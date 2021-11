Analyse: Winnaars en verliezers Grand Prix van Mexico

Winnaars:

Op zondag terugslaan na een teleurstelling op zaterdag. Max Verstappen heeft eerder met dat bijltje gehakt in Mexico-Stad. Want wie herinnert zich niet de editie van 2018, toen Verstappen na de kwalificatie het bordje met P2 omver kegelde om een dag later vol vuur terug te slaan. Zo extreem was het revanchegevoel anno 2021 niet, al bleek het eindresultaat wel hetzelfde: een zeer overtuigende zege. Verstappen zag ook ditmaal een zeker lijkende pole-position door het putje spoelen, maar repareerde de schade eigenhandig in de eerste bocht. De Nederlander remde ogenschijnlijk laat, maar had dit rempunt al voor de start in gedachten en zelfs getest. Niet alleen lef dus, maar ook een gedegen voorbereiding. In het restant van de race stond er geen enkele maat op Red Bulls race pace met een topdag voor het team tot gevolg. Een dubbele podiumfinish, een mooie slag bij de constructeurs en negentien WK-punten voorgift voor Verstappen. Veel meer kon Helmut Marko zich niet wensen voor zijn vertrek naar het eerste van tweede Red Bull-circuits.

Met Verstappen en Perez op het ereschavot kon de Oostenrijker al ruimschoots tevreden zijn, maar ook Pierre Gasly deed zondag een duit in het spreekwoordelijke zakje. De Fransman reed niet veel in beeld, maar dat bleek juist een goed teken. Gasly toonde zich in de kwalificatie al 'best of the rest' met P5 en gaf een dag later geen krimp op weg naar P4. Het zegt iets over de kracht van Gasly, maar ook zeer zeker over het totaalpakket van AlphaTauri in Mexico. De verder onfortuinlijke Yuki Tsunoda wist immers ook Q3 te halen, waarmee er vier Honda's bij de eerste tien stonden op zaterdag. Het toont eens te meer aan dat de Japanse krachtbron goed werkt op hoogte en dat het hoge rake-concept van Red Bull-teams er uitstekend uit de verf komt. Aan Gasly is het wel toevertrouwd om daar vervolgens het maximale uit te halen. Franz Tost kan inmiddels een huis op hem bouwen.

Voor het laatste stekje bij de winnaars zijn er met Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel en Ferrari meerdere gegadigden. Toch gaat de voorkeur ditmaal uit naar laatstgenoemde optie, de Scuderia uit Maranello. Ferrari heeft immers cruciale WK-punten bijgeschreven en het stokje als nummer drie bij de constructeurs overgenomen. Dat laatste is op zichzelf al een prestatie van formaat. Zo deed McLaren uitgerekend in Italië een gouden zaak met maar liefst 43 constructeurspunten en moest Ferrari in de achtervolging voor het felbegeerde stekje. Met een meer dan fatsoenlijke auto, een verbeterde krachtbron en twee coureurs die zeer aan elkaar gewaagd zijn, lukt dat alleraardigst. In Mexico-Stad bleef Gasly weliswaar buiten schot, maar is Ferrari met de plekken vijf en zes alsnog uitstekend voor de dag gekomen. Voor het eerst sinds Zandvoort is P3 weer in Italiaanse handen en dat in de beslissende fase van het seizoen. Waar McLaren en Norris de laatste weekenden zoekende zijn, lijken de mannen in het scharlakenrood ook het momentum aan hun zijde te hebben.

Tekst gaat verder onder de foto:

Verliezers:

Daar waren ze ineens op zaterdagmiddag als een duveltje uit een doosje. Uit het niets ging Mercedes met de volledige eerste startrij aan de haal op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Helmut Marko was er als de kippen bij om te zeggen dat de rivaal 'enorm had zitten bluffen', al liet Verstappen juist weten dat Mercedes 'niets speciaals' had gedaan en dat Red Bull het zelf had verloren. De waarheid ligt in het midden, al kwamen de echte gebreken van Mercedes pas zondag aan het licht. De race pace schoot op het hooggelegen circuit flink tekort ten opzichte van Red Bull. Dat gezegd hebbende is het in de debrief ook zeker over de start gegaan. Mercedes heeft namelijk verschillende scenario's doorgenomen, maar wat er net na 13.00 uur lokale tijd gebeurde stond zeker niet in het draaiboek. Valtteri Bottas liet de deur vrolijk openstaan aan de linkerkant, waardoor Verstappen beide Mercedes-coureurs in één klap kon verschalken. Waar Toto Wolff zijn geluk na de kwalificatie niet op kon, sprak het gezicht na dat moment boekdelen. Ja, de Oostenrijker is nog altijd strijdbaar, maar weet als geen ander dat Red Bull in beide kampioenschappen een gouden zaak heeft gedaan. Mercedes moet vol aan de bak om te voorkomen dat het straks met lege handen staat.

Dat Valtteri Bottas ondanks alle voorbesprekingen (te veel) ruimte gaf aan Verstappen, bleek niet het enige beroerde moment voor de Fin. Zo remde hij ook te vroeg voor de eerste bocht en verzuimde hij daarna zijn auto naar buiten te laten lopen. Dat laatste had hij moeten doen om Verstappen nog enig weerwerk te bieden en ook om zichzelf marge te geven voor achteropkomend verkeer. Bottas stuurde echter resoluut naar de apex en maakte daar kennis met de iets te enthousiaste Daniel Ricciardo. Het leidde een spin van Bottas en ook meteen een frustrerende zondagmiddag in. Niet voor het eerst bleek de Mercedes een lastige auto in vuile lucht, maar ook niet voor het eerst bleek Bottas zeker geen held als hij door het veld moet snijden. Het maakte de strijd vooraan - voor zover die er al was - twee tegen één in het voordeel van Red Bull. Bottas kon tactisch totaal niet van meerwaarde zijn en sleepte zich eigenlijk naar de finish. Zijn weekend begon zo mooi met een replica van de Fangio-helm, maar dat het kleurloos eindigde met een steekspel voor de snelste raceronde zal hem absoluut niet tevreden stemmen.

Tevreden zijn ze ook allerminst bij het team van McLaren. De formatie uit Woking verlaat Mexico met één schamel WK-puntje en moet lijdzaam toezien hoe Ferrari langszij is gekomen bij de constructeurs. Door de motorische gridstraf van Lando Norris wist Andreas Seidl op voorhand al dat het geen vetpot zou worden, maar dit eindresultaat is wel het andere uiterste. Norris knokte zich naar het laatste puntje, al zegt het veel over de race pace (of eigenlijk over het gebrek daaraan) dat hij Vettel, Raikkonen en Fernando Alonso voor moest laten gaan. Nog pijnlijker voor McLaren is dat de man die afgelopen zondag eigenlijk de honneurs moest waarnemen na één rondje ook al aan een kansloze exercitie bezig was. De rol van Bottas is hierboven al benoemd, maar dat neemt niet weg dat Ricciardo simpelweg te veel wilde in de eerste bocht. De normaal zo goedlachse Australiër kreeg het deksel op de neus en was veroordeeld tot het moeras van de middenmoot. Hij zou er niet meer uitkomen en de miserabele middag voor McLaren compleet maken. Geluk bij een ongeluk is dat het in deze bomvolle triple header niet lang wachten is op een herkansing.

