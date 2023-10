Winnaars:

Het is niet de eerste keer, en het wordt waarschijnlijk ook nog niet de laatste keer, dat we dit Formule 1-seizoen deze lijst aftrappen met Max Verstappen. Hoewel de Red Bull-coureur min of meer aan zijn stand verplicht is om met de dominante RB19 te winnen, moet hij het ook nog maar even doen. In Amerika schreef hij zaterdag op overtuigende wijze de sprintrace op zijn naam, maar zondag was het andere koek. De Nederlander had meer tijd dan verwacht nodig om aan de leiding te geraken en eenmaal vooraan deed hij meermaals zijn beklag over de remmen, waarin ook engineer Gianpiero Lambiase twee keer de volle laag kreeg. Daarnaast werd de druk van achteren ook opgevoerd. Ondanks het malheur met de remmen, hield de drievoudig wereldkampioen het hoofd koel. Hij tekende voor zijn vijftiende F1-zege van 2023 en zijn vijftigste tot dusver. Een bijzondere mijlpaal die hem wat dat record betreft in de top-vijf heeft doen belanden. Hij heeft er nog één nodig om op gelijke hoogte met Alain Prost te komen en drie om Sebastian Vettel te evenaren. De Nederlander lijkt maar niet op te houden met winnen.

We hebben een debutant in de lijst. Logan Sargeant heeft voor eigen publiek, al gebeurde dat pas een paar uur na de race, de top-tien gehaald en daarmee zijn eerste WK-punt binnen. Het was een punt dat hard nodig was, aangezien de druk om zijn zitje in 2024 te behouden met de race groeit. Williams-teambaas James Vowles wil na tegenvallende resultaten, helemaal in vergelijking met Alexander Albon, verbetering zien bij de Amerikaan en dat gebeurde in Austin. De 22-jarige coureur liet zich tijdens de race een aantal keer van zijn goede kant zien. Hij knokte onder meer op mooie wijze met Kevin Magnussen. Vrij stilletjes schoof hij door naar de twaalfde plek en door twee diskwalificaties voor hem, belandde hij een paar uur na de wedstrijd op de tiende stek. Wellicht geeft het hem genoeg zelfvertrouwen om op verder te bouwen nu het einde van het seizoen nadert. Alleen Daniel Ricciardo en Nyck de Vries staan nog op nul punten in het kampioenschap, waarbij dat bij laatstgenoemde ook niet meer verandert.

De laatste winnaar van de Amerikaanse Grand Prix is niemand minder dan Yuki Tsunoda. Want wat ging de Japanner bijzonder sterk in de rondte op het Circuit of the Americas. Met een elfde startplek was zijn uitgangspositie voor de GP al goed. We zagen de AlphaTauri-coureur eigenlijk voortdurend in of rond de top-tien zwerven. In de slotfase was zijn voorsprong op Albon ook dusdanig, dat hij besloot softs te halen en nog voor de snelste raceronde en dus het extra punt te gaan. Het bleek een goede gok van de pitmuur, want bij het vallen van de vlag kwam het paarse klokje achter de naam van Tsunoda staan. Het zijn punten die hard nodig zijn, aangezien AlphaTauri als rodelantaarndrager de aansluiting op Haas moet houden. Er kan wat dat betreft nog van alles gebeuren in de laatste vier F1-races.

Verliezers:

Uiteraard moeten we bij de verliezers starten met Lewis Hamilton. Want als je een nette GP rijdt, tweede wordt en een aantal uren later gediskwalificeerd wordt door millimeterwerk, dan ben je toch wel een grote verliezer. De schuld kun je overigens meer bij Mercedes leggen, aangezien daar genoeg slimme jongens zitten die rekening met de slijtage hadden moeten houden, al is het achteraf mooi wonen. Het is echter een pijnlijk verlies. Niet alleen loopt Sergio Perez verder uit voor de tweede plek in het kampioenschap, Ferrari loopt ook in op het Duitse merk bij de constructeurs. Het is pijnlijk voor het F1-team, al hebben ze de straf inmiddels geaccepteerd. "Anderen hadden het voor elkaar en wij niet", zei Toto Wolff kort maar krachtig. Je moet er overigens niet aan denken als de race een aantal ronden langer had geduurd, Hamilton zijn eerste zege sinds Saudi-Arabië 2021 had gepakt en die een aantal uren later weer was kwijtgeraakt.

De tweede rijder in deze rij werd ook slachtoffer van te versleten skid blocks. Charles Leclerc verloor zijn zesde plek doordat de SF-23 niet aan de regels voldeed. De Monegask had sowieso al een niet al te beste zondag. Hij vertrok van pole-position, verloor de leidende positie meteen in bocht een, viel terug naar de zesde plek en kon vanwege een falende strategie - hij stond op een eenstopper - niets meer uithalen. Na 56 ronden racen werd de zesde plek dan ook het eindstation voor de Ferrari-coureur, acht seconden achter teamgenoot Carlos Sainz. Maar door de diskwalificatie werd het allemaal nog erger. Het valt op dat de Monegask de laatste tijd beter presteert, maar toch wel wat meer moeite lijkt te hebben dan zijn Spaanse ploegmaat.

De afsluitende verliezer is het Formule 1-team van Haas. De mannen van Gene Haas reden in Austin hun tweede thuisrace van 2023. Het werd een belangrijk weekend doordat het team met een grote upgrade op de proppen kwam. De VF-23 werd onder meer voorzien van aflopende sidepods, waarmee het de downwash-richting van Red Bull is opgegaan. Het moest met name het bandenprobleem in de Grand Prix oplossen, maar in de VS is Haas er voorlopig weinig mee opgeschoten. Allereerst begonnen Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg vanuit de pitlane en profiteerde het in de race voornamelijk van de uitvallers en diskwalificaties. De Duitser schoof nog op naar P11, maar Magnussen kwam niet verder dan de veertiende stek. De hoop lag al een aantal weken op de nieuwe onderdelen, maar er is voorlopig nog genoeg werk aan de winkel.

Video: Motorsport.com bespreekt de diskwalificaties in Austin, Texas