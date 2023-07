Analyse: Winnaars en verliezers Formule 1 Grand Prix van Hongarije

Winnaars:

"Terrible" was het Engelse woord dat Max Verstappen in de zaterdagse persconferentie gebruikte om de balans in zijn RB19 te duiden. Over één rondje liep het niet, al liet Paul Monaghan zondagochtend al doorschemeren dat die klachten samenhingen met bewuste keuzes. Zo zou Red Bull meer nadruk hebben gelegd op de race, die in veel warmere omstandigheden werd afgewerkt. Precies dat zou blijken te kloppen, en hoe. Verstappen kende zondag een goede start, waar met Honda overigens bijzonder hard aan is gewerkt, en had Lewis Hamilton in de eerste bocht al te grazen. Daarna volgde een regelrechte demonstratie, waarbij het hele veld op meer dan een halve minuut is gereden. Het leek zoals Toto Wolff zei wel een Formule 1-auto in een Formule 2-veld. Verstappen greep zijn zevende overwinning op rij en schonk Red Bull daarmee de twaalfde opeenvolgende triomf. Het is zoals bekend een nieuw record en een moment om bij stil te staan. Of zoals Verstappen zei: "Mensen onderschatten hoe moeilijk het is om er twaalf op rij te winnen. Ook al heb je een dominante auto, dan nog is een foutje zo gemaakt." Een foutje is tijdens de Hongaarse GP niet gemaakt. Verstappen vatte de zondag samen als 'een perfecte dag', eentje die in het rijtje met Spa vorig jaar kan. De enige zeperd vond na afloop plaats, toen Lando Norris de bokaal van Verstappen vakkundig sloopte, al zit daar dan weer levenslange garantie op. Eind goed, al goed.

Het is overigens het tweede weekend op rij dat Lando Norris de beker van Verstappen met zijn champagnetruc van het ereschavot wipte. "Maar Max zet die dingen veel te veel op het randje neer. Het is zijn probleem en niet mijn probleem", lachte de Brit tijdens de persconferentie, die sowieso veel weg had van een comedy show. Op een iets serieuzere toon liet Norris nog wel weten dat in Hongarije de bevestiging is gekomen dat de McLaren-updates op totaal verschillende circuits goed werken. Op voorhand vreesde McLaren een klein beetje voor de high-downforce Hungaroring, maar in de praktijk ging het verrassend goed. Het levert Norris en McLaren opnieuw veel complimenten op, maar toch ook Oscar Piastri weer. De Australiër had pech met de strategie en zakte in de tweede helft van de race iets weg, maar wat hij als rookie laat zien, blijft bijzonder knap. Het goede rijdersduo dat McLaren ontegenzeggelijk heeft, beschikt nu eindelijk over materiaal waarmee het indruk kan maken. Het goede nieuws is dat McLaren het deze week meteen weer kan laten zien en wel op een circuit dat over veel snelle bochten beschikt, precies waar de MCL60 van houdt. Of zoals Norris grapte: "Ik kan die achtervleugel er op Spa wel af halen, want die doet bij ons toch niks."

Afgaande op de race zou je Sergio Perez of George Russell als laatste winnaar kunnen aanstippen, maar hun inhaalraces hadden veel te maken met de tegenvallende kwalificaties. Bij Mercedes viel het overigens op dat die auto's pas echt weer de geest kregen aan het einde, toen er weinig brandstof meer in de tank zat. Perez werkte op zijn beurt een prima inhaaljacht af, maar hoort met deze auto in het enorme gat te duiken en dus tweede te worden. De voorkeur gaat daardoor uit naar Daniel Ricciardo. P13 is misschien niet meteen een sprookjesrentree, maar dat kun je met deze AlphaTauri ook niet verwachten. Zo vertelde Yuki Tsunoda donderdag nog dat de AT04 de langzaamste auto van de grid is. Dat Ricciardo daarmee zowel in de kwalificatie als ook in de race voor Tsunoda is geëindigd, verdient lof. Het is exact wat Helmut Marko wil zien. Daarbij moet gezegd dat de race van Tsunoda een knauw opliep door een slechte pitstop, al werd Ricciardo in de openingsronde ook van achteren aangereden door Zhou Guanyu. Onderaan de streep is het gewoon prima wat Ricciardo bij zijn rentree heeft laten zien en misschien nog wel beter dan wat velen in de paddock hadden verwacht, aangezien de meeste verwachtingen na zijn McLaren-sof niet hooggespannen waren.

Verliezers:

Waar Verstappen met veel machtsvertoon de lakens uitdeelde, worstelden Mercedes - in ieder geval Lewis Hamilton - en Ferrari op zondag veel meer. Op deze baan had Mercedes ontegenzeggelijk meer verwacht dan de posities vier en zes, al is Ferrari een nog grotere verliezer. De Scuderia moest het met P7 en P8 doen en dat is ronduit teleurstellend. Het laat twee dingen zien. Ten eerste is de uitvoering wederom niet vlekkeloos gebleken. De pitstop van Charles Leclerc zegt genoeg en nadien zou de Monegask ook nog eens vijf seconden tijdstraf aan de broek krijgen wegens te hard rijden in de pitstraat. Bovendien maakten beide coureurs op verschillende momenten in het weekeinde duidelijk weinig vertrouwen te hebben in de strategische keuzes van Ferrari en lijkt Carlos Sainz het tegenwoordig maar zoveel mogelijk zelf te doen. Punt twee is zorgwekkender. Ferrari concludeerde na afloop dat de bandenslijtage meeviel, waardoor het echte probleem groter lijkt. Ferrari mist snelheid, zeker in de race. Op Silverstone werd dat vooral op de lay-out met veel snelle bochten gegooid, maar ook op het high-downforce circuit nabij Boedapest ging het niet je van het. Er is werk aan de winkel, niet alleen ten opzichte van Red Bull, maar ook vergeleken met McLaren en Mercedes. Het roept ook meteen de vraag op of Ferrari de sterke punten van vorig jaar niet heeft afgebot door volop in te zetten op het reduceren van drag en dus het opkrikken van de topsnelheid.

Werk aan de winkel is er ook bij de sensatie van Bahrein. In het oliestaatje sprak iedereen in de paddock nog over Aston Martin, maar inmiddels is de formatie van Fernando Alonso en Lance Stroll weggezakt. Afgaande op de laatste paar races valt zelfs te zeggen dat de equipe is weggezakt van het tweede tot het vijfde team, al staat de formatie uit Silverstone nog altijd derde in het WK. Toch is het optreden in Hongarije best zorgwekkend te noemen. Zo was de Hungaroring een aardige test voor Aston Martin. Wie begin dit jaar inzoomde op de langzaamste gedeelten van de langzaamste bochten, zag dat Aston Martin daar als enige team kon wedijveren met Red Bull. De Hungaroring had derhalve best goed bij de AMR23 moeten passen, maar de realiteit bleek een stuk weerbarstiger. Volgens Alonso hangt het nauw samen met de nieuwe bandenconstructie die Pirelli op Silverstone heeft geïntroduceerd. Die zou vooral bedoeld zijn om Aston Martin en Red Bull af te remmen, al was daar bij het laatstgenoemde team gisteren bijzonder weinig van te zien...

De grootste verliezer van het weekeind is zonder twijfel Alpine. Het Franse team had begin dit jaar enorme ambities met P4 bij de constructeurs en het doel om het gat met de top-drie te verkleinen. Halverwege het seizoen valt te zeggen dat daar weinig van terecht lijkt te komen. De dubbele DNF's van Silverstone en Boedapest helpen niet bepaald. Natuurlijk kon Alpine er ditmaal niets aan doen en treft Zhou Guanyu alle blaam met een ietwat lompe actie na de compleet mislukte start. De Chinees heeft ogenschijnlijk goed gekeken naar het voorbeeld van zijn huidige teamgenoot Valtteri Bottas uit 2021. Dat gezegd hebbende, is het voor Alpine wel knap vervelend. Zo hoorde je in de paddock al veel langer verhalen over Laurent Rossi en Otmar Szafnauer. Laatstgenoemde heeft die interne machtsstrijd ogenschijnlijk gewonnen doordat Rossi inmiddels naar de zijlijn is geschoven. Het zou Szafnauer iets meer lucht moeten geven als teambaas, maar die marge is natuurlijk heel snel om zeep als er een nulscore op nulscore volgt. Hierdoor zal ook Szafnauer niet zulke fijne gesprekken met de Renault-top tegemoet gaan en moet hij twee dingen hopen. Allereerst dat hem nog enige tijd wordt gegund en ten tweede dat Alpine komend weekend meteen terug gaat slaan.

F1-update: Max Verstappen verklaart enorm verschil in Hongarije, Norris grapt over kapotte bokaal