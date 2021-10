Analyse: Winnaars en verliezers Grand Prix van Turkije

Winnaars:

Zes keer. Maar liefst zes keer ging Valtteri Bottas vorig jaar in de rondte op de 'ijsbaan van Istanbul'. De Mercedes-coureur is vaak weifelend in de echte regen, maar kan in zogenaamde 'low-grip conditions' wel goed uit de voeten. Zeker als hij zijn dag heeft. Dat is in Sochi al meermaals gebleken en afgelopen zondag kreeg hij ook zo'n kans voorgeschoteld. Bottas had het mes eindelijk tussen de tanden en was vastberaden om zijn eerste zege van het seizoen te pakken. Hij slaagde met vlag en wimpel in die missie. Toegegeven: er stond afgelopen weekend geen enkele maat op Mercedes en die superieure auto heeft een handje geholpen, maar goed, een individueel foutje is zo gemaakt. Die maakte Bottas niet waardoor mens en machine perfect in harmonie waren en de overwinning geen seconde in het geding kwam. De tienvoudig GP-winnaar noemde het één van zijn beste races, maar nog belangrijker in de titelstrijd is wat dit over de kracht van Mercedes zegt. Er stond in Istanbul geen enkele maat op de W12 en Red Bull vreest dat het niet alleen aan het circuit lag...

Het brengt ons automatisch bij de tweede winnaar van dit weekend: Max Verstappen. De Nederlander heeft de WK-leiding weer in handen en heeft - zoals dat mooi heet - gemaximaliseerd. Dat geldt zeker als je de vrijdagse trainingen eens in ogenschouw neemt. Red Bull had de afstelling in tegenstelling tot Mercedes niet goed voor elkaar en had bijzonder veel werk aan de winkel. De mensen op het circuit hebben dat werk verricht en Sébastien Buemi heeft ook zeker zijn steentje bijgedragen in de simulator. Het betekende dat de situatie op zaterdag iets beter was, al bleef Mercedes buiten schot. Meer dan P2 zat er niet in en Verstappen heeft naar eigen zeggen geluk gehad dat het asfalt nat was. In het droge was het gat nog groter geweest en dat geeft treffend aan dat Verstappen zich zeker niet rijk rekent met zes punten voorsprong. "We zijn iets te langzaam", liet hij optekenen. Christian Horner voegde toe dat Mercedes 15 tot 20 kilometer harder loopt op rechte stukken en dat is geen goed teken voor de races in Amerika, Qatar en Saudi-Arabië - waar het veel volgas zal zijn. Verstappen kan er echter niets aan veranderen en moet doen wat hij dit hele jaar al doet: maximaliseren.

Dat laatste heeft Sergio Perez in Turkije ook gedaan. De Mexicaan stond er voor het eerst sinds de Grand Prix van Frankrijk weer eens op het podium. Die statistiek zegt veel over het goede optreden in Istanbul, maar nog meer over de periode die Perez achter de rug heeft. Horner schreef die mindere fase toe aan pech, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Perez ook niet ieder weekend zijn gebruikelijke niveau heeft gehaald. Afgelopen zondag liet hij wel zien waarom Red Bull hem heeft gehaald. Vooral in duel met Hamilton bleek hij van meerwaarde. De wereldkampioen probeerde steeds hetzelfde trucje. Profiteren van de immense topsnelheid richting bocht 12 en de auto daar aan de buitenkant laten staan, hetgeen daarna de binnenkant wordt. Het lukte vaak, maar niet bij Perez. De Mexicaan verkocht zijn huid duur. Hij werd langs de verkeerde kant van het paaltje bij de pitingang gedwongen, maar gaf geen krimp en behield zijn positie richting bocht 1. Het leverde Verstappen ademruimte op bij zijn pitstop en dat is precies wat Helmut Marko graag van zijn tweede rijder wil zien. P3 is ook op persoonlijk vlak een mooie beloning voor Perez.

Verliezers

De andere man in dat duel kan als verliezer worden opgeschreven. Ja, vanaf P11 heeft Lewis Hamilton de schade nog aardig beperkt gehouden, maar er zat meer in. In de slotfase had Mercedes drie tactische opties, waarvan in retrospect de slechtste is gekozen. Toegegeven: niet stoppen en de race uitrijden op versleten inters was riskant, maar wel wat Hamilton graag wilde. Nog beter was om naar het team te luisteren en eerder een nieuwe set intermediates te halen. Het geeft Mercedes en Hamilton allebei schuld. Mercedes heeft zich teveel laten leiden door simulaties, die aangaven dat Hamilton zelfs met een stop in ronde 50 nog als derde was geëindigd. Doordat de banden na enkele ronden grip in een graining-fase terechtkomen, zaten die simulaties er echter naast. De fase waarin de intermediate een halve slick wordt en weer rondetijden kan leveren, heeft Hamilton in de slotfase nooit gehaald. Een kostbare fout, al had Hamilton in eerste instantie beter naar het team naar het team kunnen (of moeten) luisteren. Hij speculeerde op slicks, maar wie Sebastian Vettel even daarvoor had gezien, wist genoeg. Het is bovendien niet de eerste keer dat de plank tactisch wordt misgeslagen. Aan de andere kant: met een superieure motor hebben ze de snelste auto weer in handen, waardoor er nog niks verloren is.

Met de keuze voor slicks is Sebastian Vettel ook een verliezer gebleken, al kunnen we hem niet al te hard aanpakken. Als je in het achterhoofd houdt dat een viervoudig wereldkampioen niet vrolijk wordt van één puntje en kans ziet op meer, dan kun je hem niet kwalijk nemen een gokje te wagen. Het is een schoolvoorbeeld van gegokt en verloren. "Van mijn intermediates was niets meer over en die banden leken ook op slicks. Daardoor dacht ik dat het wel zou kunnen. Maar goed, ik kreeg er geen temperatuur in en dus is het de verkeerde keuze gebleken", stelde de man uit Heppenheim na afloop eerlijk. De gevolgen waren dat hij tweemaal spinde, de pitmuur toucheerde en genoegen moest nemen met P18. 'A bad day at the office' zouden de Britten zeggen, al is zo'n tactische misser bij Vettel een stuk minder pijnlijk omdat er geen wereldtitel op het spel staat. Het is slechts een kwestie van uithuilen en opnieuw beginnen.

Dat laatste geldt ook voor Daniel Ricciardo, die een grotere verliezer van de Turkse GP is. De Australiër vertrok samen met Carlos Sainz vanaf de laatste startrij en het verschil tussen beide heren was immens. Sainz maakte indruk, werkte zich gedecideerd naar voren en mocht op P8 vier WK-punten bijschrijven. Voor Ricciardo bleek het een kwestie van ploeteren en overleven. Het mag dan ook geen verrassing heten dat de normaal zo goedlachse man uit Perth puntloos is gebleven. Hierbij moeten we aantekenen dat Ferrari in Istanbul een sterkere indruk maakte dan McLaren, maar het contrast met teammaat Lando Norris is toch behoorlijk. De jonge Brit had ook moeite met de MCL35M, maar komt onder listige omstandigheden doorgaans beter voor de dag dan Ricciardo. De zege op Monza was prachtig en die zondag ook verdiend, maar in Turkije was zijn progressie van de tweede seizoenshelft even ver te zoeken.

