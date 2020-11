Analyse: Winnaars en verliezers F1 Grand Prix van Bahrein

Winnaars:

Nee, in sportief opzicht is hij niet bepaald een winnaar van deze Grand Prix van Bahrein. Toch verdient Romain Grosjean deze positie. Als je een klap van 53G en de daaropvolgende brand kunt navertellen, ben je per definitie een grote winnaar. Een winnaar met een engel. Iedereen hield om 17.15 uur lokale tijd de adem in, de schrik sloeg de voltallige F1-gemeenschap om het hart. Maar gelukkig kroop Grosjean onder het kunstlicht door het oog van de naald met een ongeval dat in vervlogen tijden onherroepelijk verkeerd was afgelopen. En daarvoor hoeven we niet eens zover terug. 2018 is eigenlijk het kantelpunt, de invoering van de halo om precies te zijn. Zonder die hoofdbeschermer op zijn auto had Grosjean het frontale contact met de vangrail niet overleefd. Hij, Max Verstappen en vele anderen waren in het begin kritisch, maar nu is iedereen om: de halo redt levens. Grosjean is gelukkig het nog altijd levende bewijs. Wat rest zijn de beelden die op het netvlies staan, foto's die surreëel zijn en afkomstig lijken uit een actiefilm, maar godzijdank bovenal een hoofdrolspeler die er nog is.

Dat is naast de halo en de veiligheid van moderne F1-auto's ook te danken aan het kordate optreden van Alan van der Merwe en Dr. Ian Roberts. Ja hier zijn ze voor en ja ze deden hun werk, maar de wijze waarop ze dat deden is indrukwekkend. Leveren onder druk heet dat. Uit de analyses na afloop bleek dat Van der Merwe binnen negen seconden paraat was met zijn medical car. Ook daarna twijfelden de mannen geen moment. Van der Merwe ging met de brandblusser aan de slag en Roberts naderde de vuurzee nog iets dichter om Grosjean over de verschroeide vangrails te begeleiden. Het hele tafereel zou in totaal slechts 28 tellen duren, al verklaarde Van der Merwe dat het voor hem als een eeuwigheid voelde. Hij werd in 2003 Brits Formule 3-kampioen, maar de prestatie die hij en Roberts afgelopen zondag hebben geleverd is vele malen groter dan dat. We zijn vaak kritisch op de FIA en moeten dat ook zijn, maar het menselijke handelen was ditmaal zeer zeker ijzersterk. Hulde.

De rest was door dit alles eigenlijk bijzaak, maar de Grand Prix van Bahrein werd nadien nog uitgereden. Onder normale omstandigheden had McLaren zeker als winnaar in deze rubriek gestaan, maar omdat er twee plekken zijn ingeruimd voor zaken die sport overstijgen, moet de laatste positie wel naar Lewis Hamilton gaan. Voorafgaand aan het weekend luidde één van de vragen immers: zal hij de teugels wat laten vieren na het binnenhalen van beide wereldtitels? In Bahrein is het antwoord duidelijk gegeven. Hamilton verslapte niet en was het hele weekend soeverein. Op zaterdag eiste hij met aardig wat machtsvertoon pole-position voor zich op en zondags is hij ook geen moment in de problemen gekomen. Een voetnoot in het verhaal van Grosjean, maar Hamilton toonde wel even aan waarom hij zevenvoudig wereldkampioen is.

Verliezers:

Daar zat hij dan. Op de pitmuur en met het hoofd rustend in zijn handen, teambaas Otmar Szafnauer. Racing Point leek juist een aardige zaak te doen voor P3 in het kampioenschap, maar werd in Bahrein alsnog de verliezer van dat spannende gevecht. Aanleiding was de motorische uitvalbeurt van Sergio Perez. Een hard gelag voor de Mexicaan, die verder weer zijn visitekaartje afgaf voor een langer verblijf in de Formule 1. Hij hield Alexander Albon zonder al teveel moeite van het lijf en leek op weg naar een welverdiend podium. Tot dat ene moment, totdat het doorgaans betrouwbare Mercedes-torretje de geest gaf. Racing Point zag vijftien waardevolle punten voor het constructeurskampioenschap letterlijk in vlammen opgaan. Teamgenoot Lance Stroll moest al eerder forfait geven na contact met Daniil Kvyat. De Rus werd bestraft, al leek Stroll zelf ook aardig rigoureus richting de apex te sturen. Handig is anders, waardoor Racing Point puntloos bleef en P3 bij de constructeurs kwijt is aan McLaren.

De Grand Prix van Bahrein had eveneens de revanche van Valtteri Bottas moeten worden. De Mercedes-coureur werkte een abominabel slechte race af in Turkije en wenste zich in Bahrein te herpakken. Maar dat is niet gelukt. De Fin wist ditmaal wel punten te pakken, maar P8 is voor een coureur van het superieure Mercedes nog altijd veel te mager. Natuurlijk werd hij in de openingsfase getroffen door die lekke band en heeft dat de zaak bepaald geen goed gedaan, maar daarna wist Bottas zelf ook niet meer te overtuigen. Hij hield zijn banden minder lang in leven dan verwacht en sneed ook niet als een warm mes door de boter. Nou is alom bekend dat de W11 kwetsbaar is in vuile lucht en dus in verkeer, maar dat neemt niet weg dat Bottas ietwat tam in de rondte reed. Eigenlijk zoals dat de voorbije weken al is geweest: tam.

Het laatste stekje bij de verliezers gaat naar Ferrari. Waar het Italiaanse merk in Turkije beslag legde op de posities drie en vier, was het in Bahrein weer een stap minder. In Maranello werd even gedacht aan structurele verbetering en zelfs aan P3 bij de constructeurs, maar beide zaken zijn te hoog gegrepen. Zoals op deze plek al voorspeld, gaat het om incidentele uitschieters van het kreupele paard. De race pace is onder normale omstandigheden niet wat het zijn moet en dat zal het met de krachtbron van dit jaar ook niet worden. Charles Leclerc moest na hangen en wurgen genoegen nemen met het laatste puntje, terwijl Sebastian Vettel nog verder werd teruggeslagen. De Duitser toonde in Turkije een teken van leven, maar reed zondag in delen van de wedstrijd laatste van het rijdende veld. Pijnlijk. Mattia Binotto was niet aanwezig in Bahrein, maar moet vanuit zijn kantoor in Maranello toch één conclusie hebben getrokken: de crisis is nog lang niet voorbij.