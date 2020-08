Analyse: Winnaars en verliezers van de Grand Prix van België

Winnaars:

De voorbije jaren deelde Mercedes al met veel vertoon van macht de lakens uit in F1, maar wist men niet te winnen op Spa. Met Sebastian Vettel en Charles Leclerc trok Ferrari in de voorbije seizoenen aan het langste eind in de Ardennen. In 2020 werden de ware verhoudingen weer in ere hersteld. De Scuderia bleef nergens - waarover later meer - terwijl de inmiddels zwarte Zilverpijlen onbedreigd naar het tweede één-tweetje van dit F1-seizoen reden. Lewis Hamilton was snaarstrak en foutloos en zag teammaat Valtteri Bottas in een ronduit superieure auto aansluiten op P2. Ze willen ons bij Mercedes nog geregeld anders doen geloven, maar het gat met de rest is immens. Chaos, technisch malheur of bijzondere omstandigheden daargelaten staat er ook in 2020 weer geen enkele maat op de manschappen van Toto Wolff. Goed voor de amusementswaarde is het niet bepaald, maar aangezien topsport nou eenmaal om winnen draait, is het wel verschrikkelijk knap hoe het merk met de ster de perfectie blijft benaderen.

In de schaduw van Mercedes - iedereen acteerde daarin - werkte Renault een ijzersterk weekend af. Waar het in Barcelona nog kommer en kwel was, ging het op de hogesnelheidtempel van Spa een stuk beter. Het Franse merk komt traditioneel sterk voor de dag op snelle circuits en deed daar in België nog een schepje bovenop. Beide Renault-coureurs reden met extreem weinig downforce, waardoor ze in de snelle eerste sector met Kemmel Straight het snelst van allemaal waren. Het maakte dat Daniel Ricciardo in Q3 met Max Verstappen kon strijden om de derde startplek en dat hij ook in de openingsfase van de race kon aanvallen. Renault had overigens wel geluk dat de regen op Spa - die kwam wel degelijk - pas na het vallen van de vlag uit de hemel viel. Met regen tijdens de race hadden de Fransen een serieus probleem gehad met hun minimale hoeveelheid downforce. Maar goed: in de huidige omstandigheden is het een zeer goede zet gebleken met een uitstekend resultaten (P4 en P5) tot gevolg.

De laatste winnaar van dit weekend tekende op donderdag voor de meest indrukwekkende foto van het weekend. Daar zat hij dan, Pierre Gasly op de plek des onheils gehurkt voor de bloemen ter nagedachtenis aan wijlen Anthoine Hubert. Zijn vriend is zoals bekend een jaar geleden in het harnas gestorven op Spa. Gasly noemde het 'moeilijk' om terug te keren naar het Belgische circuit en meer specifiek naar de plek van het ongeluk. Eenmaal achter het stuur van de AT01 deed Gasly echter weer wat we in 2020 van hem gewend zijn: maximaal presteren. Toegegeven, op zaterdag moest hij teamgenoot Daniil Kvyat voor het eerst dit jaar voor laten gaan, maar op zondag maakte hij dat ruimschoots goed. Gasly werkt zich met een alternatieve strategie op de harde band naar voren en legde beslag op de achtste plek. Zonder safety car had hij naar eigen zeggen de top-vijf kunnen halen, al blijft overeind dat Gasly een puike race heeft afgewerkt. Een mooie manier om Hubert nogmaals te eren door de 'Driver of the Day'.

Verliezers:

Tja, wat valt er nog over Ferrari te zeggen? Het is om medelijden mee te krijgen en dat is zo'n beetje het ergste wat je in de topsport kan overkomen. Het merk uit Maranello is natuurlijk de voornaamste verliezer van het weekend. Op het snelle circuit van Spa werden de pijnpunten van Ferrari op pijnlijke wijze blootgelegd. Voor het eerst in tien jaar - uitvalbeurten niet meegerekend - eindigden beide Ferrari's buiten de top-tien. Waar het steigerende paard in de voorbije twee jaren nog de overwinning pakte op Spa, bleven Leclerc en Vettel ditmaal lichtjaren verwijderd van het ereschavot. De harde realiteit van dit moment is dat Ferrari moet vechten met Williams, Haas en Alfa Romeo. Dat Kimi Raikkonen zijn oude werkgever ook nog doodleuk het nakijken gaf, toont aan dat de problemen van Ferrari niet alleen motorisch zijn. Nagenoeg alles gaat mis en nagenoeg alles is mis. De Italiaanse GP op Monza en daarna het Ferrari-feestje op Mugello (diens duizendste F1-race) staan voor de boeg, maar dat programma lijkt eerder een marteling dan een zegen. Het steigerende paard is kreupel en niet zo'n beetje ook.

Racing Point kan als tweede verliezer van het weekend worden opgeschreven. De formatie van Lawrence Stroll werd op voorhand nog aangeduid als uitdager van Red Bull, ook Verstappen hield op zaterdag rekening met weerstand van Racing Point voor P3. Maar niets van dat alles. Sergio Perez en Lance Stroll moesten er in Q2 een extra setje softs aan geven en besloten daardoor maar één run te doen in Q3. Het bracht beide heren niet verder dan de achtste en negende startposities. Teambaas Otmar Szafnauer liet na afloop weten zich geen zorgen te maken en te rekenen op een inhaaljacht in de race, maar ook daar kwam weinig van terecht. Ondanks een DNS van de onfortuinlijke Carlos Sainz maakte Racing Point helemaal niets goed. Sterker nog: aan de meet moest het team genoegen nemen met de posities negen en tien. Tot voor kort zouden we dit een aardig resultaat van Racing Point noemen, maar anno 2020 mag er met de Mercedes-kopie best iets meer worden verwacht. Een tegenvallend weekend dus.

De laatste positie in deze rubriek is gereserveerd voor Antonio Giovinazzi. De Italiaan zorgde voor een zware crash en daarmee voor het meest spraakmakende moment van de Belgische GP. Giovinazzi was niet in gevecht en verloor zelf de macht over het stuur in Les Fagnes. Hij maakte melding van onderstuur bij het ingaan van de bocht en overstuur bij de exit, waardoor hij middels een zogenaamde 'tankslapper' de muur in werd geslingerd. Hoe dan ook: het is, was en blijft een persoonlijke fout van Giovinazzi, die zelf ook alle verantwoordelijkheid nam en zich verontschuldigde bij George Russell. De talentvolle Brit werd geraakt door een losgekomen wiel, met een extra DNF tot gevolg. Een kostbare misser van Giovinazzi, die sowieso moet oppassen met het oog op 2021. Hij neemt nu bij Alfa het zitje in dat door Ferrari mag worden ingevuld, maar voelt de hete adem van F2-talenten Robert Shwartzman, Callum Ilott en Mick Schumacher in de nek. Fouten zoals deze op Spa kan 'Gio' er dus niet echt bij gebruiken...