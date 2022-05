Analyse: Winnaars en verliezers F1 Grand Prix van Monaco

Winnaars:

Over de voornaamste winnaar kan geen enkele twijfel bestaan. Als Sergio Perez er naast de Grand Prix van Mexico eentje graag wilde winnen, dan was het Monaco wel, het kroonjuweel van de Formule 1. De Red Bull-coureur profiteerde van tactische missers bij Ferrari, maar verdient zelf ook lof. Zo is dit een zeldzaam weekend geweest waarin hij tot en met de kwalificatie steeds de overhand had ten opzichte van Max Verstappen. De Nederlander legde zaterdag uit dat de RB18 in Monaco naar onderstuur neigde en dat Perez er beter mee uit de voeten kon. Met P3 en extra marge op Charles Leclerc mag Verstappen zelf ook nog tevreden terugkijken op de zondag in zijn woonplaats, al is Perez natuurlijk de grote triomfator. 'I signed too early', zei de man met startnummer 11 na afloop tegen Christian Horner. Alhoewel Perez in de persconferentie volhield dat het over een fles champagne zou gaan, mag je er wel van uitgaan dat Perez ook volgend jaar naast Verstappen zit. "Wat je vandaag gedaan hebt, helpt vast wel", lachte laatstgenoemde. Dat Perez in het WK slechts vijftien punten achter staat, geeft sowieso aan dat hij zich goed voelt in de 2022-auto. Winst in Monaco is daar een prachtige bekroning van.

Achter de inmiddels gebruikelijke top-vier maakten George Russell en Lando Norris niet voor het eerst dit jaar indruk. De jonge Brit van McLaren rijdt zijn teamgenoot zelfs met een amandelontsteking naar huis, al verdient Russell eveneens een plekje in de schijnwerpers. Zo is het lovenswaardig dat hij ondanks de problemen van Mercedes iedere race dit seizoen in de top-vijf is geëindigd. Niet voor niets is zijn bijnaam Mr. Saturday door sommige volgers al ingeruild voor Mr. Consistency. Feit is dat Russell na zeven raceweekend al 34 punten meer heeft dan zijn ervaren teamgenoot Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen klaagt over de pechreeks die hij te verduren krijgt, maar dat doet helemaal niets af aan de prestaties van Russell. De promovendus haalt nagenoeg ieder weekend het maximale uit zijn Mercedes en staat onder meer voor Carlos Sainz in de WK-stand. Het verdient weinig anders dan lof.

Het laatste stekje bij de winnaars had prima naar Fernando Alonso of Sebastian Vettel kunnen gaan, die voor de tweede keer dit jaar punt(en) wist te scoren. De voorkeur gaat hier echter uit naar de man die op P11 naast een punt greep: Pierre Gasly. De Fransman staat aan het eind weliswaar met lege handen, maar is absoluut één van de smaakmakers gebleken in Monte Carlo. Gasly ruilde zijn full wets als één van de eersten in voor intermediates en bleek op die sloffen uit het goede racehout gesneden. Hij liet zien dat inhalen onder bepaalde omstandigheden best mogelijk is in Monaco. Het bandenvoordeel hielp een handje, maar je moet zonder DRS nog wel plekken vinden om de auto ernaast te prikken. Het lukte Hamilton bijvoorbeeld niet bij de Alpine-rijders, maar Gasly toonde zich creatief en sloeg bij Zhou en Ricciardo toe op plekken waar ze hem niet hadden verwacht. "Toen ik net op inters stond, dacht ik dat die zet de slechtste beslissing uit mijn leven was", lachte de AlphaTauri-coureur na afloop. De realiteit is anders gebleken: qua resultaat koopt hij er weinig voor, maar door de geboden amusementswaarde is een complimentje zeker op z'n plaats.

Verliezers:

De voornaamste verliezer laat zich logischerwijs ook al raden: de Scuderia uit Maranello. De Ferrari F1-75 kwam bijzonder goed uit de verf in Monaco. Mechanische grip, tractie en de banden in het juiste window krijgen voor de kwalificatie zijn dit hele jaar al sterke punten van Ferrari, en die zaken kwamen perfect samen in Monaco. Met name Charles Leclerc maakte indruk op zaterdag en leek de klus daarmee voor een belangrijk deel te hebben geklaard. Die conclusie was echter zonder tactische fouten aan de pitmuur gerekend. De aandacht ging vooral uit naar de boordradio's bij de wissel naar slicks, maar voor die tijd ging het al mis. Ferrari had namelijk twee opties toen Perez in ronde 17 naar intermediates ging: een ronde later meteen reageren om track position te behouden (Leclerc had daar genoeg marge voor) of de intermediates overslaan en langer doorrijden om naar slicks te gaan. Ferrari koos - zo erkende Mattia Binotto ook - voor de slechtst denkbare optie, waarmee het initiatief werd weggegeven. Dat hij Leclerc daarna met overcut van Red Bull ook nog Verstappen langszij zag komen, maakte de teleurstelling compleet. De zondag waarvoor Ferrari de beste papieren had en waarop Leclerc had moeten afrekenen met zijn Monaco-vloek is in mineur geëindigd. Bovendien weet iedereen binnen Ferrari dat dergelijke fouten kostbaar kunnen zijn in de titelstrijd.

Waar Ferrari het tactisch heeft laten liggen, kwam Daniel Ricciardo er afgelopen weekend op eigen kracht niet aan te pas. Voorafgaand aan het weekend gooide Zak Brown olie op het vuur door te zeggen dat Ricciardo tot dusver niet aan de verwachtingen heeft voldaan. De zege in Monza was een hoogtepunt, maar los daarvan heeft Ricciardo moeite om gelijke tred te houden met zijn teammaat. In Monaco was dat ook op pijnlijke wijze het geval, al moet gezegd dat de woorden van Brown zeer ongelukkig getimed waren. Zo is Ricciardo doorgaans goed in Monaco en lijkt het onnodig om een coureur juist voor zo'n weekend onderuit de zak te geven. Bovendien is Monaco een circuit waarop alles om het vertrouwen van de coureur draait. Om dat vertrouwen voor het weekend een knauw te geven, werkt alleen averechts. Het geheel heeft vrijdag tot een stevige crash geleid, zaterdag tot een exit in Q2 en zondag tot een kleurloze dertiende plek. Het contrast met Norris is immens, waardoor er nu al gesproken wordt over clausules in het contract. Het lijkt wat voorbarig, want alhoewel Ricciardo absoluut steken laat vallen, zou hij toch op iets meer krediet mogen rekenen.

Het laatste stekje in deze rubriek is gereserveerd voor Haas. Vorig jaar was de Amerikaanse formatie een puntloos weekend en zelfs een dubbele DNF wel gewend, maar anno 2022 zijn de kaarten iets anders geschud. Zo heeft Haas een competitievere auto en zijn crashes door het verlaagde budgetplafond en de inflatie extra kostbaar. Guenther Steiner heeft al eerder laten weten dat schuivers ten koste kunnen gaan van upgrades en in die zin beleefde de Süd-Tiroler geen al te beste zondag. Kevin Magnussen moest opgeven door een motorisch probleem - niet de eerste keer voor een Ferrari-aangedreven team - en Mick Schumacher tekende voor het grootste schrikmoment van de dag. De Duitser ging er snoeihard af richting het zwembad, vloog in de TecPro-baanafzetting en zag zijn auto in twee stukken breken. Schumacher zei in eerste instantie niets van het ongeluk te begrijpen en leek ook niet meteen een rijdersfout te hebben gemaakt, al is hij daar later op teruggekomen. Na afloop van de race liet hij weten naast de ideale lijn te zijn gekomen - 'dat hoefde maar tien centimeter te zijn' - en daardoor alle grip te hebben verloren. Het heeft niet alleen een puntloos weekend opgeleverd, maar ook een kostenpost die Haas eigenlijk niet kan gebruiken.

F1-update: Droomzege Perez in Monaco, Verstappen overleeft Ferrari-protest