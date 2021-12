Analyse: Winnaars en verliezers Grand Prix van Saudi-Arabië

Winnaars:

Vraag niet hoe, maar Lewis Hamilton staat in punten gelijk met Max Verstappen. Dat leek vooraf al een plausibel scenario op het bloedsnelle stratencircuit van Jeddah - dat goed bij Mercedes zou passen - maar de manier waarop had niemand verwacht. De start vanaf pole-position was goed en leek hem in staat te stellen om de race te controleren. Dat duurde echter niet lang, om precies te zijn totdat Mick Schumacher voor de eerste code rood van de dag zorgde. Het moment heeft een race ingeluid die amper te beschrijven valt. Daarin baarde Hamilton eerst opzien door aan zijn team te vragen of Verstappen banden mocht wisselen, terwijl je van een zevenvoudig wereldkampioen mag verwachten dat hij de regels kent. Daarna moest Hamilton tweemaal uitwijken doordat Verstappen nogal hardhandig in kwam bij de eerste bocht en daar terecht voor gestraft is, al gingen beide heren niet vrijuit bij de bizarre aanrijding in ronde 37. De FIA dacht over dat laatste anders, al maakt het allemaal weinig meer uit voor de uitslag. Hamilton was op de betere bandencompound sneller in de laatste run en heeft het binnenhalen van een achtste titel volgende week nog steeds in eigen hand.

Na de race in Jeddah lijkt Mercedes in ieder geval al verzekerd van één wereldtitel, namelijk die bij de constructeurs. Door de uitvalbeurt van Sergio Perez en het dubbele podium van Toto Wolff kan dat bijna niet meer mis. Valtteri Bottas zorgde uiteindelijk voor dat dubbele podium, al verdient vooral de man die er net naast greep lof: Esteban Ocon. De Fransman bleef lovenswaardig koel in alle tumult en legde een zeer sterke race pace aan de dag in zijn Alpine. Dat Verstappen in de slotronden niet kon stoppen voor de snelste raceronde zegt iets over de banden van de Nederlander, maar ook zeer zeker over het tempo dat Ocon liet zien. Dat hij Bottas in een snellere Mercedes tot in de laatste meters van het lijf kon houden, zegt eveneens iets. Na zijn spectaculaire zege in Hongarije had Ocon eigenlijk wel weer een bezoekje aan het ereschavot verdiend, al doet de afloop niets af aan het feit dat Ocon een ijzersterke race heeft afgewerkt.

Dat laatste valt voor de verandering ook weer eens te zeggen van Daniel Ricciardo. Net als Ocon tekende ook hij voor 'a shock win' dit jaar, maar in de voorbije weken ging het allesbehalve crescendo. Dat valt overigens van het hele team van McLaren te zeggen. De derde plek bij de constructeurs is zo'n beetje uit zicht geraakt, al neemt dat niet weg dat een opsteker meer dan welkom was voor Andreas Seidl en de zijnen. Voor die (kleine) opsteker heeft Ricciardo zondag gezorgd en dat terwijl het er een dag eerder bepaald niet naar uit zag. De goedlachse Aussie strandde immers in Q2 en leek voor een hels karwei te staan op een baan waar inhalen lastig is. Met goede starts en dito herstarts wist hij het tij echter te keren. Op mediums bleek het verdedigen tegen Bottas net te hoog gegrepen - "ik was eigenlijk al verbaasd dat ik het zo lang volhield" - maar feit is wel dat Ricciardo zich heeft herpakt na een puntloos en na een naar eigen zeggen frustrerende triple header. Dat laatste valt overigens ook nog te zeggen over Antonio Giovinazzi, die zijn eerste punten sinds Monaco heeft binnengeharkt en zodoende een eervolle vermelding verdient.

Verliezers

De vraag uit de inleiding - of de Saudische GP wel of geen reclame voor F1 is - hangt voor een belangrijk deel samen met de FIA-stewards. Er viel afgelopen weekend geen touw aan de besluiten van Garry Connelly, Silvia Bellot, Vitantonio Liuzzi en Hassan AlAbdali vast te knopen. Ook wedstrijdleider Michael Masi deed een duit in het spreekwoordelijke zakje. Het spektakel begon al op zaterdag met per ongeluk de melding dubbel geel geven en het gedonder dat daaruit voortkwam. Op zondag ging het nog een stuk beroerder, onder meer met het handjeklap tussen Masi en Red Bull. Het is absoluut van meerwaarde dat TV-kijkers dit meekrijgen, maar de manier waarop Masi het deed is amateuristisch. Zo bood hij Red Bull eerst de tweede startplek aan, maar moest hij daarna erkennen dat hij niet goed zat te kijken en niet eens wist dat Ocon voor Hamilton zat. Bij het roemruchte incident tussen Verstappen en Hamilton was het wederom chaos troef. Natuurlijk moest Verstappen die plek teruggeven of vijf seconden tijdstraf krijgen, maar de afhandeling is zeer slecht. Als Verstappen de plek probeert terug te geven en dat mislukt, blijft het minstens vijf minuten stil vanuit race control - alsof ze willen zeggen 'wij weten het ook allemaal niet meer, zoek het maar uit'. Op het moment dat Verstappen de plek voor een tweede keer wil teruggeven, komt daar nog een tijdstraf bij. Het document dat na afloop de wereld in is geslingerd over het incident in ronde 37, houdt qua onderbouwing ook allesbehalve over. Zo zitten er vele tegenstrijdigheden in, onder meer over het feit dat beide coureurs niet voor het DRS-detectiepunt wilden leiden en dat het Hamilton zou vrijpleiten. Slotsom is dat consistentie ver te zoeken is en dat geen van de twintig Formule 1-coureurs het nog zegt te begrijpen, om over de TV-kijkers maar te zwijgen. Tel uit je winst.

Dat gezegd hebbende, verlaat Red Bull Racing het Jeddah Corniche Circuit ook als verliezer. Zo'n nederlaag was afgaande op de lay-out al wel ingecalculeerd, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de nederlaag onnodig was en dat die is veroorzaakt door andere factoren dan de pure snelheid. Zo had Verstappen op zaterdag pole moeten pakken, maar ging het mis in de laatste bocht. Helmut Marko gaf aan dat het makkelijk is om achteraf te concluderen dat Verstappen minder risico had moeten nemen, maar feit is wel dat het om een rijdersfout gaat in de beslissende fase van het kampioenschap. Op zondag kwam daar de uitvalbeurt van Sergio Perez bij, die buitengewoon kostbaar is in het constructeurskampioenschap. Niet voor niets had Horner een dag ervoor nog gezegd 'we hebben Checo echt vooraan nodig'. Een nulscore is dan wel het laatste wat je wilt en kunt gebruiken. Alleen de volle buit voor Verstappen had die pijn nog kunnen verzachten, maar ook dat is zoals bekend niet gelukt. De Nederlander was getergd en zocht de grens op, maar moest de leiding tweemaal opgeven voor iets te enthousiaste acties in de eerste bochtencombinatie. Het tekent de vechtlust van Verstappen en juist dat kenmerkt hem als coureur, al staat als een paal boven water dan het afgelopen zondag niet heeft uitgepakt zoals gewenst. Al met al een pijnlijke dag voor Red Bull, waardoor de spanning tijdens het slotweekend onwaarschijnlijk belooft te worden.

Het team van Haas zal van die spanning geen enkele last hebben. De titelstrijd is een 'ver-van-mijn-bedshow' voor de mannen van Guenther Steiner, die al het hele jaar aan de andere kant van de grid bivakkeren. Verrassend is dat zeker niet voor een team dat dit seizoen geen enkele upgrade heeft doorgevoerd en voor F1-termen een zeer bescheiden portemonnee heeft. Juist om die reden is het een kwestie van 'alle ballen op 2022' en juist om die reden is een dubbele DNF uitermate pijnlijk. Het kost geld en dat is wel het allerlaatste waar Steiner op zit te wachten. Iedere beschikbare euro komt immers zeer goed van pas voor de ommekeer waar ze achter de schermen aan werken. Het is ook om die reden dat Steiner zijn coureurs halverwege het jaar tot de orde heeft geroepen en de opdracht heeft gegeven om minder risico te nemen. Crashes moeten tegen iedere prijs worden vermeden. Het is in Saudi-Arabië niet bepaald gelukt. Wat heet, Mick Schumacher ging er snoeihard af in bocht 22 en Nikita Mazepin knalde in volle vaart achterop George Russell. Steiner heeft na de race laten weten dat Haas al krap zit in de reserve-onderdelen en dat maakt de eerste expeditie door Jeddah letterlijk en figuurlijk een heel duur grapje voor het enige Amerikaanse team op de grid.

