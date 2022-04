Analyse: Zorgen die Red Bull naast de betrouwbaarheid zegt te hebben

"Het heeft nu geen zin om aan de wereldtitel te denken, laten we eerst zorgen dat we races finishen", zei Max Verstappen na eerste race in Australië. Waar het technisch malheur in Bahrein door een vacuüm in de tank kwam, wees Helmut Marko ditmaal naar een lek in de brandstofleiding of de tank. Verstappens tweede DNF staat in schril contrast met vorig jaar. Toen viel Verstappen in het hele seizoen slechts driemaal uit en was het geen enkele keer aan de techniek van Red Bull-Honda te wijten. In Baku ging het mis door een klapband en in Silverstone en Monza kwam het tot aanvaringen met Lewis Hamilton.

Dat Verstappen alle overige races - op Hongarije na - als eerste of tweede is geëindigd, zegt veel over de constantheid die gewenst is voor een titelstrijd. Het grootste gat tussen Verstappen en Hamilton bedroeg vorig jaar 33 punten, waardoor geen van beide titelprotagonisten zover achter heeft gestaan als Verstappen op dit moment. Daar staat tegenover dat het langste F1-seizoen ooit op het programma staat en dat er voor de sprintraces meer punten te vergeven zijn. Niet voor niets heeft Mercedes laten weten dat een stroeve start nog geen kruis over de titelambities hoeft te betekenen. Dat geldt natuurlijk ook voor Verstappen, al is een belangrijke voorwaarde wel dat de betrouwbaarheid vanaf nu op orde is. Nog één à twee technische uitvalbeurten en het lijkt wel einde oefening. In dat opzicht staat de druk bij Red Bull en Red Bull Powertrains op de ketel.

Bandenslijtage hangt samen met de balans

De zorgen houden echter niet op bij de betrouwbaarheid, zoals Marko afgelopen zondag ook zelf heeft aangegeven. "We waren negatief verrast door de snelheid van Ferrari. Onze achterstand was alarmerend. Op de gele band waren we kansloos. Op de harde band ging het wel iets beter, maar Ferrari heeft de snelheid gecontroleerd en dat zonder graining." Met die laatste woorden legt Marko het voornaamste - oké, los van de DNF - pijnpunt bloot. Verstappen gaf aan dat hij het tempo van Charles Leclerc in essentie wel kon rijden, maar niet in combinatie met zo'n lage bandenslijtage.

Het was vooral aan het begin van de race te zien. In de kwalificatie was Verstappen zoekende, maar was - naar eigen zeggen, met zijn eerste run van Q3 - de potentie voor pole aanwezig. In de race werd het verhaal door de bandenslijtage een stuk lastiger. Het bleek in de openingsfase. Verstappen probeerde aan te klampen bij Leclerc, hetgeen ook lukte, maar moest daar met zijn linker voorband een aanzienlijke prijs voor betalen. Het bleek een teken aan de wand. Niet voor niets heeft Christian Horner laten weten: "Als de balans op dit circuit niet helemaal klopt, vertaalt zich dat als eerste naar graining linksvoor." De coureur die daar zondag als eerste over begon, was Verstappen.

In de data van de race is het ook goed terug te zien. De boordradio van Verstappen kwam in ronde 12, maar dateerde zoals gewoonlijk van iets eerder. In de onderstaande afbeelding is te zien dat de wereldkampioen tot en met ronde 10 min of meer gelijke tred kon houden met Leclerc. Vanaf ronde 11 liep de blauwe lijn van Red Bull echter omhoog, oplopende rondetijden dus. Het viel samen met het moment waarop graining opspeelde en Verstappen het rustiger aan moest doen, bijvoorbeeld door ietwat in te houden in bocht 6. Dat inhouden was overigens broodnodig, omdat track position in Melbourne erg belangrijk is en een vroege pitstop of een tweestopper te riskant zouden zijn.

Het vormt een verschil met Ferrari. De Scuderia is tot dusver ieder raceweekend begonnen met een vrij goede basisafstelling, terwijl Red Bull die gaandeweg moest vinden. Verstappen: "Ik heb tijdens de kwalificatie nog best veel veranderd. Dat werkte voor de ene bocht wel, maar voor een andere niet." Australië stond daarin ook niet op zichzelf. In Bahrein was Verstappen op zondag immers ook niet helemaal tevreden. Kortom: de Red Bull is in potentie een zeer snelle auto, maar wel eentje waarvan de zogenaamde sweet spot lastig(er) te vinden is.

Het spel met de afstellingen kan een tweede factor in deze bandenkwestie vormen. In de eerste drie raceweekenden besloot Red Bull steevast met iets minder vleugel te rijden dan Ferrari. Het is - zo legde Horner uit - een bewuste keuze geweest. Zijn equipe zou in de kwalificatie misschien iets inleveren, maar wilde daar op zondag een betere raceauto voor terugkrijgen. Het betekent in de praktijk dat de RB18 steeds een hogere topsnelheid aan het eind van rechte stukken kon halen. Het moest Verstappen en Sergio Perez een wapen geven in de strijd met Ferrari. In Jeddah heeft deze zet in combinatie met DRS prima gewerkt, maar dat minder downforce doorgaans een iets hogere bandenslijtage oplevert, heeft Red Bull in Melbourne moeten ondervinden.

RB18 is nog te zwaar, upgrades in Imola riskant?

Moraal van het verhaal is dat de RB18 qua balans nog een soort 'diva' is, zoals Toto Wolff dat ongetwijfeld onder woorden zou brengen, of beter gezegd eentje met wat overgewicht. De 2022-creatie van Adrian Newey zit naar verluidt zo'n tien kilogram boven het minimumgewicht van de FIA (dit jaar 795 kilo) en is daarmee ook zwaarder dan de Ferrari. Doordat gewicht in de Formule 1 gelijk staat aan tijd, wordt er naar schatting van Marko gesproken over tweeënhalf tot drie tienden. Het is tijd die Red Bull nu laat liggen en die Verstappen en Perez cadeau kunnen krijgen bij gewichtsbesparing.

Het betekent dat Red Bull ook op dat vlak nog aan de bak moet. Complicatie is echter dat gewichtsbesparing één van de duurste zaken in de doorontwikkeling is. "Ik denk dat we een gewichtshandicap van zo'n tien kilo hebben. Dat komt omgerekend neer op ongeveer drie tienden per ronde. Het is om te beginnen een financiële kwestie en hangt ten tweede samen met de betrouwbaarheid." Met die laatste woorden duidt Marko erop dat teams in het begin bewust iets robuustere materialen hebben gebruikt om ze langer mee te laten gaan. Nu Red Bull de omgekeerde weg moet bewandelen en de druk qua betrouwbaarheid toch al op de ketel staat, moet men er wel zeker van zijn dat gewichtsbesparing niet ten koste gaat van nog belangrijkere factoren.

Het totaalplaatje maakt dat Red Bull op meerdere vlakken werk aan de winkel heeft. Het is precies wat Verstappen bedoelt met "er is geen gemakkelijke oplossing". Red Bull moet de betrouwbaarheid op orde krijgen, dat koppelen aan gewichtsverlies en het combineren met de auto voorspelbaarder maken. Dat laatste is buitengewoon interessant met het oog op Imola. Red Bull komt daar met een upgradepakket en alhoewel dat in essentie nodig is, zit er wel een addertje onder het gras. Zo zijn er normaliter drie vrije trainingen om een goede afstelling te vinden voor de kwalificatie, maar volgt de kwalificatie in een sprintweekend al na één training. Het maakt dat er risico gepaard gaat met een groot scala aan upgrades. Als Red Bull het na één sessie niet meteen voor elkaar krijgt, bestaat de kans dat het weekend weer een zoektocht wordt. Ferrari zegt juist om die reden niet met veel updates naar de wedstrijd in Imola te komen. Red Bull heeft simpelweg geen keus gezien de achterstand en moet wel, maar kan zich eigenlijk ook geen weekend hit and miss meer permitteren...

Video: De DNF van Verstappen en de verdere zorgen van Red Bull onder de loep