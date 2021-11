Analyse: Winnaars en verliezers Grand Prix van Brazilië

Winnaars:

Na een weekend waarin je op en naast de baan ogen en oren tekortkwam, zou je Formule 1-volgers de allergrootste winnaars kunnen noemen. De titelstrijd van dit jaar is op werkelijk alle fronten beklijvend en heeft de laatste plottwist nog niet gezien. In alle tumult is Lewis Hamilton natuurlijk de grootste sportieve winnaar van de Braziliaanse GP. De wereldkampioen wilde met een nieuwe verbrandingsmotor graag toeslaan, maar zijn diskwalificatie na de vrijdag vormde een behoorlijke kink in de kabel. Er werden twee inhaalraces gevraagd van de Brit om zijn titelaspiraties in leven te houden. Zonder podiumfinish was het al bijna niet meer de vraag of maar wanneer Max Verstappen wereldkampioen zou worden. Geholpen door een superieure Mercedes-krachtbron heeft Hamilton dat beeld behoorlijk doen kantelen en kan deze titelstrijd nog werkelijk alle kanten op. De druk stond vol op de ketel, maar Hamilton is niet bezweken. De immense topsnelheid heeft laten zien dat die motorwissel nog niet zo'n verkeerde zet was en misschien voor herhaling vatbaar is...

Waar alle ogen op de titanenstrijd vooraan zijn gericht, heeft Ferrari in het kielzog ook weer uitstekende zaken gedaan in het gevecht om P3 bij de constructeurs. McLaren laat de voorbije weken steken vallen en de Scuderia heeft de smaak juist te pakken. Ferrari heeft de enige toegestane motorische update pas laat geïntroduceerd en heeft mede daardoor nu de beschikking over een fatsoenlijk pakket. Tuurlijk: het roemruchte merk uit Maranello hoort eigenlijk vooraan mee te doen, maar de huidige stap is best hoopgevend na wat we vorig jaar hebben gezien. De auto is competitief voor de subtop en twee coureurs die zeer aan elkaar gewaagd zijn doen de rest. P3 ligt voor het grijpen en dat zou na de zesde plek van vorig jaar al een meer dan behoorlijk eerherstel zijn.

Normaliter had Pierre Gasly op deze plek gestaan. De Fransman was over één ronde bloedsnel en heeft andermaal een solide puntenfinish naar huis gereden. Maar na dit hectische weekend is het gepast om de FIA-stewards eens een pluim te geven. Tim Mayer, Matteo Perini, Vitantonio Liuzzi en Roberto Pupo Moreno zaten dit weekend op het pluche en hebben dat met verve gedaan. Natuurlijk, over de hoogte van Verstappens boete valt te twisten, maar de Limburger lacht om dat bedrag en het diende een hoger doel. Door in dat verdict te stellen dat Verstappen geen invloed heeft gehad op de DRS van Mercedes plaveiden de stewards vakkundig de weg om Hamilton te diskwalificeren. Het besluit liet lang op zich wachten en vergde vele gesprekken met Mercedes, maar ook dat diende een hoger doel. De onderbouwing was namelijk zo goed dat een protest kansloos was geweest. Er was simpelweg geen speld tussen te krijgen. Op zondag namen de stewards weer een uitstekend besluit door Hamilton en Verstappen vrij te laten racen. Dit is wat fans graag willen zien: twee coureurs van de buitencategorie die het onderling en - nog belangrijker - op de baan uitvechten.

Verliezers:

Het moge na dit weekend wel duidelijk zijn: Red Bull- en Mercedes-circuits bestaan dit jaar op Mexico na niet. Zo won Verstappen in de Mercedes-bolwerken te Paul Ricard en Austin en wist Hamilton op Interlagos juist aan het langste eind te trekken. Desondanks is dat laatste wel een streep door de rekening voor Red Bull Racing. Niet voor niets liet Helmut Marko na de race in Texas aan ondergetekende weten: "De races in Mexico en Brazilië móéten we winnen." De perfecte score behalen is niet geluk en de topsnelheid van Mercedes baart misschien nog wel meer zorgen. Zeker doordat er met Qatar en Saudi-Arabië twee circuits aankomen waarop het veel volgas zal zijn. De buit is absoluut nog niet binnen en het momentum lijkt zelfs weer over te hellen naar Mercedes. Verstappen gelooft overigens niet in momentum en blijft liever nuchter. "Naarmate die nieuwe motor ouder wordt, komt het wel weer dichter bij elkaar." Dat laat echter onverlet dat Mercedes dit motortrucje in theorie iedere week kan uithalen en dat een zege in Brazilië alleen daarom al goud waard was geweest voor Red Bull.

Waar Ferrari aan de goede kant van deze rubriek staat, is het niet lang gissen naar de plek van McLaren. Wederom beleefden de mannen van Andreas Seidl een miserabele zondag. Met een één-twee in nota bene Monza leek McLaren Ferrari af te schudden, maar niets is minder waar gebleken. Ferrari heeft de stijgende lijn te pakken en bij het team uit Woking lijkt er sprake van stagnatie. Daar komt bij dat recent ook al het mogelijke tegenzit. Zo kwam Lando Norris geweldig uit de startblokken in Sao Paulo, maar heeft juist dat hem de kop gekost. Om niet op het gras te belanden, moest hij wel weer het asfalt op en juist daar zat voormalig teamgenoot Carlos Sainz. Lekke band, inhaaljacht en uiteindelijk verschrikkelijk hard knokken voor het laatste puntje. De man die na de start eigenlijk de kastanjes uit het vuur had moeten halen, moest tot overmaat van ramp forfait geven met een kapotte Mercedes-motor. Het betekent dat de achterstand op Ferrari is gegroeid tot 21.5 punten en dat McLaren 'a mountain to climb' heeft, zoals de Britten dat zo mooi zeggen.

De laatste stek van deze rubriek had prima naar Toto Wolff kunnen gaan. De Oostenrijker is sportief gezien één van de grootste winnaars, maar was op meerdere momenten overmand door emoties en kwam niet bijzonder sterk over met alle klaagzangen. Des te meer omdat Mercedes begin dit jaar vele balletjes aan het rollen heeft gebracht en ja, wie de bal kaatst kan hem nou eenmaal terug verwachten. Dat gezegd hebbende is Yuki Tsunoda is sportief opzicht de derde verliezer. Verzachtende omstandigheid is dat de Japanner de voorbije weken op voor hem onbekende circuits reed, maar dat neemt niet weg dat hij niet bepaald is uitgeblonken in racegogme. In Mexico liep het in de kwalificatie niet allemaal zoals gepland en zijn overenthousiaste actie bij Lance Stroll bleek ook niet meteen het allerhandigste om te doen. Met de begeleiding van Alexander Albon leek Tsunoda het onstuimige van een rookie juist te verliezen, maar op deze manier wacht er binnenkort weer een door Yuki zo gevreesd gesprek met opperchef Marko.

