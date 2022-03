Analyse: Winnaars en verliezers van F1 Grand Prix Saudi-Arabië

Winnaars:

De grootste winnaar luistert naar de naam Max Verstappen en daar zag het niet naar uit toen hij de pers na de kwalificatie te woord stond. Verstappen noemde de gang van zaken in Q3 'heel raar' en 'absoluut niet wat je wilt'. Aan de poleronde van Sergio Perez was echter al te zien dat de RB18 wel potentie had op het Jeddah Corniche Circuit. Alle puzzelstukjes moesten alleen op de juiste plek vallen. Het gebeurde een etmaal later. Naast een buitenkansje bij de start en pech voor Perez hebben twee andere facetten de doorslag gegeven in het bloedstollende gevecht: de afstelling met iets minder downforce en het spel der DRS. Eerstgenoemde factor gaf de Limburger net enkele kilometers extra topsnelheid en die kilometers had Verstappen hard nodig om aan te vallen maar ook om te verdedigen. Wat betreft het spel met de DRS liet Verstappen zich er in rondje 43 nog een keer in tillen, maar had hij daarna door hoe er geschaakt moest worden op hoog niveau. Al die dingen bij elkaar hebben de slotfase pure reclame voor de autosport gemaakt, waarbij Verstappen ook meteen zijn kater van Bahrein (voor een deel) heeft weggespoeld. Win-win dus.

Bij die laatste conclusie valt Ferrari ook nog wel in te betrekken. Natuurlijk: de Gazzetta noemt het mislopen van de overwinning een kleine domper en dat klopt ook wel, maar het is toch hoopgevend dat Ferrari in Jeddah weer sterk voor de dag kwam. De omloop aan de Rode Zee is een compleet ander circuit dan Bahrein en vraagt compleet andere dingen van de auto. Dat Ferrari in beide gevallen op de afspraak was - of eigenlijk nog meer dan dat - mag de tifosi tevreden stemmen. Dat de overwinning door omstandigheden net naar de opponent is gegaan, doet daar weinig aan af. Die omstandigheden waren overigens de start, waarbij Carlos Sainz ruimte liet voor Verstappen, en de gele vlaggen aan het eind die een counter van Leclerc bemoeilijkten. Desalniettemin valt deze double header een daverend succes voor de Scuderia te noemen: riant aan kop bij de constructeurs en bij de coureurs koestert Leclerc door zijn snelste raceronden twintig punten voorsprong op Verstappen. Het is een scenario waar iedereen in Maranello vorig jaar blind voor had getekend.

Het laatste stekje aan deze kant van de rubriek had prima naar Esteban Ocon, Kevin Magnussen of zelfs George Russell kunnen gaan, maar de voorkeur gaat uit naar Lando Norris. De Brit heeft zijn contract met McLaren al vroeg opengebroken en dacht onder het nieuwe reglement de top te kunnen bestormen. En ach, waarom ook niet? McLaren wist de laatste jaren uit het dal te klimmen, maar leek in Bahrein even weer terug bij af. Problemen met de remmen hebben de MCL36 misschien slechter laten lijken dan dat de auto daadwerkelijk is, al stemde de dubbele uitschakeling in Q2 ook in Jeddah niet tevreden. De Mercedes-motor lijkt dit jaar niet je van het en het eigen pakket is ook nog niet helemaal onder de knie. Desondanks wist Norris zich zondag naar P7 te knokken en McLaren de eerste punten van het seizoen te schenken. "Dit is nog altijd niet waar we willen zijn, maar het is goed om te zien dat er vandaag in ieder geval iets meer snelheid in de auto zat."

Verliezers:

Zelf heeft hij weinig verkeerd gedaan en dus staat Sergio Perez buiten zijn schuld om aan deze kant van de rubriek. Maar toch: eindigen als vierde na een start vanaf pole voelt niet lekker voor de Mexicaan. Op de teamfoto's juichte hij sportief mee, maar inwendig baalde Perez als een stekker. Voor het eerst in 215 pogingen wist hij zaterdag pole-position te scoren en die prestatie zette hij een dag later keurig om in kopstart. De eerste stint controleerde Perez met speels gemak, maar daarna volgde de slechts denkbare plottwist. Met de 'box to overtake' van Ferrari werd Red Bull in een vroege pitstop getild - al zou Christian Horner dat later ontkennen - en toen Perez goed en wel met nieuwe sloffen op het asfalt was, parkeerde Nicholas Latifi zijn Williams in de muur. Safety car, gratis pitstop voor de rivalen en weg winstkansen voor Perez. Dat hij Sainz naar buiten drukte terwijl de Spanjaard er bij de safety car-lijn voor zat, heeft logischerwijs ook niet geholpen. Het heeft het weekend dat een noviteit in zijn lange F1-carrière heeft opgeleverd, toch weer in mineur laten eindigen.

Het in mineur eindigen valt ook best te zeggen van Lewis Hamilton. Nadat hij als tiende over de meet was gekomen, sprak de Brit via de boordradio de nogal surreële woorden: Is there even a point for that position? Je mag van een zevenvoudig wereldkampioen toch aannemen dat hij de spelregels enigszins kent, maar het geeft goed aan dat Hamilton in een situatie zit die hij jarenlang niet heeft gekend. Nu moet hij het eens doen met een inferieure auto, gaat het niet allemaal meer vanzelf en is het sprokkelen geblazen. Hamilton heeft ogenschijnlijk meer moeite met deze nieuwe realiteit dan Russell, die uit zijn Williams-tijd al inferieure auto's gewend is. Daarbij moet wel aangetekend dat Mercedes bij Hamilton voor een verkeerde afstelling heeft gekozen. Het is de spreekwoordelijke kat in het nauw die rare sprongen maakt om mee te komen. Mercedes heeft naar eigen zeggen risico genomen aan de kant van Hamilton en dat leidde tot een auto zonder grip aan de achterkant en tot een exit in Q1. Zondag dacht hij de schade met een gratis pitstop onder VSC beperkt te houden, maar dat feest ging ook al niet door. Het is even slikken voor Hamilton, al heeft teamgenoot Russell wel gelijk: de potentie moet er zijn bij Mercedes en de kalender is nu nog niet zo volgepakt, dus op termijn is er veel mogelijk.

Het laatste stekje zou prima naar de Formule 1-organisatie kunnen gaan voor de situatie vrijdagnacht en überhaupt het meer en meer opzoeken van deze landen, terwijl het F1-contract van Spa-Francorchamps niet zeker is. Dat laatste is bijzonder treurig, al zullen we het hier maar bij het sportieve plaatje houden. In dat opzicht is Yuki Tsunoda nog wel de grootste verliezer van allemaal. De snelheid van AlphaTauri lijkt best aardig, maar de Japanner heeft in de beslissende sessies geen enkele ronde kunnen voltooien. De kwalificatie was al afgelopen voordat die goed en wel begonnen was en van de race is zoals bekend helemaal niets terecht gekomen. Het team maakte melding van een elektronisch probleem als reden van de DNS. Dat is een breed begrip en dezelfde uitleg als op zaterdag en op de zondag in Bahrein, toen Pierre Gasly er de brui aan moest geven. Het totaalplaatje maakt dat de AT03 best rap is, maar dat de betrouwbaarheid vooralsnog zeer te wensen over laat. Huiswerk dus voor de Grand Prix van Australië, die over twee weken op het programma staat.

Video: De prachtige strijd tussen Verstappen en Leclerc, de problemen bij Mercedes en de verdere GP van Saudi-Arabië besproken