Analyse: Winnaars en verliezers Grand Prix van Rusland

Winnaars:

“Het wachten op mijn honderdste zege lijkt een eeuwigheid te duren”, liet Lewis Hamilton zaterdag nog weten. Ongeveer 24 uur later bleek het bingo en had de zevenvoudig wereldkampioen een nieuwe mijlpaal te pakken. Die vaststelling is op zichzelf geen verrassing, aangezien het Sochi Autodrom al jaren een Mercedes-bolwerk is. Het had echter meer voeten in aarde dan voorafgaand aan het weekend verwacht. Zo maakte Hamilton het zichzelf knap lastig door er in Q3 een potje van te maken. Een dag later vond hij de McLaren-mannen op zijn weg: Norris blokte hem vakkundig bij de start, Ricciardo maakte zich breed in de eerste stint en na de stops kreeg hij wederom met die dekselse Norris te maken. De call om voor intermediates te gaan – die overigens niet van Hamilton zelf kwam, maar van het team – heeft de doorslag gegeven. Hamilton heeft gedaan wat hij moest doen en een historische zege kunnen bijschrijven, maar de slag in het WK is niet zo groot als gehoopt.

Dat laatste valt volledig aan de inhaaljacht van Max Verstappen toe te schrijven. De Nederlander kwam bijzonder sterk uit de startblokken en had na twintig ronden zijn titelrivaal zelfs in het vizier. Zijn weg naar voren verliep vele malen sneller en beter dan verwacht, al stokte het na de pitstop. Red Bull was wellicht te veel op Hamilton gefixeerd en gezien de gaten achteraan was meeklappen met de Brit niet de beste optie. Daarna werd Sergio Perez ook niet gebruikt als buffer naar Fernando Alonso, waardoor de Spanjaard langszij kwam. Het leek uit te draaien op P7, maar een knotsgekke slotfase veranderde alles. Verstappen maakte zelf de call om binnen te komen voor inters en bleek het bij het juiste eind te hebben. Hij profiteerde van chaos vooraan en alle mannen die kopje onder gingen met P2 tot gevolg. Het voelt zoals Christian Horner terecht aangaf als een overwinning en kan goud waard blijken in de titelstrijd. “Zonder die gridstraf was P2 ook het maximaal haalbare”, voegde Verstappen terecht toe. Het maakt dat de motorische gridstraf uit de weg is geruimd en dat alles nog mogelijk is in de titelstrijd. Iedereen in een Red Bull-shirtje had vooraf blind getekend voor dit scenario.

In de schaduw van alle chaos vooraan kwam ook Kimi Raikkonen bovendrijven in de tombola die de slotfase kleurde. De Fin was er vroeg bij door zes ronden voor het einde naar binnen te komen voor intermediates en dat heeft hem geen windeieren gelegd. The Iceman moest twee raceweekenden missen door een coronabesmetting, maar heeft bij zijn rentree vier WK-punten kunnen bijschrijven. Het is in één klap meer dan de volledige oogst van Alfa Romeo tot aan de Russische Grand Prix. Alhoewel het de onderkoelde Kimi een grote zorg zal zijn, is het wel een aardige opsteker. Zijn afscheidstournee dreigde immers kleurloos en in de tweede seizoenshelft ook puntloos te eindigen. Met een goede keuze in de Russische regen heeft hij daar eigenhandig een stokje voor gestoken. P8 doet het ijskonijn weinig, maar na de recente tegenslag en de beroerde periode in sportief opzicht is dit resultaat best welkom.

Verliezers

De voornaamste verliezer van de zondagmiddag laat zich al raden. Lando Norris was extreem dicht bij zijn eerste F1-zege en had daar eerlijkheidshalve ook gewoon recht op. De McLaren-coureur reed in de slotfase van Q3 snaarstrak naar zijn eerste pole en deed een dag later ook bijzonder weinig fout. Norris wist op voorhand al dat starten vanaf pole niet ideaal zou zijn, maar door Hamilton af te houden, wist hij de schade beperkt te houden. Met een betere race pace en een sterk staaltje bandenmanagement pakte hij oude teammaat Carlos Sainz terug en leek hij op weg naar winst. Die zege leek ondanks de aanstormende Hamilton voor het grijpen, ware het niet dat de hemelsluizen opengingen. Norris kreeg van zijn team andere informatie dan Hamilton en heeft daardoor een andere afweging gemaakt. Waar Mercedes vertelde dat er meer regen zou komen, meldde McLaren juist dat het bij lichte regen zou blijven. Norris spreekt dan ook niet van een gok, maar van een beredeneerde keuze op basis van de (verkeerde) informatie die hij had. Het heeft een onverdiende nederlaag ingeluid, al heeft Norris wel de definitie van ‘strijdend ten onder gaan’ getoond en heeft hij de harten van fans gestolen.

Met P5 als eindresultaat is Valtteri Bottas nog niet eens zo’n grote verliezer van het weekend, maar dat resultaat verbloemt dat hij miserabele zondagmiddag beleefde. Alhoewel de Fin aangaf dat zijn Monza-krachtbron alweer aan vervanging toe was, lijkt hij in werkelijkheid te zijn geslachtofferd door Toto Wolff. Het is bij Mercedes een kwestie van ‘alles op de titelkansen van Lewis Hamilton zetten’. Bottas had Verstappen het leven zuur moeten maken, maar dat lukte geen moment. Daarbij moet aangetekend dat de Mercedes-coureur het mes niet bepaald tussen de tanden had. Hij liet de deur open staan, hetgeen best te begrijpen valt als je zo als joker wordt gebruikt door de teamleiding. Daarna leek Bottas echter ook het heilige vuur te missen en stond zijn ‘opmars’ in schril contrast met die van Verstappen. Bottas was de eerste om dat toe te geven, al neemt het niet weg dat zijn optreden pover was. P5 klinkt nog niet zo beroerd, maar in werkelijkheid heeft Bottas weinig tot niets laten zien in zijn ‘eigen’ Sochi.

Het laatste stekje bij de verliezers is weggelegd voor AlphaTauri, al gooide Lance Stroll in de slotfase ook hoge ogen. Het zusterteam van Red Bull Racing bleef echter ook puntloos aan de Zwarte Zee en dat is voor een belangrijk deel te wijten aan tactische missers. Zo was Pierre Gasly op zaterdag witheet doordat hij om een setje slicks vroeg, maar die niet kreeg van het team. Op zondag kwam het stoom nog steeds uit de oren en concludeerde hij: “Als team verdienden we het niet om punten te pakken, we hebben dit weekend veel te veel fouten gemaakt.” Tijdens de race zijn die fouten net als bij McLaren veroorzaakt door een gebrekkige weersverwachting. AlphaTauri verwachtte dat het bij lichte regen zou blijven en zette Yuki Tsunoda daardoor op een setje softs in plaats van intermediates. Het is zoals bekend de verkeerde call geweest en heeft er – samen met een te late stop voor Gasly - voor gezorgd dat de brigade van Franz Tost puntloos is gebleven. Zoals Gasly aangaf te veel fouten en daardoor terecht niet beloond.

F1-update: Verstappen overtreft eigen verwachtingen, Hamilton schrijft historie