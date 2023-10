Analyse: Winnaars en verliezers Formule 1 Grand Prix van Qatar

Winnaars:

Het was al lange tijd niet meer de vraag of, enkel nog waar, Max Verstappen voor de derde keer wereldkampioen zou worden. Het decor in Qatar sprak logischerwijs niet helemaal tot de verbeelding en dat het in een sprintrace gebeurde was wellicht ook wat vreemd, maar dat zijn allemaal randzaken die helemaal niets afdoen aan de ongekende prestatie van dit jaar. Zoals Verstappen zelf ook al aangaf, is 2023 een jaar om in te lijsten, in zijn optiek de beste van de drie wereldtitels tot dusver. Dat Verstappen de buit zes races voor het einde al binnen had, zegt in dat opzicht meer dan genoeg. Dat laatste geldt ook voor het feit dat de Nederlander ondanks de festiviteiten de hoofdrace winnend wist af te sluiten. Het Mercedes-duo maakte zichzelf onschadelijk, McLaren zat iets dichterbij dan normaal, maar dat kwam ook door de maximale stintlengte. Daardoor kon Red Bull de gebruikelijke kracht niet optimaal kwijt en speelde bandenmanagement nauwelijks een rol. Onderaan de streep veranderde het echter niets aan het resultaat. Zoals nagenoeg niks - regen of hitte, het maakt niet uit - dit jaar iets aan het resultaat verandert. Verstappen heeft de teller dit jaar op veertien zeges staan en wil meer. Of zoals Christian Horner zei: "Winnen is voor hem niet genoeg, hij wil domineren."

Zaterdag ging de winst in de sprint naar Oscar Piastri, goed voor zijn allereerste zege in de Formule 1. Het is natuurlijk nog geen officiële Grand Prix, maar dat doet weinig af aan wat hij in zijn debuutjaar laat zien. De jongeling maakt al wekenlang grote indruk en maakt voor een rookie vooral opvallend weinig fouten. Afgelopen weekeinde waren missers ook weer niet te bespeuren. Piastri kende zaterdag een topdag door pole voor de sprintrace te pakken en daarin het hoofd lovenswaardig koel te houden. De zondag mocht er met een tweede plek eveneens zijn, waardoor het 'een vrij speciaal weekend' is geweest, zoals de nuchtere Aussie het zelf samenvatte. Het is eigenlijk een understatement van jewelste. Gezien de progressie van McLaren zal hij ook nog wel eens terugdenken aan de soap van vorig jaar. Met de kennis van nu valt in ieder geval te zeggen: Piastri en Mark Webber hebben een goede keuze gemaakt door Alpine in te ruilen voor McLaren en voor laatstgenoemde team is alle moeite het ook meer dan waard geweest.

Het laatste stekje bij de winnaars gaat ditmaal naar Alfa Romeo, dat met Valtteri Bottas en Zhou Guanyu zowaar weer eens een dubbele puntenfinish heeft genoteerd. Het verdient een pluim, ook doordat het team uit Hinwil enige tijd geen potten kon breken. De klad zat er een beetje in bij de Sauber-formatie, die vanaf 2026 als het Audi-fabrieksteam door het leven gaat. Eén zwaluw maakt natuurlijk - zelfs in de hitte van Qatar - geen zomer en de track limits-tombola heeft een handje geholpen. Zo moesten Pierre Gasly, Lance Stroll en Sergio Perez allen achteruit, al is binnen de lijntjes kleuren in ieder geval dit F1-weekend ook een belangrijk onderdeel van het spelletje gebleken. Dat Alfa met beide auto's weer in een positie is gekomen om punten te scoren is op zichzelf al lovenswaardig. Aardige bijvangst is dat het team is opgeschoven naar P8 bij de constructeurs. Het is belangrijk omdat de punten dit jaar erg duur zijn achter de top. Met het wegvallen van één Ferrari voor de start, Lewis Hamilton in de eerste bocht en de malaise van Perez diende zich een buitenkansje aan en juist dan moet je er als middenmoter staan.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 valt uit Photo by: Mark Sutton

Verliezers:

Los van deze sportieve beschouwingen is het F1-weekend in Qatar om meerdere redenen niet zo'n daverend succes geweest. Het geheel komt nog wel aan bod in een latere analyse, al zijn er meerdere pijnpunten aan te wijzen. De track limits-kwestie is andermaal vermoeiend gebleken, de bandensoap slechte reclame en bovenal natuurlijk de uitputtingsslag. Wat betreft de banden gaat veiligheid boven alles, maar zitten de fouten al daarvoor. Eigenlijk moet het niet zover komen dat de FIA als regelgever moet ingrijpen in de tactiek en daarmee in het wedstrijdelement. Natuurlijk is volle bak pushen leuk, maar niet op deze manier, niet met geforceerde pitstops. Daar komt nog bij dat het bandenaspect de fysieke slijtageslag vele malen groter heeft gemaakt. De bandeningreep heeft 57 kwalificatierondjes opgeleverd, al was begin oktober in Qatar sowieso al geen verstandig idee. De sfeer leek ook niet meteen om over naar huis te schrijven, waardoor er nog behoorlijk wat harde noten te kraken zijn richting de editie voor volgend jaar. Al helemaal omdat Qatar meteen een F1-deal voor tien jaar heeft. Het enige geluk bij een ongeluk is nog dat de race volgend jaar later op de planning staan, 1 december om precies te zijn.

Wat betreft de baanactie zelf kan Lewis Hamilton logischerwijs als grootste verliezer worden opgeschreven. De zevenvoudig wereldkampioen hielp in de eerste bocht niet alleen zijn eigen kansen om zeep, maar ook die van Mercedes als collectief. Kwalificeren is meestal de achilleshiel van het merk met de ster en juist dat maakt het Qatar-scenario extra pijnlijk. Door het track limits-gebeuren op vrijdag stonden beide Mercedes-mannen eindelijk eens vooraan op de grid. Uitgerekend dan is het feest in de eerste bocht al klaar. Hamilton stuurde in alsof er niemand aan de binnenkant zat, terwijl George Russell geen kant op kon. Hamilton werd na afloop nog onderzocht voor crossing the track (lopend), maar eigenlijk deed hij dat tweemaal: één keer in de auto en eenmaal uit zonder auto. Het is een gemiste kans, ook al omdat Mercedes bij de constructeurs een veel grotere slag had kunnen slaan ten opzichte van Ferrari. Russell vocht zich lovenswaardig terug, maar zonder de manoeuvre van zijn teamgenoot had er veel meer in gezeten.

De laatste stek van deze rubriek moet ook deze week voor Sergio Perez zijn. Waar zijn teamgenoot de overwinningen aaneenrijgt en al heel vroeg de wereldtitel heeft veiliggesteld, kan Checo de negatieve spiraal maar niet doorbreken. Tijdens de mediadag gaf hij zelf aan dat de Spaanse GP in Barcelona het kantelpunt is geweest, al zijn de laatste weken wel echt bedroevend verlopen. Het Aziatische tweeluik was niks en de reset waar Perez zo vurig op had gehoopt, is in Qatar ook niet gekomen. Tijdens de kwalificatie werd zijn weekend al getekend, waarna hij in de sprint - ditmaal buiten zijn schuld om - al vroegtijdig klaar was en zondag meer straffen verzamelde dan punten. Dat laatste begon in alle eerlijkheid voor de start met het vervangen van motorcomponenten en het chassis, al is de inhaaljacht ook niet geworden wat hij ervan had gehoopt. Teambaas Christian Horner noemt het na afloop 'a shocker of a weekend' en voegde toe dat Red Bull in tegenstelling tot McLaren en Mercedes niet langer twee coureurs heeft die aan elkaar gewaagd zijn. Wellicht is het een poging om Perez op scherp te zetten voor Austin en de daaropvolgende thuisrace in Mexico.

