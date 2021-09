Analyse: Winnaars en verliezers Grand Prix van Nederland

Winnaars:

70.000 mensen op de tribunes en miljoenen Nederlanders voor de kijkbuis, allemaal met één verwachting: Max Verstappen zal die thuisrace wel eventjes winnen. Het oranjefeest valt of staat met één man en dat maakt de druk op diens schouders torenhoog. Je zou voor minder bezwijken, maar Verstappen hield het hoofd lovenswaardig koel. Ook toen het publiek vlak voor de start compleet losging en de muziekkeuze schommelde tussen 'Super Max' en 'zwemmen in Bacardi Lemon'. Het is geen sinecure om tussen al dat feestgedruis 'in the zone' te komen, maar de Red Bull-coureur had er ogenschijnlijk geen moeite mee. Hij leverde zijn beste start van dit seizoen op, juist op een baan waar dat van cruciaal belang is. In het restant controleerden hij en Red Bull soeverein op weg naar een historische overwinning. Verstappen liet nadien aan ondergetekende weten dat hij zeer heeft genoten van 'het gekkenhuis' in Zandvoort, al begon hij ook meteen over Monza. Het geeft aan dat de Dutch GP een onvergetelijk weekend blijft, maar nog veel meer dat Verstappen het als een tussenstap ziet op weg naar die andere stip aan de horizon: de eerste Nederlandse wereldtitel.

Waar Verstappen voor de gewenste afloop zorgde, verdient de organisatie in Zandvoort ook een groot compliment voor het evenement. Toen circuitdirecteur Robert van Overdijk op 13 augustus aan deze site uitlegde hoe het weekend er ongeveer uit zou zien, was er nog best wat twijfel: de organisatie moest financiële risico's nemen en kende een dubbel gevoel. Hoe anders was dat zondagavond, toen iedereen kon terugkijken op een meer dan geslaagd evenement. Logistieke problemen waren er amper, de sfeer was subliem - hulde voor alle fans - en het verbouwde circuit bleek op de goedkeuring van de coureurs te kunnen rekenen. Het maakt dat Zandvoort een verpletterende indruk heeft achtergelaten bij de F1-kopstukken. Stefano Domenicali liet weten dat Zandvoort de lat hoger heeft gelegd voor andere organisaties en het mag geen verrassing heten dat Formula One Management ook bijzonder tevreden is. Zo tevreden zelfs dat ze van drie jaar Zandvoort graag vijf jaar willen maken. Die optie zit in het contract en na de editie van 2021 twijfelt niemand eraan dat Zandvoort een blijvertje is.

In het kielzog van deze Nederlandse facetten verdient ook Pierre Gasly een pluim. De Fransman kan niet naar Red Bull Racing en zal zeker nog een jaartje bij AlphaTauri blijven, maar hij doet er werkelijk alles aan om zichzelf in de kijker te rijden. Waar Gasly aan de zijde van Verstappen nog bepaald geen zekerheidje was, kan Franz Tost er inmiddels wel een huis op bouwen. Gasly is een constante factor geworden en dat ook nog eens op zeer hoog niveau. In Zandvoort wist hij dondersgoed dat het allemaal om de kwalificatie zou draaien en verzaakte hij niet op het moment suprême. De enkelvoudig GP-winnaar wist beslag te leggen op de vierde startplek en dat is achter Verstappen en Mercedes het hoogst haalbare. Zondag maakte hij geen fout en sleepte hij zeer kostbare punten binnen voor AlphaTauri. Gasly is niet veel in beeld geweest, maar hij is zonder enige twijfel één van de sterren van afgelopen weekend.

Verliezers:

Dat Gasly de vierde plek heeft kunnen pakken, zegt bijzonder veel over de Franse coureur, maar geeft ook aan dat anderen zijn weggevallen van de normale positie. Het geldt bovenal voor Sergio Perez. De Mexicaan is op zondag sterk naar voren gekomen en 'driver of the day' geworden, maar dat neemt niet weg dat Perez veel meer van de Dutch GP had verwacht. Toen we hem op donderdag spraken toonde hij zich onder de indruk van het circuit en was hij vastberaden zijn auto naast Verstappen op de eerste startrij te zetten. Zaterdag herhaalde hij dat het best mogelijk was, ware het niet dat Q1 hopeloos verkeerd ging. Red Bull nam te veel brandstof mee voor de eerste run, omdat men genoeg marge naar achteren dacht te hebben en zekerheid wilde inbouwen voor bijvoorbeeld een gele vlag. Die marge bleek er echter niet te zijn, waardoor Perez in de slotfase nogmaals aan de bak moest. Op zich geen probleem, maar Red Bull stuurde hem te laat naar buiten en hij werd 'geflikt' door collega's die een groot gat in de pitstraat lieten vallen. Dat hij een dag later vanuit diezelfde pitstraat naar P8 is gereden, is best knap, maar absoluut niet waar Perez in de oranjezee op had gehoopt.

Die laatste woorden zijn ook van toepassing op het team dat met een oranje kleurstelling onderweg is. McLaren moest Zandvoort met één schamel puntje verlaten en dat doet best pijn. Ook al doordat grote concurrent Ferrari beduidend beter scoorde. Op het duinencircuit had McLaren de snelheid nooit lekker te pakken, al moet gezegd dat pech ook een voorname rol speelde. Zo had Lando Norris normaliter wel in Q3 gezeten, maar lukte dat voor het eerst dit jaar niet door rode vlaggen, veroorzaakt door Williams-coureurs. Daniel Ricciardo moest de meubelen redden op zaterdag, maar ook dat lukte slechts in zeer bescheiden mate. Op zondag verloor de Australiër gehuld in Jumbo-juichcape nog meer terrein en moest hij toezien hoe hij andermaal door teammaat Norris werd verschalkt. Dat het slechts om P10 ging en niet om de posities die Lando inmiddels gewend is, maakt dat McLaren Zandvoort met een kater verlaat.

Het laatste stekje bij de verliezers is voor Haas. Nee, niet zozeer omdat het team weer kansloos achteraan reed. Van een team dat het hele jaar geen upgrades meebrengt en met twee rookies op pad is, valt niets anders te verwachten. Maar het Amerikaanse team slaagde er afgelopen weekend in de schijnwerpers op een andere manier op zich te krijgen, het was weer eens hommeles. Volgens Mazepin moest hij zaterdag als eerste auto op pad, maar had Mick Schumacher maling aan zo'n 'gentlemen's agreement'. Het gevecht leidde er op de baan toe dat Sebastian Vettel lelijk in de weg werd gereden en leidde naast de baan tot een enorme scheldkanonnade. Dat Mazepin van leer trok op weg naar het vierkantje was niet bepaald handig. Zijn gebruik van het woord 'fuck' viel niet op één hand te tellen en Mick kreeg de wind verbaal van voren. Dat hij zich daarna heel politiek correct opstelde, had weinig effect meer, aangezien alle journalisten de heisa al hadden meegekregen. Op zondag bleek het nog niet voorbij en was Mick juist woest over een 'gevaarlijke' manoeuvre van Mazepin. Waar het team alle energie in een wederopstanding in 2022 moet stoppen, heeft Guenther Steiner de handen nu nog vol aan vechtende coureurs. Verre van ideaal, maar waarschijnlijk wel leuk voor Netflix.

