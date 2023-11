Analyse: Winnaars en verliezers Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi

Winnaars:

Bahrein, Australië, Miami, Monaco, Spanje, Canada, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, België, Nederland, Italië, Japan, Qatar, de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Las Vegas: Max Verstappen won al deze achttien Grands Prix dit jaar. Wat die zeges nog verder met elkaar gemeen hebben? Elke keer stond Verstappen in onze lijst van winnaars en dus mag de Nederlander ook na het behalen van zege nummer negentien van 2023 niet in deze lijst ontbreken. Het was de kers op de taart voor de drievoudig wereldkampioen en Red Bull Racing, dat het seizoen afsluit met 21 zeges uit 22 races. In de vrije trainingen kwam Verstappen nog niet uit de verf, maar een aanpassing aan de afstelling maakten een duidelijke ommezwaai op zaterdag mogelijk. Zo behaalde hij zijn 32ste Formule 1-pole en hoefde hij alleen in de openingsstint wat extra gas te geven om Charles Leclerc achter zich te houden. Vanaf stint twee controleerde Verstappen de race. Terloops passeerde hij ook nog even de duizend ronden aan de leiding in één seizoen, een record dat normaliter nog lang in de recordboeken blijft staan. Hij sloot het dominante seizoen in stijl af met de zege, gevolgd door de perfecte donuts op start/finish. Hoogste winstpercentage (86,36 procent), meeste zeges in één seizoen (19), meeste opeenvolgende zeges (10), meeste F1-zeges vanaf pole in één seizoen (12), meeste punten in een seizoen (575) en kampioen met de meeste races te gaan (6): dit seizoen zullen Verstappen en Red Bull nooit vergeten.

Die cijfers zijn volgens sommige mensen alleen maar interessant voor Wikipedia, al zal ook Toto Wolff met zijn Mercedes moeten erkennen dat Red Bull een maatje te groot was. Toch was Mercedes in Abu Dhabi op een andere manier een van de winnaars. Het draaide op het Yas Marina Circuit om miljoenen dollars en windtunneltijd tussen Mercedes en Ferrari. Mercedes moest vier punten voorsprong zien te verdedigen om de tweede plaats bij de constructeurs, maar dat leek een stevige uitdaging te worden gezien de vorm waarin zij verkeerden. Charles Leclerc eindigde dan wel vóór George Russell, maar de Brit reed een uitstekende race en kwam als derde over de streep. Dat was een belangrijk resultaat, aangezien Mercedes op deze manier - samen met de negende plaats van Lewis Hamilton - de tweede plaats veiligstelde. Wolff ziet P2 als de betere optie voor het geld, maar P3 als betere voor windtunneltijd. Het levert Mercedes namelijk enkele miljoenen dollars op, maar Ferrari kan nu rekenen op meer windtunneltijd door de lagere eindklassering. Maar die tweede plaats moet voor Mercedes wel een flinke opsteker zijn na wat toch weer een zeer moeilijk seizoen is geweest. Een aantal stevige updatepakketten leken het team weer te doen opbloeien, maar in de tweede seizoenshelft bleef het maar schommelen. Kortom, werk aan de winkel - maar dat weet Wolff ook.

Voor de laatste winnaar gaan we naar het zusterteam van Red Bull, in het bijzonder Yuki Tsunoda. Op vrijdag wilde het nog niet helemaal vlotten voor de 23-jarige Japanner, die de trainingen achter teamgenoot Daniel Ricciardo afsloot. Zaterdag keerde hij het tij, want in de kwalificatie zette hij de toch wat wisselvallig presterende AT04 plots op de zesde plek neer. Met die startpositie was Tsunoda meteen de enige hoop van AlphaTauri in de strijd om de zevende plaats bij de constructeurs, want Ricciardo stond vanaf de vijftiende plek een zwaardere middag te wachten. Tsunoda reed lang door op de mediumbanden in de eerste stint en dat betaalde zich uit: hij ging voor het eerst in zijn carrière aan de leiding van een F1-race. Daar maakte hij in totaal vijf ronden van, alvorens hij zijn enige pitstop van de race zou maken. Op de harde band haalde hij de finish, al verloor hij met deze strategie wel wat tempo en moest hij genoegen nemen met de achtste plaats. Williams werd niet verslagen, maar Tsunoda gaf afzwaaiende teambaas Franz Tost - naast een bijzonder mooi eerbetoon op zijn helm - nog één reden om trots te zijn op zijn team en de coureur zelf. Tsunoda beloonde zichzelf overigens terecht met de eretitel Driver of the Day: zijn eerste benoeming ooit.

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda kende een uitstekend weekend in Abu Dhabi.

Verliezers:

Zijn naam kwam al even voor bij de winnaars, maar hij hoort toch ook thuis bij de verliezers van dit weekend: Lewis Hamilton. Ja, hij heeft in de slotfase nog zeer belangrijke inhaalacties geplaatst om tot die negende plaats en twee punten te komen, maar het is en blijft een negende plaats waar teamgenoot Russell derde werd. Het gat tussen de Mercedes-teamgenoten op de streep? 24 seconden. Het was niet de manier waarop Hamilton het seizoen had willen afsluiten en na de race was aan zijn korte antwoorden duidelijk te merken dat hij het niet naar zijn zin had. Veel aandacht ging er niet uit naar het verschil met Russell, maar wel naar Red Bull. "De auto was hier hetzelfde als vorig jaar", zei Hamilton. Ook zijn stemming was 'niet geweldig'. "Ik ben net negende geworden en heb twee echt slechte races achter de rug. Red Bull heeft met zeventien seconden voorsprong gewonnen en zij hebben die auto sinds juli of augustus niet meer aangeraakt. Je kunt wel raden waar ze volgend jaar zullen staan..." Hamilton zal hopen dat de W15 wél de benodigde stap vooruit biedt, anders wacht de zevenvoudig wereldkampioen nog een moeizaam seizoen.

Waar Mercedes won, verloor Ferrari de strijd om P2 bij de constructeurs. Charles Leclerc deed met zijn tweede startplek en een poging tot inhaalacties op Max Verstappen alles wat hij kon doen, maar dat mocht niet baten. De Monegask toonde zich wel een teamspeler door regelmatig zijn engineer aan te sporen tot het verschaffen van meer informatie over de strijd met Mercedes, iets wat hem in de slotfase mogelijk nog de kans had kunnen bieden om Russell dusdanig op te houden, dat Sergio Perez mét een tijdstraf nog voor de Brit zou eindigen. Dat had Ferrari immers wél die P2 opgeleverd. Echter zal de focus in de analyse bij Carlos Sainz liggen. Hij crashte in VT2, kende een zeer matige kwalificatie en kon ook in de race niet genoeg doen om echt voor de punten te gaan. De bandenstrategie speelde een centrale rol, want de Spanjaard kwam relatief vroeg binnen om zijn harde banden voor nieuwe harde banden in te wisselen. Zodoende moest het van een tweestopper komen, maar in plaats van de aanval openen gokte Ferrari het in de slotfase op een safety car die er niet kwam. Volgens teambaas Frédéric Vasseur was dat niet de oorzaak van het mislopen van P2, aangezien het al op tempo niet lukte bij Sainz. Desondanks weer een les om te leren voor de Scuderia.

Een les leren, dat zou Alpine ook al gedaan hebben na Japan wat betreft teamorders en hoe de onderlinge verhoudingen te managen tijdens een race. Toch was het, net als in Las Vegas, weer raak. Pierre Gasly lag voorop, maar Esteban Ocon mocht als eerste een pitstop maken. Het resultaat: Ocon reed na de pitstop vóór Gasly, en met een aardige marge van enkele seconden. Gasly vroeg meteen op de boordradio hoe dat mogelijk was en maakte na de race duidelijk dat hij dit wil bespreken met het team. "Dat zou niet mogen gebeuren", zei hij. "De leidende auto heeft altijd prioriteit. We weten dat dit niet mag gebeuren. Ik weet zeker dat we ervan zullen leren en dat het niet meer zal gebeuren." In Japan moest Gasly, na een mislukte poging om Fernando Alonso in te halen, zijn plek teruggeven aan Ocon. In Las Vegas kreeg Ocon duidelijke orders om achter Gasly te blijven, maar dat gebeurde niet. Het is geen geheim dat de twee landgenoten niet elkaars beste vrienden zijn, maar dit soort moment helpen het team - dat richting de topteams wil - niet vooruit.

Aan het einde van het seizoen mag een eervolle vermelding niet ontbreken en die gaat naar Haas F1. Het Amerikaanse team eindigt het seizoen als hekkensluiter, ondanks een stevig updatepakket in Austin dat deels gericht was op verbeteringen voor 2024. Als het team dan uitgaat van de afgelopen races, dan belooft 2024 niet veel beter te worden.