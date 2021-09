“Ananas op een pizza?!” Leclerc en Sainz beantwoorden jouw vragen

In de aanloop naar de Dutch Grand Prix stelde Motorsport.com Nederland fans in de gelegenheid om vragen te stellen aan Charles Leclerc en Carlos Sainz. In het Shell Beach House in Zandvoort namen beide Ferrari-coureurs plaats voor de camera en gaven ze antwoord op alle vragen.

In de Q&A wordt onder andere duidelijk welke Ferrari-coureur helemaal niks met katten heeft. Waarom ‘Chili’, de bijnaam van Sainz, helemaal niets met pittig eten te maken heeft en welk dier de beide Ferrari-rijders de stuipen op het lijf jaagt.

Bekijk de video bovenaan deze pagina!

