in uitblinkt
Bekijk meer