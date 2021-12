Andere rijstijl in 2022: “Meer zoals in de Formule 2 rijden”

Lando Norris heeft in de simulator al heel wat meters gemaakt met het nieuwe concept, dat vanaf volgend seizoen op de baan te zien is. Het reglement wordt dan flink omgegooid om de Formule 1-races aantrekkelijker te maken. Hoewel het gevoel met de wagen nog steeds aan verandering onderhevig is, heeft Norris al een goed idee van hoe de wagen gaat voelen en de wijze waarop coureurs hun stijl moeten veranderen.

“Er is zeker een andere stijl nodig”, zei Norris op een vraag van Motorsport.com over de verschillen ten opzichte van dit jaar. “Ik denk dat het in zekere zin niet zo uitdagend wordt om ermee te rijden. Je zult iets meer de limiet moeten zoeken als je wilt pushen. Het is een beetje zoals F2 waar je meer moet vechten met de auto. Ik kan het ook mis hebben, er veranderen altijd wel wat dingen. Het kan weer heel anders zijn dan waar ik een maand geleden mee gereden heb, waarschijnlijk gaat het met de eerste race weer heel anders zijn.”

Het veranderde karakter van de wagens wordt veroorzaakt door de werking van het grondeffect, dat voor meer downforce moet zorgen dan het huidige concept waarin de neerwaartse druk opgewerkt wordt door de vleugels en bargeboards. “Het is nog vroeg in de ontwikkeling, de auto wordt nog elke week anders”, verklaarde Norris. “Maar ik denk dat het komt omdat we met het grondeffect zitten en nu komt alles van de voor- en achtervleugel. De deflectors in het midden verdwijnen allemaal. Dat zijn veranderingen die invloed hebben op het rijgedrag van de wagen en dat zal ook invloed hebben op de afstelling.”

Compromis

Het radicaal veranderde reglement moet zorgen voor betere F1-races waarin wagens elkaar veel beter kunnen volgen. Norris is hoopvol dat de veranderingen goed zijn voor de sport, maar sluit compromissen niet uit. “Alles wat ze doen voor volgend jaar is omdat ze de wagens beter willen maken voor het racen”, aldus Norris. “Natuurlijk is er minder vuile lucht, maar ook minder slipstream. In het ene gebied wordt winst geboekt, in het andere geven we iets meer prijs. Dat soort dingen zijn wel aan elkaar gelinkt. Ik hoop dat het beter wordt.”