De andere uitdaging naast lage temperaturen die Pirelli ziet voor F1 Las Vegas

Speciaal voor de Formule 1 is miljoenenstad Las Vegas voor een groot deel afgezet. De straten zijn dit jaar voorzien van een nieuwe asfaltlaag, maar dat maakt het voor de teams des te lastiger om op voorhand een goed beeld te krijgen van het 6,201 kilometer lange stratencircuit. Er is in aanloop naar de langverwachte race al veel gesproken over de verwachte lage temperaturen, maar bandenleverancier wijst ook naar het asfalt zelf en met name het gebruik ervan als een grote uitdaging. "Het oppervlak zal een mix zijn van het gebruikelijke straatasfalt, vooral op de Strip zelf, maar ook van andere delen die voor de gelegenheid helemaal opnieuw geasfalteerd zijn, wat nog een onbekend element toevoegt", legt Mario Isola, Pirelli's autosportbaas, uit.

Wat het nog ingewikkelder maakt, is het feit dat er verder geen supportklassen op het programma staan én het circuit open zal zijn voor het verkeer voor grote delen van de dag. "Dat betekent dat het oppervlak niet zo ingerubberd zal zijn als gebruikelijk en dus betere grip zal leveren." Omdat het stratencircuit 6,201 kilometer lang is en drie lange rechte stukken telt, moeten de teams ook bepalen met hoeveel downforce zij deze race aanpakken. Pirelli verwacht dat de teams in Las Vegas met relatief weinig downforce zullen rijden. "Vergelijkbaar met Baku of Monza: het bereiken van een hoge topsnelheid zal essentieel zijn om competitief te zijn", stelt Isola vast. Met name het rechte stuk tussen bocht 12 en 14, dat enkel een lichte knik kent in de vorm van bocht 13, telt al bijna twee kilometer.

Ook vanwege de verwachte lage temperaturen - al lijken die nu niet meer zo heftig laag te liggen als eerder voorspeld - heeft Pirelli besloten om de drie zachtste compounds mee te nemen: de C3, C4 en C5. Bovendien heeft Pirelli de bandenspanningen vastgesteld, rekening houdende met de lage temperaturen en de lay-out. Door de lage temperaturen zal het verschil tussen 'koude' banden en opgewarmde banden 'veel kleiner' zijn. "Dus wanneer de auto in beweging is, zal de bandenspanning veel minder toenemen dan op andere circuits vanwege de lage baantemperaturen. Als gevolg daarvan verwachten we nog steeds dat de bandenspanning tijdens het rijden lager zal zijn dan op circuits die zwaar zijn op de banden, zoals Baku."