Analyse: Winnaars en verliezers F1 Grand Prix van Bahrein

Winnaars:

Oneerlijk zou het allemaal zijn. De FIA had de aangepaste vloer volgens Lewis Hamilton puur geïntroduceerd om Mercedes af te remmen. Zijn woorden kwamen na een kwalificatie waarin hij tegen een voor Hamilton-begrippen grote achterstand aankeek. Red Bull leek buiten schot, maar hoe anders zag de wereld er een dag later uit. De Brit sleepte zijn 96ste F1-zege uit het vuur en vooral de manier waarop beklijft. De wereldkampioen kreeg zondag eindelijk de tegenstand waar de hele F1-wereld al zo lang naar uitkijkt. Dat Hamilton zegevierde is deels aan de bijzondere Red Bull-tactiek te danken, deels aan zijn wijde lijn in bocht vier, maar voor een niet te onderschatten deel aan het vakmanschap van de Mercedes-coureur. Hij moest hard voor deze triomf vechten, maar aan het eind van de rit was het weer 'vintage Hamilton'.

Motorleverancier Honda kan worden opgeschreven als tweede winnaar. Ja, er zijn nog wat betrouwbaarheidsprobleempjes en nee, het resultaat is nog niet naar wens, maar op motorisch vlak hebben de Japanners een immense stap gezet. Dat is aan de topsnelheden te zien, maar nog meer aan de derde sector. Het Bahrain International Circuit staat als 'power sensitive' te boek en dat Honda juist daar goed voor de dag is gekomen, is hoopvol. Zo was nagenoeg het hele weekend een Honda aangedreven coureur het snelst in de derde sector, daar waar het om vermogen draait. Daar valt tegenin te brengen dat met de afstelling veel te maskeren valt, al leverde Red Bull - en zeker Verstappen - in de bochtige middelsector niets in. Het is vanzelfsprekend wel van belang dat Honda de kleine kinderziekten nog verhelpt, maar met deze motor is een solide basis gelegd. Red Bull zou daardoor ook op vermogenscircuits - zoals Monza - mee moeten kunnen, hetgeen in de voorbije jaren nog een achilleshiel was. De stap voorwaarts komt ook net op tijd: gedurende het jaar mogen teams geen motorische upgrade introduceren en vanaf volgend jaar is de doorontwikkeling helemaal bevroren. De beloning bleef nog uit in Bahrein, maar dat komt hieronder wel aan bod.

De derde winnaar van het weekend heeft ook een link met Honda. Lando Norris had hier probleemloos kunnen staan, maar de voorkeur gaat uit naar 'Yuki the rookie'. Helmut Marko blies de voorbije weken hoog van de toren over zijn promovendus en dit weekend heeft Yuki Tsunoda daadwerkelijk geleverd. Waar het beeld van de wintertest nog vertekende door zijn DRS-trucje, heeft hij tijdens het raceweekend indruk gemaakt. Oké, de kwalificatie had beter gekund, maar op zondag maakte hij dat ruimschoots goed. Waar ervaren teammaat Pierre Gasly een rookie-fout maakte door te snel te veel te willen, toonde Tsunoda zich volwassen. Een gedegen race met een diepe uitremactie bij Fernando Alonso, dat wat we vooral van Daniel Ricciardo kennen, als hoogtepunt. Met P9 is Tsunoda de eerste Japanner die punten scoort bij zijn debuut en bovendien de eerste F2-promovendus sinds Stoffel Vandoorne (Bahrein, 2016) die punten scoort in zijn allereerste race op het hoogste niveau.

Tekst gaat verder onder de video-analyse van de GP Bahrein

VIDEO: Strategie, track limits en een titanenstrijd, de GP van Bahrein besproken

Verliezers:

Christian Horner verkondigde bij de schrijvende pers dat Red Bull de race niet aan de pitmuur heeft verloren. Toch is het voor volgers moeilijk om zich aan die indruk te onttrekken. Verstappen had de race onder controle, in de eerste stint leek er zelfs geen vuiltje aan de lucht. Met de undercut van Mercedes wisselden de panelen echter voor het eerst. De tactici van Red Bull reageerden niet meteen, maar trokken een heel ander plan. Interessant voor de neutrale toeschouwer, al vallen daar na afloop vraagtekens bij te plaatsen. Dat deed Verstappen dan ook. "We hebben gezien dat 'track position' cruciaal is. Het is lastig inhalen hier, zelfs met versere banden." Dat bleek in de slotfase wel, bovendien maakte Red Bull het nog behoorlijk spannend door die tweede stop vrij lang uit te stellen. Dat gezegd hebbende, kreeg Verstappen alsnog een kans op het asfalt. De ronden na die eerste poging hebben echter laten zien dat het aansluiten in vuile lucht en het daadwerkelijk aanvallen knap lastig is, oftewel het behoud van de baanpositie is in tactisch opzicht cruciaal gebleken. "We hebben wel het één en andere te analyseren", liet Verstappen dan ook terecht weten in de persconferentie. De snelste man heeft gisteren niet gewonnen en daar is, naast track limits, de tactiek ook een beetje debet aan.

Een voormalig Red Bull-coureur beleefde zeker niet het beste weekend uit zijn F1-carrière. Sebastian Vettel kwam niet verder dan P15 bij zijn debuut voor Aston Martin en presteerde het om vijf strafpunten in twee dagen te verzamelen. De povere eindnotering ligt niet volledig aan Vettel, aangezien de snelheid van Aston Martin ook nog niet je van het is. De groene brigade werd met veel tromgeroffel aangekondigd, maar vooralsnog houdt het allemaal niet over. De wintertest verliep niet vlotjes en het eerste raceweekend evenmin. Dat Vettel in Q1 dubbele gele vlaggen negeerde en op zondag Esteban Ocon torpedeerde, heeft de zaak natuurlijk geen goed gedaan. De sympathieke Duitser legde de schuld via de boordradio nog bij Ocon, maar stak na afloop wel volledig terecht de hand in eigen boezem bij de schrijvende pers: "Ik heb zeker niet mijn beste weekend uit mijn carrière achter de rug." Het enige goede nieuws voor Vettel: vanaf hier kan het alleen maar beter gaan, te beginnen op Imola.

Dat laatste geldt ook zonder twijfel voor Nikita Mazepin. De reputatie - vooral naast het circuit - was de Rus al ver vooruitgesneld en tijdens zijn debuutweekend heeft hij de perceptie zeker niet kunnen omdraaien. Sterker nog: alle vooroordelen werden ruimschoots bevestigd. De Haas-coureur bakte er bijzonder weinig van en heeft nog geen moment aangetoond F1-waardig te zijn. Zo spinde hij in de achttien minuten durende Q1 tweemaal. Vooral de tweede keer is opvallend. Op het voorlaatste rechte stuk lapte Mazepin een ongeschreven F1-wet aan zijn laars door de wachtende Mercedes-coureurs en Verstappen in te halen voorafgaand aan een vliegende ronde. Dat is één ding, maar om dan bij het eerste de beste aanrempunt te spinnen, maakt het verhaal er niet veel beter op. Op zondag duurde het avontuur van de F1-rookie slechts drie bochten. Nou heeft Haas absoluut de slechtste bolide van het veld, maar dit zal zeker niet het debuut zijn waar dhr. Mazepin vooraf op had gehoopt.

Discussieer hieronder mee over de spectaculaire Formule 1-seizoensopener. Let op: er zijn regels verbonden aan het gebruik van de reactiemodule