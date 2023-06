Analyse: Winnaars en verliezers Formule 1 Grand Prix van Spanje

Winnaars:

Nummer veertig op de plek waar zeven jaar geleden ook nummer één is behaald. Max Verstappen heeft voor de derde keer de Spaanse Grand Prix op zijn naam geschreven en tekende na Oostenrijk 2021 en Imola 2022 ook voor een derde 'Grand Slam'. Afgelopen weekend leek het wel alsof er twee races voor de prijs van één waren, waarbij die eerste race slechts één deelnemer kende en die andere wedstrijd negentien. Verstappen toonde zich het hele weekeinde een klasse apart, waarbij het zaterdag nog sneller had gekund in Q3 en zondag eigenlijk ook wel, zo beaamde hij in de persconferentie. "Als het echt had gemoeten, bijvoorbeeld als je een gat dicht moest rijden, dan wel ja." Nodig was het echter totaal niet. Verstappen had de touwtjes meer dan strak in handen in Catalonië en werkte een weekeinde af dat volgens David Coulthard gelijkstaat aan de meest dominante optredens van Schumacher, Senna en Hamilton. In de double header Monaco-Barcelona heeft Verstappen ook meteen een voorschot genomen op zijn derde wereldtitel. Want ja, we hebben nog vijftien races voor de boeg in 2023, maar wie gaat hier met de huidige krachtsverhoudingen nog iets tegen beginnen? In de voorbije twee weken is het antwoord waarschijnlijk al wel gegeven.

De hoop op meer spanning vooraan lijkt na de Spaanse GP ineens op Mercedes te zijn gevestigd, zo snel kan het verkeren in de Formule 1. Het team kwam in Monaco met een zeer groot updatepakket voor de dag, onder andere bestaande uit meer conventionele sidepods. Het effect zou volgens Toto Wolff pas in Barcelona te zien zijn en dat effect stemt meer dan tevreden. Op een circuit waar de banden het extreem zwaar te verduren krijgen en race pace gekoppeld aan bandenmanagement van levensbelang is, kwamen Lewis Hamilton en George Russell bijzonder sterk voor de dag. Op zaterdag was er nog een onderlinge aanrijding en was onder meer Carlos Sainz iets rapper, maar zondag peuzelde Mercedes de Ferrari moeiteloos op en was het merk met de ster duidelijk het tweede team. Hamilton toonde een sterke race pace, terwijl Russell sneller dan dat hij zelf had verwacht door het veld kon snijden. De computersimulaties wezen vooraf op P5, maar in werkelijkheid flankeerde hij zijn teamgenoot en Verstappen keurig op het podium. Het maakt dat beide coureurs lof verdienen voor afgelopen weekend en Mercedes als geheel ook. Het updatepakket lijkt een aardige stap in de goede richting, al luidt de volgende vervolgvraag natuurlijk: is Mercedes vanaf nu ook structureel de tweede factor? Het is een vraag die op andere circuits - waar bandenslijtage een minder grote rol speelt - moet worden beantwoord, al is juni in ieder geval hoopgevend begonnen voor de Duitse fabrieksformatie.

Afgaande op de uitslag van de race had Guanyu Zhou op deze plek horen te staan, de Chinees neemt immers twee WK-punten mee naar huis. De voorkeur gaat echter uit naar Yuki Tsunoda, die eigenlijk die twee WK-punten had moeten krijgen. De Japanner maakt dit hele jaar al indruk door met name in races een goed tempo te rijden in de AT04. Op Spaanse bodem zat het - niet voor het eerst dit jaar - echter tegen. Tsunoda leek zich zaterdag als elfde te kwalificeren, maar verloor zijn snelste ronde door het overschrijden van de track limits. Alhoewel dat natuurlijk zijn eigen fout was, is hij zondag veel te hard bestraft voor het moment met Zhou. De aanvallende partij nam zelf het risico van de buitenkant en als dit al bestraft moet worden, mag er schijnbaar nog maar bijzonder weinig in de Formule 1... Het maakt dat Tsunoda minder WK-punten heeft dan dat hij op basis van zijn prestaties eigenlijk had verdiend. Zo koerste hij in Monaco ook al op een puntenfinish af, maar weerhielden remproblemen hem daarvan. In Barcelona zag hij opnieuw twee WK-punten in rook opgaan, waardoor de WK-stand niet weerspiegelt hoe goed Tsunoda tot dusver bezig is in 2023.

Verliezers:

Waar Mercedes een positieve verrassing bleek in Barcelona, zat Ferrari aan de andere kant van het spectrum. Het Circuit de Barcelona-Catalunya heeft volgens Carlos Sainz alle zwakke plekken van de SF-23 blootgelegd. Dat gaat om te beginnen om snelle bochten, maar nog veel meer om de bandenslijtage. De Spanjaard heeft naar eigen zeggen 'geen enkel moment' kunnen pushen en moest de hele race bovengemiddeld op het Pirelli-rubber letten. Het is pijnlijk, omdat de banden in leven houden naast het reduceren van drag juist een voornaam speerpunt is geweest afgelopen winter. De Spaanse GP heeft laten zien dat er op dat vlak nog altijd veel werk aan de winkel is. Voor Charles Leclerc verliep het weekend nabij Barcelona helemaal rampzalig, waarbij hij uitkijkt naar het onderzoek dat in Maranello gaat plaatsvinden. Zaterdag was er volgens de Monegask iets mis met de achterkant, waardoor die zover mogelijk is vervangen onder parc fermé, met een start vanuit de pitstraat tot gevolg. Zondag voelde Leclerc zich echter niet senang met de voorkant, waardoor het een worsteling op weg naar P11 is geworden. Uithuilen en in Canada terugslaan luidt het devies, al is de pijnlijke tussenbalans na zeven raceweekenden wel dat Ferrari slechts vierde staat bij de constructeurs. Het vervangen van Mattia Binotto heeft nog niet het gewenste effect gehad.

Voor Sergio Perez is de double header Monaco-Barcelona een soort koude kermis gebleken. Voorafgaand aan de race door het prinsdom rook de Mexicaan zijn titelkansen nog, maar die aspiraties kunnen eerst even weer de ijskast in. In Monaco ging nagenoeg alles mis, waarna Perez liet optekenen snel terug te willen slaan met overwinningen om zijn titeldroom in leven te houden. Dat was echter buiten een nieuwe zeperd in Q2 gerekend. Verstappen strooide onbedoeld nog wat zout in de wonden door zaterdagavond te laten optekenen dat hij in de Red Bull niet eens tot op de limiet hoefde te pushen in Q2 en Q3. Hij voegde eraan toe Perez zondag op de tweede trede van het podium te verwachten. Zover kwam het niet. Perez moest achter het Mercedes-duo genoegen nemen met P4. Doordat hij in Monaco en Barcelona slechts veertien punten heeft verzameld en Verstappen 51, is de richting van de 'titelstrijd' vanaf nu wel duidelijk, al kan het volgens Christian Horner ook bevrijdend werken dat Checo niks meer te verliezen heeft. Tweede worden in het WK en waar mogelijk nog enkele overwinningen meepakken is natuurlijk ook een reëler doel.

Voor het laatste stekje bij de verliezers zijn er eigenlijk meerdere gegadigden. Zo kende Valtteri Bottas een hondsberoerde zondag en denkt hij dat er iets mis is met zijn Alfa Romeo. Voor McLaren is de race ook een reality check gebleken, nadat de kwalificatie zo verrassend goed ging. Natuurlijk heeft het contact van Lando Norris met Lewis Hamilton niet geholpen, al liet eerstgenoemde weten zonder dat moment ook geen punten te hebben gehaald. De race pace is nog steeds een voornaam pijnpunt bij het team uit Woking en dat is buitengewoon jammer omdat McLaren een zeer interessante (en ook getalenteerde) line-up heeft. Toch springt Fernando Alonso het meest in het oog, of eigenlijk springt hij juist niet in het oog na afgelopen weekend. #33 (zijn 33ste F1-zege) maakt veel los in Spanje, hetgeen woensdag ook te zien was in de fanzone aan het eind van La Rambla. De Spanjaarden geloofden vol overgave in een stunt van hun held, maar juist in eigen land viel het tegen. Een overwinning was sowieso niet haalbaar geweest, maar een podium voor eigen volk was natuurlijk wel fraai geweest. Vloerschade in de kwalificatie besloot daar anders over, al viel de race pace van Aston Martin opvallend genoeg ook flink tegen. Of het een veeg teken is voor de komende races moet blijken, maar in ieder geval is de uitschieter naar beneden voor Alonso op exact de verkeerde plek gekomen. Met een zevende plek had hij in de voorbije jaren nog best genoegen kunnen nemen, maar in 2023 hebben Aston Martin en hijzelf de lat iets hoger gelegd.

Video: De Grand Prix van Spanje uitgebreid geanalyseerd in de F1-update