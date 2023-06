Analyse: Winnaars en verliezers Formule 1 Grand Prix van Canada

Winnaars:

De voorbije anderhalf jaar zijn absolute hoogtijdagen voor de combinatie Max Verstappen en Red Bull Racing, al weten we natuurlijk niet wat er nog in het verschiet ligt. In Montreal werden er in ieder geval twee nieuwe mijlpalen bereikt. Verstappen evenaarde Senna met nummer 41, al is hij niet zo'n man van records en statistieken. De Limburger liet dan ook weten dat de verschillende carrières niet te vergelijken zijn. Meer woorden had hij over voor zege nummer honderd van Red Bull Racing, waarover hij met een lach zei: "Ik heb er 41 van binnengehaald, dus misschien wordt het toch tijd voor een nieuw contract." Op een serieuzere toon legde Verstappen uit dat de omstandigheden in Montreal eigenlijk niet ideaal waren voor de RB19, al valt daarmee ook de andere kant op te redeneren. Want hoe groot is de overmacht als hij zelfs in niet ideale omstandigheden alle ronden aan de leiding heeft gereden? Het betekent ook dat de focus in de fabriek volgens Christian Horner nu al deels op 2024 ligt. Dat is natuurlijk ook het devies: aan de wereldtitels van dit jaar twijfelt niemand meer, waardoor jaar op jaar consolideren de crux is. Precies zoals Mercedes dat ook jarenlang heeft gedaan. Nu is het Wilhelmus echter vaste prik aan het eind van een weekend, zoals dat toen God Save the Queen was.

De tweede winnaar van afgelopen weekeinde is een voormalig teamgenoot van Verstappen. Alexander Albon was afgelopen raceweekend dé sensatie en heeft zichzelf absoluut van zijn beste kant laten zien. Zowel hij als ook Williams verdient lof. Het team uit Grove is met een immens updatepakket voor de dag gekomen en gelukkig voor James Vowles en de zijnen werkt dat. Toch ging het in Montreal vooral om de uitvoering. Albon ging zaterdag op exact het juiste moment naar slicks en deed het vervolgens knap door temperatuur in die droogweerbanden te krijgen en als snelste naar Q3 te rijden. Zondag volgde een knap staaltje verdedigen, waarbij Albon zijn auto heel slim op de apex van de hairpin positioneerde, om een gat te trekken dat steeds groot genoeg was om de DRS-zone te overleven. Het tekent Albon ook, die zowel technisch als tactisch best goed onderlegd is, in ieder geval sinds hij van die enorme druk van het tweede Red Bull-zitje af is.

Voor het laatste stekje bij de winnaar zouden best Lewis Hamilton (Mercedes heeft ook deze test met de updates doorstaan) of Ferrari in aanmerking kunnen komen. De Scuderia was immers snel op zondag en de tactiek klopte ditmaal ook, al kun je voor Ferrari alsnog twee kanten op redeneren. Alhoewel Helmut Marko waarschijnlijk iets overdreef door de Scuderia op beide banden het snelst te noemen, is het wel een feit dat een dubbel podium hier zeker haalbaar leek. Op zaterdag heeft Ferrari het echter nogal beroerd laten liggen, waardoor dat een dure dag is geweest. De voorkeur gaat dan ook uit naar Fernando Alonso. De Aston Martin-coureur liet na de Spaanse GP weten dat het de laatste race van het jaar was geweest waarin hij niet op het podium stond. Alhoewel hij nog een lange weg te gaan heeft, is het begin er in ieder geval. In Montreal kwam ook Aston Martin met een groot updatepakket voor de dag, met vooral aangepaste sidepods (de 'glijbaan'). Het lijkt te werken en als individu deed Alonso ook weinig verkeerd. Zaterdag schoof hij een plekje op door de te zware straf voor Nico Hülkenberg, zondag toonde hij zijn ervaring weer. Alonso moest zijn tempo managen toen Aston een brandstofprobleem vreesde, maar zei heel koeltjes toen Hamilton eenmaal dichterbij kwam: "Laat dit maar aan mij over." De tweevoudig wereldkampioen leverde vervolgens ook en mocht zodoende al voor de zesde keer dit jaar naar het ereschavot. Zijn antwoord op de vraag of hij Sergio Perez kan verschalken voor P2 in het WK was even kort als krachtig: "Yes."

Verliezers:

Dat de concurrentie Sergio Perez ondanks een buitengewoon competitieve auto te pakken acht, zegt ook meteen iets over de raceweekenden die de Mexicaan achter de rug heeft. Na het sprintweekend in Baku geloofde Checo volop in zijn titelkansen, al was daar na het eerste Europese tweeluik al weinig meer van over. Perez gaf tijdens de donderdagse persconferentie in Montreal aan 'een reset' nodig te hebben. Wat er vervolgens in de kwalificatie gebeurde, zal echter niet de gewenste reset zijn geweest. Perez wist Q3 voor de vierde keer dit jaar niet te halen en bleef steken op P12. De Mexicaan zei slachtoffer te zijn geworden van de bandentombola, al begint het wel een zichzelf repeterend verhaal te worden waarbij hij het niet voor elkaar krijgt op zaterdag en teamgenoot Verstappen wel. Een etmaal later volgde er weliswaar iets van een inhaaljacht naar P6, al kon Perez na de openingsronde geen moment echt druk zetten op de Ferrari's. Het betekent dat zijn achterstand op Verstappen inmiddels 69 punten bedraagt en dat hij inderdaad meer in de achteruitkijkspiegel moet kijken, aangezien Alonso nog maar negen punten toegeeft en Hamilton 24.

Voorafgaand aan de race over Circuit Gilles Villeneuve sprak Mercedes de hoop uit om met twee coureurs op het podium te staan. Dat leek in principe ook haalbaar, aangezien het merk er met de starplekken drie en vier prima voor stond én de race pace van Mercedes doorgaans beter is dan de kwalificatiesnelheid. Uiteindelijk zou alleen Hamilton op het podium en zelfs in de punten eindigen. Het hangt samen met het moment waarop George Russell hardhandig de muur raakte. Het is eigenlijk een wonder dat de jonge Brit zijn weg nog kon vervolgen na een bezoekje aan de pitstraat, al was zijn podiumjacht natuurlijk om zeep. Russell belandde nadien net als veel van zijn collega's in een DRS-trein. Enkele punten leken wel te grijpen, maar dat was buiten een probleem met de remtemperatuur gerekend. Volgens de man met startnummer 63 hingen die niet samen met zijn moment tegen de muur, al is de zondagmiddag vooral een gevalletje 'from bad to worse' gebleken.

Voor het laatste stekje aan deze kant van de rubriek komen onder meer Lance Stroll (weer een groot verschil), Alpine en Nyck de Vries in aanmerking. Laatstgenoemde liet donderdag weten voort te willen bouwen op de solide raceweekenden in Monaco en Barcelona, al stond de laatste plek in Montreal natuurlijk niet in zijn planning. Een dag eerder bracht De Vries de achttiende tijd op de klokken in Q1, vier tienden langzamer dan Yuki Tsunoda, die door een gridstraf nog wel achter hem zou belanden op de grid. Het eerste gedeelte van de race speelde zich met name af in een DRS-trein, waardoor het puur een kwestie van aanhaken was, race pace minder relevant bleek en coureurs eigenlijk niet voor of achteruit konden. Toen Magnussen en De Vries elkaar in ronde 35 tegenkwamen, ontspoorde de trein echter wat om de metafoor door te trekken. Het gevecht in bocht 1 was hard, maar voor beide heren prima. In bocht 3 zou het vervolgens misgaan. De Vries zat aan de binnenkant en op het vuil is er beduidend minder grip. Laat remmen betekent daar een grotere kans op blokkeren en precies dat gebeurde dan ook: De Vries schoot rechtdoor, Magnussen die aan de buitenkant zat kon geen kant op en ging mee in de mêlee. De Deen toonde zich na afloop overigens bijzonder sportief door te concluderen dat hij eigenlijk niets kan zeggen over hard knokken vanwege zijn eigen verleden. Al met al is de Canadese Grand Prix in ieder geval niet geworden wat De Vries er vooraf van had gehoopt, al was Montreal ook weer een voor hem onbekend circuit. De Red Bull Ring is dat natuurlijk niet en dus kan hij over een kleine twee weken misschien revanche nemen in de achtertuin van Helmut Marko.

Video: De Grand Prix van Canada uitgebreid geanalyseerd in een nieuwe F1-update