Analyse: Winnaars en verliezers Formule 1 Grand Prix van Japan

Winnaars:

"Max was enorm gemotiveerd na het Singapore-weekend", liet Helmut Marko meteen na de race in Japan weten. Dit jaar staat er in veel raceweekenden geen maat op Max Verstappen, maar in Suzuka is niet voor het eerst gebleken dat een Verstappen met revanchegevoelens doorgaans de beste Verstappen is. Vanaf de allereerste ronde van de eerste vrije training was al duidelijk dat de Nederlander er geen gras over wilde laten groeien. Het heeft geleid tot zijn naam in iedere oefensessie bovenaan, pole-position, de snelste raceronde en natuurlijk de overwinning zelf. Wat betreft dat laatste volgde er nog wel een alleraardigste boordradio dat Verstappen zes à zeven tienden tekortkwam. Het sloeg op een grapje met Christian Horner, waarbij de WK-leider had voorspeld de race met twintig seconden voorsprong te winnen. Het zegt alles over de huidige dominantie. Diezelfde dominantie betekent ook dat Verstappen zich onder normale omstandigheden in Qatar - waarschijnlijk na de sprintrace - al tot drievoudig wereldkampioen kan kronen. De overmacht wordt met name door Britse fans nogal snel aan de auto gekoppeld 'het is de auto, er valt niets tegen die superieure RB19 te beginnen', maar dit weekend (en eigenlijk al het gehele seizoen) heeft weer laten zien dat de Red Bull in handen van Perez helemaal niet zo'n dominante auto is. Het is en blijft in F1 altijd de combinatie en afgelopen weekeinde is opnieuw gebleken dat het poppetje achter het stuur nog wel degelijk een meer dan significant verschil kan maken.

De tweede winnaar moet na het behalen van de constructeurstitel natuurlijk Red Bull Racing als collectief zijn. In Japan heeft de equipe de tweede titel op rij veiliggesteld en de zesde in totaal. De manier waarop het is gebeurd zegt natuurlijk nog meer, met slechts één nederlaag tot dusver in 2023. Toen het Formule 1-circus in Bahrein uit de zomerstop ontwaakte, luidde de vraag vooral: in hoeverre zijn de andere teams dichterbij gekomen? In realiteit bleek Red Bull alleen maar verder weggelopen en was er juist een nieuwe stap gezet. Het is vooral goed te zien aan een technische analyse van de vloer, natuurlijk een cruciaal onderdeel onder het huidige reglement. Adrian Newey en de zijnen hebben bepaald niet stilgezeten en de uitvoering op het circuit bleek - op Singapore na - ook ieder weekend in orde. Red Bull heeft de lat met andere woorden alleen nog maar hoger gelegd en verdient daar naast deze constructeurstitel vanzelfsprekend respect voor. Als de sport door deze overmacht door sommigen te saai wordt geacht, is dat zeker niet de schuld van Red Bull. Zo goed mogelijk presteren is de essentie van topsport. Het woord is juist aan de concurrentie.

Als derde winnaar - als we het fenomenale circuit van Suzuka even buiten beschouwing laten - moet naast McLaren als collectief ook Oscar Piastri worden aangestipt. De rookie bracht pas voor het eerst een bezoekje aan de baan in het Mie-prefectuur en imponeerde meteen. Suzuka is net als Spa een echt rijderscircuit en op beide banen heeft de Australiër een uitstekende indruk achtergelaten. In de Ardennen eindigde hij voor het eerst in de top-drie, toen na een sprintrace. In Japan heeft hij het eerste officiële podium op zijn palmares kunnen bijschrijven, evenals de eerste start van een officiële Grand Prix vanaf de eerste rij. Piastri heeft andermaal laten zien dat hij uit het goede racehout is gesneden, al toonde de jongeling zich na afloop zelfkritisch. "Dit was zeker niet mijn beste race", liet hij weten. Piastri moet naar eigen zeggen nog een stap zetten in wedstrijden met een hoge bandenslijtage en was bij vlagen langzamer dan teamgenoot Lando Norris. Alhoewel dat laatste natuurlijk wel klopt, is het bepaald geen schande. Bij het allereerste bezoekje aan Suzuka meteen een podiumnotering scoren verdient namelijk niets anders dan complimenten.

Verliezers:

Op complimenten hoeft Sergio Perez na de Japanse GP zeker niet te rekenen. Nagenoeg alles wat fout kon gaan, ging ook fout bij de Mexicaan. Zelf denkt hij dat er in de openingsfase meer schade aan zijn RB19 is ontstaan dan gedacht, al blijft het vervolg van de race ronduit knullig. Dat woord is bijvoorbeeld van toepassing op het inhalen van auto's tijdens de safety car-fase. Hij deed het bij het uitkomen van de pitstraat en gaf die plekken nog wel overwegend terug, maar bij het inrijden van de pitstraat ging het ook al niet helemaal volgens de letter der wet. Het moment met Kevin Magnussen was zo mogelijk nog knulliger. Zo kon iedereen een ronde ervoor al zien - toen Perez ook even aan de binnenkant keek bij de hairpin - dat het verkeerd af zou lopen, maar was dat schijnbaar nog geen waarschuwing genoeg. Een ronde later tikte hij de Haas vrolijk in de rondte met nog maar een tijdstraf tot gevolg. Red Bull heeft het slim gedaan door het zekere voor het onzekere te nemen - een niet ingeloste tijdstraf kan in theorie worden omgezet in een gridstraf - al liet Red Bull hem wel behoorlijk lang in de auto zitten. Het was zoals een walk of shame na een crash, maar dan anders. Onderaan de streep is het in ieder geval een weekend om snel te vergeten en is het contrast met zijn teamgenoot bovenal en niet voor het eerst bijzonder groot gebleken.

Net als Perez kende ook Logan Sargeant een weekeinde om snel te vergeten. De Amerikaanse Williams-coureur ging er zaterdag hard af in de laatste bocht en bezorgde de Williams-monteurs zo wederom extreem veel werk. Dat is op zichzelf nog niet eens het ergste, maar dergelijke crashes zijn onder het budgetplafond natuurlijk wel zeer kostbaar. Williams kan dat niet gebruiken en de zondag zou niet veel beter verlopen. Sargeant blokkeerde richting de hairpin en nam Valtteri Bottas mee in de malaise. De Japanse GP is daarmee exact geworden wat Sargeant niet kon gebruiken. Zo is zijn zitje het enige plekje dat nog te vergeven is voor 2024 en heeft hij in Suzuka bepaald geen reclame voor zichzelf gemaakt. Felipe Drugovich is naar verluidt in de race voor zijn plek bij het team uit Grove, al moet de huidige supersub Liam Lawson toch ook op z'n minst overwogen worden. Christian Horner noemde het niet heel waarschijnlijk dat Williams Lawson voor een jaartje wil huren, maar ja, als je ziet wat Sargeant momenteel in die auto doet...

Voor het laatste stekje bij de verliezers zijn er met Aston Martin - de snelheid is niet meer wat het geweest is en Stroll blijft ondermaats presteren - en Alfa Romeo meerdere gegadigden. Alfa was met name het slachtoffer van mêlee in de eerste ronde. Zo moesten Zhou Guanyu en Valtteri Bottas allebei de pitstraat opzoeken na een chaotische start, waarbij Bottas natuurlijk in de sandwich zat, maar zelf ook wel aardig abrupt naar links kwam om Alexander Albon te raken. Het moment met Sargeant is hierboven al aangestipt en betekende einde oefening. Zhou stond een inhaalrace te wachten en wist daarbij alleen de Haas-mannen, die traditiegetrouw worstelen met de bandenslijtage, te verschalken. Het heeft een kleurloze dertiende plek opgeleverd en andermaal een puntloos weekend voor Alfa Romeo. Alhoewel dit grotendeels pech betreft, speelt er anno 2023 nog veel meer dan dat. Alfa is namelijk bijzonder ver weggezakt in het moeras der middenveld en bezet de voorlaatste plek bij de constructeurs. Het is dat Haas zo ontiegelijk veel problemen met het Pirelli-rubber heeft, anders had het team uit Zwitserland ook prima de rode lantaarn kunnen dragen. Het geeft aan dat er nog bijzonder veel werk aan de winkel is, in ieder geval aan de chassiskant, voordat Audi in 2026 hoge ogen hoopt te gooien met het Audi-project.

Video: De GP van Japan en de constructeurstitel van Red Bull uitgebreid geanalyseerd in de nieuwe F1-update