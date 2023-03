Analyse: Winnaars en verliezers Formule 1 Grand Prix van Bahrein

Winnaars:

'Max, op welke vlakken is de auto dit jaar precies beter?', vraagt Tom Clarkson voor het raceweekend aan Max Verstappen. Het antwoord van de Nederlander luidt vol zelfvertrouwen: "Op alle vlakken!" In de dagen erna blijkt de RB19 door balansproblemen iets lastiger te temmen dan in de test, maar dat verandert niets aan de uitslag op zondag: een klinkende zege. Verstappen geeft geen krimp bij de start en ziet de rest pas op het podium weer terug. Het meest verontrustende voor de concurrentie is nog wel dat Verstappen alleen in de eerste stint heeft doorgetrokken en nadien vooral naar de banden heeft gekeken. Het onderstreept dat Red Bull goud in handen heeft met de lichtere RB19 en dat Verstappen daar wel raad mee weet. De wijze waarop hij in Bahrein heeft huisgehouden, zal de concurrentie kopzorgen geven. Want ja, het is nog maar de eerste race van het seizoen, en ja, Bahrein is door de asfaltlaag een bijzonder circuit, maar hoe gaat de tegenstand dit oplossen? In het eerste weekend moest iedereen het antwoord schuldig blijven en toonde de combinatie Verstappen-Red Bull zich ongenaakbaar. Doorgaan waar hij vorig jaar gebleven was dus.

De tweede winnaar van het weekend verdient minstens net zoveel lof. Die testdagen waren best leuk, maar zou de hype echt zijn? Zou Fernando Alonso zijn kunsten weer eens vooraan kunnen vertonen? Het antwoord blijkt 'jazeker wel!'. Op zaterdag viel de kwalificatie misschien nog ietwat tegen, maar de race pace bleek daadwerkelijk zo goed als vrijdag al gedacht. Het onderstreept dat Aston Martin met onder meer Dan Fallows een bijzonder grote stap heeft gezet in de voorbije winter. Natuurlijk is daarvoor goed naar Red Bull en andere concepten gekeken, maar het is bijzonder knap om dat samen te brengen. De woorden bijzonder knap zijn ook van toepassing op de race van Alonso zelf. De routinier toonde zich slim en geslepen, met de inhaalacties op Lewis Hamilton en Carlos Sainz als beste voorbeelden. Doordat Aston Martin met veel downforce reed, wist Alonso dat hij het niet van de rechte stukken moest hebben. Er moest een truc uit de hoge hoed worden getoverd en dat is wonderwel gelukt, nota bene in bocht 10... De oude meester kan het nog steeds en heeft laten zien dat hij naast hard trappen ook over een andere, belangrijke kwaliteit beschikt: naast het rijden nog schijfruimte over hebben om over van alles en nog wat mee te denken...

De laatste winnaar is een gevalletje 'ere wie ere toekomt'. Voorafgaand aan het seizoen had nagenoeg iedereen Logan Sargeant als de gedoodverfde nummer twintig in het rijderskampioenschap genoteerd. F1 zou voor de Amerikaan te vroeg komen en bovendien viel nog maar te bezien of hij überhaupt wel F1-materiaal was. Oscar Piastri was immers de eerste keuze van Williams en toen ook Nyck de Vries als tweede man op het lijstje wegviel, was er eigenlijk geen andere optie dan Sargeant meer over. Alhoewel één zwaluw zeker nog geen zomer maakt, is hij wel zeer solide binnengekomen. Op zaterdag wist de Williams-man op een haar na Q2 te halen en een etmaal later volgde een prima race op weg naar P12. Sargeant gaat net als alle rookies echt nog wel zijn mindere momenten beleven in 2023, maar het begin is in ieder geval (veel) beter dan gedacht.

Verliezers:

Wat betreft de traditionele top-drie zijn Ferrari en Mercedes eigenlijk allebei verliezers. Verschil is alleen dat Mercedes het van mijlenver aan zag komen en er nu zelf ook achter is dat het concept overhoop moet. Bij Ferrari ligt dat anders en dus gaat de voorkeur daar in deze rubriek naar uit. De Scuderia hield de kaarten bijzonder lang tegen de borst, maar toonde zich zondagochtend hoopvol bij monde van Jock Clear. Red Bull zou niet per definitie buiten schot zijn, al toonden de data en telemetrie een ander beeld. De realiteit is een paar uur later hard gebleken, een bittere pil voor Ferrari. Charles Leclerc gaf naar eigen bijna een seconde per ronde toe met zijn race pace en tot overmaat van ramp gaf de motor ook nog de geest. Het was eigenlijk het slechtste wat Ferrari kon overkomen. Zo is er in Maranello enorm hard gewerkt aan de betrouwbaarheid en dacht iedereen in het rood die nu wel op orde te hebben. De DNF en de vierde plek voor Carlos Sainz vormen tezamen een hard gelag. "Niets minder dan de wereldtitel is het doel", liet teambaas Frederic Vasseur immers weten. En alhoewel dit nog maar het eerste raceweekend is, hebben de Britten een aardige samenvatting voor de situatie waar Ferrari zich in bevindt: They've got a mountain to climb.

Dat laatste valt ook te zeggen van McLaren. Het team uit Woking had verwacht het seizoen met een achterstand te beginnen, maar rekende er niet op dat de seizoensopener zo desastreus zou verlopen. Op basis van de windtunnel wist McLaren dat het te veel drag heeft en dus snelheid mist op rechte stukken. Er zit een groot updatepakket in de pijplijn voor Baku en tot die tijd is 'maximaliseren' het codewoord, punten sprokkelen. Het is in Bahrein glansrijk mislukt. Drag is niet bepaald het enige probleem gebleken, de betrouwbaarheid laat ook te wensen over. Tijdens de testdagen stond de papaya (maar tegenwoordig ook zwarte) auto meer dan binnen dan gewenst en in de race bleek het nog erger. Debutant Oscar Piastri werkte een goede eerste stint af, maar kon vroegtijdig inpakken door een elektrisch probleem - waarbij ook de stuurwissel geen soelaas bood. Doorgaans haalt Lando Norris dan de kastanjes uit het vuur, maar een pneumatisch probleem maakte ook hem kansloos. Slotsom is dat McLaren er nog slechter voor staat dan gedacht en dat is bijzonder jammer, aangezien de line-up Norris-Piastri één van de meest interessante van de grid is.

De laatste verliezer laat zich natuurlijk al raden. Esteban Ocon maakte er simpel gezegd een potje van tijdens de eerste race van 2023. De Fransman is tijdens de race bijna vaker door de pitstraat gereden dan over start-finish... De malaise begon al doordat hij niet goed in zijn gridpositie stond. Zoals bekend is het nadien van kwaad tot erger gegaan met het verkeerd inlossen van de straf en te snel rijden in de pitstraat. Met de uiteindelijke DNF erbij is het een zondag om rap te vergeten voor Ocon. Sowieso maakte Alpine niet zo'n sterke indruk als dat het team verwacht had. Aan ambitie voorafgaand aan het seizoen geen gebrek. Zo heeft Alpine een plan van honderd races richting de wereldtitel en staat in het plan dat dit jaar P4 moet worden behaald, met een kleinere achterstand op de top-drie. Afgaande op de eerste race zal dat geen sinecure worden, al is het een pleister op de wonden dat Pierre Gasly vanaf de laatste plaats op de grid nog wel naar twee WK-punten reed.

Video: De Grand Prix van Bahrein uitgebreid geanalyseerd (met data) in de nieuwe F1-update