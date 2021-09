Analyse: Winnaars en verliezers Grand Prix van Italië

Winnaars:

Eindelijk was het weer tijd voor een shoey en ditmaal eentje op de hoogste trede van het podium. De eerste maanden in dienst van McLaren zijn niet makkelijk geweest voor Daniel Ricciardo, maar de zomerstop heeft hem naar eigen zeggen goed gedaan. In Monza heeft dat geleid tot een zeldzame triomf. Nu er voor het eerst in jaren iets groots op te rapen valt voor McLaren, is niet Lando Norris maar juist Ricciardo de man die vooraan staat. Het is enigszins wrang voor de jonge Brit die het hele jaar beter presteert, al reageert Ricciardo er met een knipoog op: "Wat heb je aan al die derde, vierde en vijfde plaatsen? Ik heb gewoon het hele jaar lopen sandbaggen en doe het nu in één keer goed." Het moge duidelijk zijn: de lach is terug bij de man uit Perth en dat is goed om te zien. Los daarvan heeft hij het afgelopen weekend ook gewoon verdiend. Zaterdag reed hij keurig van vijf naar drie en een dag later was de start weer subliem. Hij nam de touwtjes meteen in handen en gaf daarna geen krimp onder druk van Max Verstappen. Natuurlijk hebben de omstandigheden een handje geholpen, maar je moet er wel zijn om toe te slaan. Al met al een snaarstrakke overwinning.

Naast het succes van Ricciardo is dit ook het succes van McLaren als geheel. Het is nog maar vier jaar geleden dat het team voorlaatste eindigde bij de constructeurs. Het was met Honda-motoren (oftewel GP2-engines), maar dat het een jaar later ook niet crescendo ging met Renault, liet zien dat er veel meer mis was in Woking. McLaren was dolend en had dringend sturing nodig. Inmiddels is die sturing er. Zak Brown heeft ingezien dat hij dingen moet uitbesteden en dat heeft de formatie geen windeieren gelegd. Met Andreas Seidl staat er een zeer kundig teambaas aan het roer en onder James Key staat de technische afdeling ook naar behoren. Verder is op Monza de Mercedes-motor van cruciaal belang gebleken. Qua race pace kan McLaren nog altijd niet wedijveren met de twee topteams - dat zei Verstappen zaterdag terecht en bleek zondag ook doordat het veld dicht bij elkaar bleef - maar topsnelheid is een extreem belangrijk wapen op Monza. Het leidde ertoe dat McLaren op eigen kracht richting het podium koerste en dat het team na hét incident de eerste één-twee sinds Canada 2010 mocht bijschrijven. Na alle tegenslag speelde vrouwe Fortuna dit weekend eens een positieve rol, al is het vooral loon naar werken.

Alhoewel zijn opvolger George Russell ook weer puik werk heeft geleverd, moet het laatste stekje bij de winnaars naar Valtteri Bottas gaan. Normaal komt hij in Rusland pas bovendrijven, maar in 2021 is hij al twee weken eerder in vorm. De Fin heeft op het Autodromo Nazionale di Monza namelijk een snaarstrak weekend afgewerkt. Het polerondje zonder slipstream was indrukwekkend, op de sprintrace viel niets aan te merken en zijn inhaaljacht op zondag was piekfijn. Natuurlijk helpt het dat hij in de beste bolide van het veld zit, maar je moet het nog altijd doen. De doortastendheid die Bottas soms mist in duels was nu wel te zien in de snelle opmars. Het mooiste moment van Bottas kwam overigens niet tijdens de race, maar na afloop. Gevraagd naar het incident tussen Hamilton en Verstappen, probeerde hij de vraag eerst te ontwijken. Toen het voorval op grote schermen werd getoond, luidde zijn verdict met een veelzeggende lach: "That's unfortunate." Bottas weet dat hij volgend jaar bij Alfa Romeo rijdt en denkt 'zoek het lekker uit'. Vervolgvraag is of die houding ook op het circuit zichtbaar wordt in de komende weken.

Verliezers:

In zekere zin kun je Lewis Hamilton en Max Verstappen allebei verliezers noemen, al is laatstgenoemde onderaan de streep uitgelopen. Als je dat vooraf tegen mensen in een Red Bull-shirtje had gezegd, dan hadden ze meteen getekend. Het is namelijk vrij simpel: Red Bull ziet de wedstrijden in Monza en Sochi als overleven. Daar staat tegenover dat Mercedes in die races juist moet scoren. Het draaiboek lag ook al klaar: Hamilton met een teamorder aan winst in de sprintrace helpen en een dag later 25 punten scoren. Met een hondsberoerde start op zaterdag heeft Hamilton dat echter vergooit. Wat we ook zeggen over de reuring nadien, Hamilton had nooit in die positie moeten komen. Aan het incident zelf hebben beide heren schuld, al is de nulscore pijnlijker voor de Brit dan voor Verstappen. De Red Bull-coureur heeft weliswaar een gridstraf van drie plaatsen aan zijn broek, maar die zal niet veel pijn doen als Red Bull een nieuwe motor pakt in Sochi. Het maakt dat één van de twee kansen om toe te slaan op een powercircuit door het putje is gespoeld voor Hamilton. Dat hij na afloop met verwijtende teksten kwam, is gezien alle emotie zeer begrijpelijk, maar na Silverstone niet meer helemaal geloofwaardig.

Waar Verstappen aan het eind van de rit twee punten is uitgelopen, zal Red Bull Racing toch niet helemaal tevreden zijn. Ja, de grootste pijn zit bij Hamilton, maar voor Red Bull was er zoveel meer mogelijk. Ook hier was het ideale scenario na de sprintrace al uitgeschreven: een goede start hebben, een gaatje trekken naar de McLarens en die vervolgens als buffer gebruiken. Na de eerste meters kon dat draaiboek het raam uit. Geen goede start voor Verstappen en een oud-teamgenoot die langszij kwam. De race pace van Red Bull was beter, maar daar koop je weinig voor als inhalen niet haalbaar blijkt. Vervolgens is het handboekwerk om voor een undercut te gaan. Iedereen moet dit weten en zeker de tactici van Red Bull. In plaats daarvan liet men zich verrassen en undercutten door McLaren. "Dat was gewoon heel slecht", oordeelde Verstappen hard maar terecht. Toen de stop eenmaal volgde, kostte een menselijke fout rechtsvoor hem de kop. Doordat diezelfde mannen normaal topwerk leveren, kunnen we niet al te hard oordelen, maar ongelukkig was de timing wel. Het bracht Verstappen in de buurt van Hamilton en we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Doordat Christian Horner vooraf inzette op schadebeperking is twee punten uitlopen prima, maar er had meer ingezeten. Als er ooit een kans lag op Monza, dan was het gisteren.

Die kans lag er vorig jaar voor het zusterteam van Red Bull Racing, oftewel AlphaTauri. Pierre Gasly zorgde voor één van de mooiste overwinningen uit de voorbije jaren, maar een herhaling van zetten heeft er dit weekend geen seconde ingezeten. Dat wordt sowieso lastig als je met beide auto's klaar bent na drie ronden. Het weekend ging eigenlijk 'from bad to worse' voor het team uit Faenza. Zo sneuvelde Yuki Tsunoda in Q1, maar wist Pierre Gasly de eer op vrijdag nog hoog te houden met P6. In de openingsronde van de sprintrace maakte hij echter een grote fout. Niet zozeer doordat hij de achterkant van Ricciardo raakte, dat was vooral ongelukkig. Maar wel doordat hij met een voorvleugel op half zeven de klepel vol naar beneden hield en daarmee meer beschadigde dan hem lief was. Het heeft de malaise voor zondag in gang gezet, al doet AlphaTauri nog steeds geheimzinnig over de exacte problemen voor de start. Het leverde Tsunoda in ieder geval een DNS op en Gasly kwam na drie rondjes al binnen. Een rampweekend in eigen land, al kan dat bij een zusterteam een keer gebeuren.

