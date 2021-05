Analyse: Winnaars en verliezers Grand Prix van Spanje

Winnaars:

Pole-position, een verschrikkelijk sterke auto qua race pace en een nagenoeg perfecte tactiek. Veel meer kon Mercedes zich afgelopen weekend niet wensen in het Catalaanse heuvellandschap. Het Zuid-Duitse merk heeft een piekfijne Grand Prix achter de rug en heeft bovendien een aardig visitekaartje afgegeven voor alles wat nog komt. Waar Toto Wolff eerst bij hoog en laag heeft beweerd dat Red Bull toch echt de snelste auto heeft, moest hij daar zondagavond deels op terugkomen. Zelfs de Oostenrijker kon niet langer ontkennen dat Mercedes een streepje voor heeft qua race pace en - zeer belangrijk - ook qua bandendegradatie. Tel daar de scherpe tactici en een ijzersterke Lewis Hamilton bij op en je krijgt het resultaat van afgelopen zondag. Dus ja, het is dit F1-seizoen veel spannender dan in 2020, maar Mercedes is nog altijd de benchmark.

Ferrari is dat jarenlang geweest, de toonaangevende factor in deze sport. Inmiddels zijn de tijden heel anders voor de Scuderia en denkt men in Maranello helemaal niet aan overwinningen, laat staan aan titels. Een podiumplek zou in 2021 al mooi meegenomen zijn en dat lijkt best reëel als er vooraan iemand wegvalt. Ferrari heeft de weg omhoog gevonden en dat is in Barcelona bevestigd. De Scuderia is nog niet waar de Italiaanse trots hoort te zijn, maar Ferrari doet niet langer voor spek en bonen mee en dat is al goed nieuws voor de Formule 1. Carlos Sainz liet na de race eveneens goed nieuws optekenen. Hij was niet tevreden over zijn eigen race, maar voegde toe dat Ferrari voor het eerst dit jaar wat tempo betreft 'best of the rest' was. De kwalificaties gaan al langer naar behoren, maar als het op zondag ook nog eens de goede kant op gaat, dan komt er langzaam weer licht aan het eind van de tunnel voor de tifosi.

De derde winnaar moeten we ook in de gelederen van Ferrari zoeken. Charles Leclerc verdient het namelijk zonder meer om er als individu uit te worden gepikt. De Monegask is het gezicht van het vernieuwde Ferrari en ook de man die het merk op termijn weer naar successen moet leiden. Gezien zijn nog jeugdige leeftijd vertolkt hij die rol met verve. Zo ook in Barcelona, waar Leclerc naast snel ook nog eens zeer slim was. Zo legde hij uit dat hij het in Q1 en Q2 bewust rustiger aan heeft gedaan om banden te sparen voor zondag. Dat lukte en in Q3 deed hij wat doorgaans doet: een sterk kwalificatierondje afwerken. Het hoogtepunt van het weekend moest toen nog komen, in bocht drie buitenom bij Valtteri Bottas. De Mercedes bleek nadien te rap, al heeft Leclerc absoluut het maximale uit zijn materiaal gehaald: een ijzersterk weekend.

Verliezers:

Barcelona werd vooraf gezien als een goede graadmeter voor de onderlinge verhoudingen en dat is eigenlijk ook wel gebleken. De lay-out van het circuit heeft alles, teams hebben verschrikkelijk veel data en de omstandigheden waren relatief stabiel. Een aardige test en eentje die nog maar eens duidelijk heeft gemaakt dat de verschillen miniem zijn. Op zichzelf zeer goed nieuws voor wat nog komt: alles is nog mogelijk, niks vergeven. Toch zal het bij Red Bull Racing niet lekker voelen dat het 3-1 voor Mercedes staat na de eerste vier races. Het draait om details, al moet gezegd dat de W12 op zondag ook gewoon iets sneller was en beter met de banden omging. Daar komt bij Mercedes een tactische joker had om mee te spelen (Bottas) en Red Bull niet. Sergio Perez werd mede door zijn schouderblessure op zaterdag danig gemist, of zoals Christian Horner het omschreef: "We desperately need him up there." Red Bull heeft een competitieve auto en alle puzzelstukjes kunnen dit jaar op z'n plek vallen, maar Barcelona heeft nog maar eens aangetoond dat echt alles moet kloppen. Het goede nieuws? Dit seizoen is nog jong.

Dat laatste geldt logischerwijs ook voor de op één na oudste deelnemer: Fernando Alonso. De 39-jarige Spanjaard ziet 2021 als overgangsjaar en wil onder het nieuwe reglement scoren. Dat overgangsjaar verloopt logischerwijs met pieken en dalen, des te meer doordat teams in het middenveld bijzonder dicht bij elkaar zitten. In eigen land kwam Alonso in een dalletje terecht. De Spanjaard stak de hand zaterdag in eigen boezem en was niet te spreken over zijn kwalificatie. Waar Esteban Ocon naar P5 reed, gaf Alonso bijna zes tienden toe en moest hij genoegen nemen met P10. Een ondankbare startplek, zo oordeelde hijzelf, ook al omdat het geen vrije bandenkeuze voor de race geeft. Dat aspect heeft zijn wedstrijd in combinatie met een gebrekkig tempo getekend. Alpine besloot te gokken en Alonso buiten te laten, maar in de slotfase moest hij het bekopen. Alonso werd door jan en alleman voorbijgereden met alsnog een extra stop en P17 als resultaat, en dat op het circuit waar hij in 2013 wist te winnen.

De jongste coureur van het Formule 1-klasje van 2021 sluit de rijen wat betreft de verliezers. Yuki Tsunoda maakte een indrukwekkende entree in de koningsklasse te Bahrein. Met een 'DRS-trucje' gaf hij zijn visitekaartje af tijdens de wintertest en punten scoren bij het debuut was natuurlijk ook piekfijn. Daarna is de klad er echter een beetje ingekomen en maakt Tsunoda 'rookie mistakes' die ook wel te verwachten vielen. In Imola vouwde hij zijn AT02 op door veel te veel te willen tijdens de kwalificatie en de zaterdag in Barcelona verliep niet veel beter. Tsunoda zei vooraf voor een andere aanpak te kiezen en minder risico te pakken in Q1, maar juist dat leidde ertoe dat hij zijn Waterloo vond in die sessie. Dat hij na afloop suggereerde dat zijn eigen auto niet gelijk was aan die van Pierre Gasly, scoorde geen pluspunten bij Helmut Marko en Franz Tost. De Japanse coureur moest door het stof en bood zijn excuses aan, maar op zondag kreeg hij alweer een nieuwe domper te verwerken. Zijn auto gaf na acht ronden de geest met een derde opeenvolgende nulscore tot gevolg. Een weekend om heel snel te vergeten, al hoort ook dat bij het leerproces dat Tsunoda dit jaar onherroepelijk doormaakt.

