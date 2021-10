Analyse: Winnaars en verliezers Grand Prix Verenigde Staten

Winnaars:

Max Verstappen kon in de wereldwijde F1-enquête al rekenen op bijzonder veel stemmen uit de Verenigde Staten, maar heeft er nu ook een overwinning te pakken. Zonder slag of stoot ging dat niet, de WK-leider moest er bijzonder hard voor knokken op het Circuit of the Americas. Maar goed, zo zien fans ze het liefst. Het tactische plan komt hieronder nog wel aan bod, maar eerst lof voor de man die het karwei heeft afgemaakt. Verstappen maakte zaterdag indruk met een prachtige poleronde (inclusief regendruppels) en zondag met een sterk staaltje bandenmanagement. Zijn eerste setje harde banden was volgens Christian Horner tot op het canvas versleten, maar in de laatste stint hield Verstappen tot verrassing van zijn eigen teambaas stand. Hij joeg de banden bewust niet over de limiet in de eerste rondjes na zijn stop en wist Hamilton net buiten de DRS te houden door zich op enkele sleutelpunten in de ronde te richten - hé waar hebben we dat eerder gezien? Een beetje Barcelona 2016-vibes maar dan anders. Het heeft de Limburger in ieder geval een prachtzege en twaalf punten voorgift in het WK opgeleverd. Een 'Vorentscheidung' is het nog niet, maar Verstappen heeft in ieder geval gemaximaliseerd op banen die vooraf zijn aangeduid als Mercedes-circuits.

De zege van Verstappen in Austin is gebouwd op een sterk tactisch fundament. Verstappen heeft al vaker gezegd dat Red Bull Racing vooral van de eigen kracht uit moet gaan en zelf het initiatief moet nemen op tactisch vlak. Precies dat is zondag gebeurd. Onder het motto 'aanval is de beste verdediging' werd de undercut resoluut ingezet in ronde tien. De beste zet van de dag was om - ook ingegeven door Verstappen via de boordradio - hetzelfde te doen met Sergio Perez. Hamilton kon daardoor alleen nog maar reageren of heel lang doorrijden. Het is uit het boekje, net zoals de tweede stop extra vroeg doen om zelf een undercut voor te zijn. Allemaal textbook-werk, al heb je dan nog wel een uitzonderlijke prestatie van de eigen coureur nodig om op de hoogste trede van het podium te belanden. Verstappen verzaakte niet en bekroonde de teamprestatie met het enige verdiende resultaat: P1. Hij moest diep gaan, maar waardeert de manier waarop Red Bull tactisch te werk is gegaan zeer: "Om eerlijk te zijn, houd ik wel van deze tactiek. Soms is het goed om agressief te zijn." Het is in de Texaanse thriller wel gebleken.

Met deze ontknoping had Helmut Marko al reden genoeg om te lachen, maar Yuki Tsunoda gaf hem met P9 nog een extra reden. Het is in meerdere opzichten knap wat de Japanner in Austin heeft laten zien. Om te beginnen was het Circuit of the Americas nog onbekend terrein voor hem en is die baan niet de makkelijkste om onder de knie te krijgen. Het circuit staat in de paddock bekend als technisch en een baan waarop de rijder verschil kan maken. Des te knapper is het dat hij op zaterdag Q3 wist te halen. Het gebeurde op softs en dat beloofde een handicap te worden voor zondag. Pirelli adviseerde om niet op die rode band te starten, maar Tsunoda had geen keus. Dat hij ook op zondag standhield en met een tweestopper keurig P9 naar huis reed, is ronduit knap. Tsunoda is dit jaar wispelturig en maakt de gebruikelijke 'rookie mistakes', maar dit weekend komt goed van pas in het volgende gesprek met Herr Marko.

Verliezers:

De gezichten spraken boekdelen na afloop bij Mercedes. Als er al sprake is van Red Bull- en Mercedes-banen, dan had het laatstgenoemde team moeten toeslaan in Austin. Voor vertrek naar Mexico en Brazilië had Hamilton de WK-leiding terug willen pakken. Het liep allemaal anders en dat terwijl het vrijdag nog zo voortvarend begon. Verstappen werd op een seconde gereden, maar sindsdien is het bergafwaarts gegaan voor de troepen van Toto Wolff. Men ging de mist in met de afstelling richting de tweede vrije training, heeft het zaterdag teruggedraaid, maar de schwung was er wel een beetje uit. Toen Hamilton op zondag fenomenaal uit de startblokken kwam, had alles nog wel goed kunnen komen, maar ook tactisch had Red Bull de overhand. Daar komt bij dat de Mercedes nog altijd bijzonder veel last heeft in vuile lucht. Het was aan Valtteri Bottas te zien, maar ook toen Hamilton zeven ronden voor het einde al binnen twee tellen van Verstappen zat. De zege bleek onhaalbaar en met die winst had iedereen bij Mercedes wel stiekem rekening gehouden toen het vliegtuig naar Amerika werd gepakt.

Bij Alpine was de stemming na afloop nog beduidend minder dan bij de zwart geverfde Zilverpijlen. Het team verlaat de Verenigde Staten met welgeteld nul punten. Een dubbele uitvalbeurt is daar debet aan, al ging het met P11 en P19 (door een motorische gridstraf) op de grid toch al niet van harte. Zondag wist Alpine vooral headlines te genereren met de venijnige boordradio's aan de FIA en hoe Fernando Alonso zich boos maakte over 'track limits' in het gevecht met Alfa Romeo. Door een scheur in de achtervleugel maakte het uiteindelijk geen verschil, terwijl zijn teammaat er negen ronden eerder al de brui aan had moeten geven. De Franse formatie heeft nog geluk dat Pierre Gasly de eindstreep evenmin haalde en dat de voorsprong op AlphaTauri in het WK nog altijd tien punten bedraagt. Dat neemt echter niet weg dat het weekend in Austin er eentje is om rap te vergeten voor de mannen in het blauw.

Alhoewel het leed vele malen kleiner is dan bij de bovenstaande teams, is ook McLaren niet helemaal tevreden. De equipe van Zak Brown - inclusief tattoo - keert met een vijfde en achtste plaats huiswaarts. In essentie is dat nog niet zo slecht, maar recent ligt de lat bij McLaren hoger. Bijkomende factor is dat Ferrari beter voor de dag kwam en dat het gat voor die belangrijke derde plek in het WK nog maar 3,5 punten bedraagt. "Met de updates die ze hebben doorgevoerd lijkt Ferrari momenteel sneller. Dit weekend waren ze in ieder geval beduidend sneller, al viel dat nog niet zo op doordat Sainz vast zat achter Ricciardo", sprak Lando Norris na afloop. Daar kwam overigens wel wat ellebogenwerk aan te pas van de man die dit weekend in de NASCAR-bolide van Dale Earnhardt Sr. mocht stappen. Maar goed, de woorden van Norris - die het zelf nog lastiger had - snijden wel hout: McLaren had het dit weekend gewoonweg moeilijker dan de Scuderia. Het is voor de equipe uit Woking te hopen dat het geen trendlijn wordt. Een seizoen met prachtige hoogtepunten verdient immers wel een afsluiting met P3 bij de constructeurs, nog los van het immense financiële belang van die notering.

F1-update: Hoe Verstappen afrekende met Hamilton in tactische thriller