Analyse: Winnaars en verliezers Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk

Helmut Marko en Max Verstappen hielden de boot na afloop nog behoorlijk af. Nee hoor, over een derde wereldtitel moet eigenlijk nog niet gesproken worden. Het zijn logische uitspraken, maar in werkelijkheid is de vraag al lang niet meer of het gaat gebeuren, maar alleen nog wanneer. De focus in de fabriek ligt al in op 2024 - door Hamilton overigens ook een gespreksonderwerp in Spielberg - en intussen marcheert Verstappen met zevenmijlslaarzen door het huidige F1-seizoen. Hij heeft naar eigen zeggen best kunnen glimlachen om alle artikelen die er na de GP van Canada in vooral Britse media zijn verschenen over het slinken van de voorsprong. Het antwoord volgde in Oostenrijk en is met twee pole-positions, twee overwinningen en de snelste raceronde best overtuigend te noemen. Er staat simpelweg geen maat op combinatie Verstappen-RB19 dit jaar, al waren twee momenten van afgelopen zondag tekenend. Ten eerste het bewust wachten tot het DRS-detectiepunt voor bocht 3. Verstappen bleef daar bewust achter zijn tegenstanders om richting bocht 4 niet op een counter te lopen. Het is racegogme en een verschil met Sergio Perez in gevecht met Carlos Sainz. Het tweede moment betreft de snelste raceronde aan het eind. Het weekend was toen al geslaagd, al tekent het Verstappen dat hij nog wilde stoppen voor het extra puntje. Of zoals Helmut Marko lachte in de paddock: "Zonder die snelste raceronde had hij niet lekker geslapen."

Een goede bekende van Verstappen kon zondag ook eindelijk op een opsteker rekenen: Lando Norris. Het begin van 2023 is bepaald niet makkelijk geweest voor McLaren en dus ook niet voor de talentvolle Brit. Bij de autopresentatie liet de formatie uit Woking weten dat er een flink herstelpakket nodig zou zijn om nog iets van de 2023-auto te maken. Het echte reguliere updatepakket zou in Silverstone pas volgen, maar volgens de coureurs heeft het team geweldig werk geleverd door de nieuwe onderdelen in Oostenrijk al op de auto van Norris te krijgen. Oscar Piastri moet nog een weekje geduld hebben. De updates voor Norris hebben zich echter in klinkende munt uitbetaald. Met anti-stall in bocht 3 verliep de sprintrace nog niet naar wens, maar met twee goede kwalificaties en een strakke hoofdrace is het weekend van de goedlachse Brit meer dan geslaagd. Door de farce met track limits is Norris na de zondagse actie ook nog eens over Carlos Sainz gewipt, waardoor hij met P4 afgetekend het beste resultaat van dit seizoen op het bord heeft gezet. Het smaakt naar meer met voor zowel hem als ook het team de thuisrace voor de boeg.

Voor het laatste stekje bij de winnaars moet de combinatie Charles Leclerc-Ferrari in ieder geval worden genoemd. Ook de Scuderia heeft een stap gezet met toch best ingrijpende updates, bestaande uit een nieuwe voorvleugel en bovenal een nieuwe vloer. Leclerc bleek achter Verstappen de tweede factor en verdient daar lof voor. Desondanks vindt Leclerc zichzelf geen echte winnaar, aangezien de sportman in hem de achterstand te groot vindt en stelt dat snelle bochten nog altijd een zwakke plek zijn. Als we puur op de zondag afgaan, mag de voorkeur daardoor met permissie uitgaan naar Sergio Perez. Natuurlijk moet Perez met deze auto eigenlijk tweede worden en is al het andere ondermaats, maar hier moet de voorgeschiedenis worden meegenomen. Zo moest Perez met zijn kwalificatievorm uit een dal klimmen en lukte dat vrijdag door track limits andermaal niet. De zaterdag ging beter, al verdiende zijn actie na bocht 1 met Verstappen geen schoonheidsprijs. Hij heeft er intern wellicht ook geen punten mee gescoord - twee wielen op het natte gras is immers link voor beide auto's - waardoor er zondag moest worden geleverd met een inhaalrace. Perez was naar eigen zeggen nog altijd niet fit, maar reed wel sterk naar voren. De geslepenheid in het DRS-spel bij bocht 3 ontbrak zoals gezegd een beetje, maar over de hele linie heeft Perez wel een zeer sterke inhaalrace laten zien. Die komt door al het bovenstaande ook precies op het juiste moment.

De voornaamste conclusie van het weekend trok Verstappen op vrijdag misschien al wel. "Dit is geen goede reclame voor de Formule 1." Het had natuurlijk betrekking op de farce met track limits. In het mediacentrum te Spielberg gebeurde er meer op het scherm met geschrapte rondetijden dan op het scherm waarop de baanactie te zien was. De kwalificatie draaide uit op een chaotische vertoning en de race zou niet veel beter blijken. Het meest schrijnende is dat er 1200 gevallen beoordeeld moesten worden en race control dat niet tijdens de race kon. De definitieve uitslag liet voor de verandering dan ook vijf uur op zich wachten. De makkelijkste reactie is zeggen dat coureurs maar 'gewoon' binnen de lijntjes moeten kleuren, maar zo eenvoudig is het volgens de rijders zelf niet met de huidige auto's. De gewenste oplossing luidt: grind meteen naast de kerbstones in de bochten 9 en 10. De FIA bleek zondag ook aardig geïrriteerd, waarbij het naar de Red Bull Ring wees. Zo heeft de federatie meermaals gevraagd om voor het F1-weekend grind te plaatsen, maar is daar geen gehoor aan te geven. Hopelijk zijn de 1200 gevallen die beoordeeld moesten worden wel genoeg om voor 2024 alsnog in te grijpen. Dit jaar wilde de FIA overigens ook al wel iets doen door te luisteren naar de suggestie van Verstappen en dus door de witte lijnen dikker te maken. Regen op vrijdagavond en zaterdagochtend gooide echter roet in het eten, waardoor het lijnenspel de race er richting de fans - ook zeker qua beeldvorming - niet per se beter op heeft gemaakt.

In Spanje en Canada toonde Mercedes zich erg tevreden met het updatepakket uit Monaco. Nadat er afscheid was genomen van de zeropods leek het gebeurd met enorme schommelingen in de prestaties en voelden coureurs zich fijner in de W14. Het raceweekend in Oostenrijk is in dat opzicht een teleurstelling geworden, zo concludeerde teambaas Toto Wolff zondagavond. Tijdens de race moest hij er ook al meermaals aan te passen komen om Hamilton moed in te praten: "Lewis, ik weet dat de auto slecht is, maar rijd er alsjeblieft mee." Door een tijdstraf van tien seconden zou de zevenvoudig wereldkampioen terugvallen tot achter teamgenoot George Russell, al is het belangrijkste dat er onderaan de streep slechts P7 en P8 op het bord staat voor de zwartgemaakte Zilverpijlen. Tel daar de beroerde sprintdag bij op en het weekend is zoals Wolff aangaf inderdaad zeer teleurstellend verlopend. Tijdens die sprintdag was het overigens ook opvallend dat Hamilton na zijn vroege exit in de shootout aangaf dat de sprintrace er niet zozeer toe deed. Deze woorden gaan wel enigszins aan de realiteit voorbij, aangezien het duel achter Red Bull bijzonder spannend is. Zo is Aston Martin Mercedes na dit mindere weekend in Spielberg weer tot op drie punten genaderd in het constructeurskampioenschap. Ieder WK-punt telt hier dus, ook uit de sprint.

Voor het laatste stekje aan deze kant van de rubriek zijn er met Alpine en AlphaTauri eigenlijk ook twee gegadigden. Het meest spraakmakende is nog wel de boordradio van Esteban Ocon na afloop. Hij kreeg te horen dat het tijdstraffen regende, waarop Ocon zei: "Niet voor ons, wij hebben er geen één gekregen." De race-engineer antwoordde met: "Inderdaad, dat heb je goed gemanaged." Na afloop zou Ocon echter dertig seconden straftijd aan de broek krijgen wegens het overschrijden van de baanlimieten. Het is teleurstellend, al valt dat ook te zeggen van AlphaTauri, dat aan het eind van de rit (na alle straffen) bleef steken op P17 en P19. Het is logischerwijs niet waar het team uit Faenza naar streeft en geeft misschien wel meteen aan waarom het aanhalen van de banden met grote broer Red Bull en de verdere veranderingen nodig zijn. Nyck de Vries concludeerde dat het team over de hele linie snelheid tekortkwam in Oostenrijk, al hoopt hij op beterschap in Hongarije. Van de aankomende races past de Hungaroring volgens hem het best bij de AlphaTauri-bolide, al gaat de blik natuurlijk eerst op Silverstone. Daar kan AlphaTauri trouwens rekenen op een nieuwe vloer en die updates zijn ook zeer welkom, aangezien het team momenteel hekkensluiter is bij de constructeurs en Williams recent juist een goede stap heeft gezet met de eigen upgrades.

