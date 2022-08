Analyse: Winnaars en verliezers F1 Grand Prix van Hongarije

Winnaars:

Nadat Max Verstappen de toeschouwers bij het passeren van start-finish in extase had gebracht, meldde Christian Horner zich al rap op de boordradio. De teambaas liet weten dat Verstappen zojuist één van zijn beste Formule 1-races tot dusver had afgewerkt. En, eerlijk is eerlijk, daar is eigenlijk geen woord aan gelogen. Hongarije 2022 kan probleemloos in het rijtje Spanje 2016, Brazilië 2016, Duitsland 2019 en Nederland 2021 worden geplaatst. Op de Hungaroring rekende de Red Bull-rijder af met het stigma dat inhalen er schier onmogelijk zou zijn. Natuurlijk: het reglement van 2022 hielp enorm en de verschillende strategieën ook, maar dan verdient Verstappen alsnog lof voor het gemak waarmee hij eerst door het veld sneed en nadien iedereen nog even op tien seconden reed. Het woord strategie is gevallen en dat betekent dat de strategen van Red Bull en vooral Hannah Schmitz een groot compliment verdienen. "Ik kan daar blind op vertrouwen", zei Verstappen na afloop. "Als team zijn we rustig gebleven en stonden we steeds op de juiste band, dat was deze zondag het belangrijkste." Het wel duidelijk met welk team het contrast het grootst was...

Net als in Frankrijk is Mercedes met een dubbel podium aan de haal gegaan en net als na die race staat het team van Toto Wolff aan deze kant van de rubriek. Net als op Paul Ricard kon Mercedes qua race pace nog niet helemaal wedijveren met Verstappen, maar voor Sergio Perez en Ferrari deed het in Boedapest weinig meer onder. Natuurlijk heeft Ferrari het weer gruwelijk laten liggen, maar Mercedes is net als Red Bull consistent en ook dat is een kwaliteit. Tactisch worden er geen rare bokkensprongen gemaakt en de betrouwbaarheid is dit hele jaar al subliem. Hoopgevend zo vlak voor de zomerstop is ook dat de eerste pole-position van het jaar binnen is. In de voorbije weken gaf iedereen in een Mercedes-shirtje immers nog aan dat de snelheid over één rondje de achilleshiel van de W13 zou zijn. Maar uitgerekend op een circuit waarop Mercedes helemaal niet zo sterk dacht te zijn, greep George Russell zijn eerste F1-pole. Het totaalplaatje maakt dat Mercedes na een hele lastige seizoenshelft toch voldoende aanknopingspunten heeft - ook met het zero-pod concept.

De laatste winnaar is de man waar donderdag alles om draaide en die volgend jaar wordt opgevolgd door Fernando Alonso: Sebastian Vettel. Aston Martin baarde tijdens de technische viewing voorafgaand aan de eerste training opzien met een nieuwe achtervleugel. De zijkanten hadden verdacht veel weg van wing endplates, al is het team uit Silverstone ervan overtuigd dat alles legaal is. Vettel liet vrijdag weten dat die vleugel geen immens verschil zou maken en een dag later kon het hem in ieder geval niet behoeden voor een exit in Q1. Vanaf de achttiende startplek leek hij voor een hels karwei te staan, maar Vettel stond zijn mannetje en Aston Martin deed er eveneens verstandig aan om de harde band te vermijden. Het bracht de viervoudig wereldkampioen van negentien naar tien en dus naar het laatste puntje. "Als de race nog één bocht langer was geweest, had ik Ocon ook kunnen pakken. Ik liep erg snel in en de virtual safety car hielp niet bepaald mee." Hoe dan ook: het weekend waarin Vettel zijn afscheid heeft aangekondigd, kan met een lach worden afgesloten.

Verliezers:

Als er één team met een flinke kater de zomerstop ingaat, dan is het Ferrari wel. Na de Franse GP zei Mattia Binotto 'ik zie geen enkele reden waarom we de resterende tien races niet kunnen winnen', maar in Hongarije is die uitspraak als een boemerang teruggekomen. De redenen waren bijna niet op twee handen te tellen. Ferrari begon als torenhoog favoriet en leek die status op vrijdag extra kracht bij te zetten. Aan het eind van de rit had de Scuderia echter geen enkele rijder op het podium. De race pace was in koelere temperaturen niet wat Ferrari had verwacht, al is de race van Charles Leclerc vooral tactisch om zeep geholpen. De keuze voor de harde band is onbegrijpelijk. Die had op vrijdag best kunnen werken met een baantemperatuur van meer dan vijftig graden, maar met amper de helft valt er geen temperatuur in die band te krijgen. Dan kunnen de modellen wel aangeven dat het een optie is, maar moet je die uit het raam flikkeren en gewoon logisch nadelen. Schakelen en flexibel zijn, maar dat zijn nou net twee dingen die Ferrari dit jaar niet lijkt te kunnen. Samen met de betrouwbaarheidproblemen vertelt dit hét verhaal van de eerste seizoenshelft: de auto is goed, maar door een gebrekkige uitvoering gaat de Italiaanse trots wederom naast een wereldtitel grijpen.

Dat laatste lijkt ook te gelden voor Sergio Perez. Na winst in Monaco dacht hij er zelf anders over, maar het momentum is volledig weg bij de Mexicaan. Zelf wijt hij dat aan de ontwikkelingsrichting van Red Bull, die meer bij Verstappen zou passen. Hij heeft er donderdag tijdens een diner met Christian Horner over gesproken, al moet Perez ook naar zichzelf kijken. Zo laat hij als individu meer steken vallen dan begin dit jaar en ontbreekt de consistentie die nodig is in een titelstrijd. Waar Verstappen nagenoeg iedere zondag op de afspraak is, moet Perez het meer hebben van uitschieters, maar daarmee wordt je geen wereldkampioen. Van elf naar vijf was afgelopen zondag nog niet zo slecht, al stond het in schril contrast met de inhaalrace van Verstappen. Helmut Marko was vrij duidelijk nadat Perez er zaterdag in Q2 uitvloog: "Het is na dit weekend zomerstop, maar Perez heeft al enkele weken zomerstop..." Het zijn harde woorden van de Oostenrijker, al passen ze bij de cijfers. Zo heeft Perez sinds Azerbeidzjan nog maar 44 punten gescoord en Verstappen 108.

Voor het laatste stekje zijn er verschillende gegadigden. Williams en AlphaTauri gooien allebei hoge ogen, aangezien ze na de introductie van een groot update pakket - Williams op Silverstone, AlphaTauri op Paul Ricard - nog geen potten breken. Maar aangezien de brigade van Franz Tost in de voorbije twee weekenden ook al aan de beurt was, gaat de voorkeur uit naar Daniel Ricciardo. Met punten in de voorbije twee raceweekenden leek hij de smaak aardig te pakken te hebben en dat werd onderstreept door het halen van Q3 op zaterdag. Zondag ging het echter voor geen meter. Een beroerde eerste ronde, onder meer na contact met Kevin Magnussen, zou de toon zetten. Daarna besloot ook hij naar de harde band te grijpen en ook hij zou daar spijt van krijgen. Ricciardo tikte Lance Stroll nogal onbeholpen in de rondte, met een tijdstraf tot vijf seconden tot gevolg. Het geheel aan ingrediënten heeft een zeer slecht smakende vijftiende plek opgeleverd waardoor hij de eerste seizoenshelft in mineur afsluit. Of zoals Ricciardo zelf concludeert: "Er zijn meer dieptepunten geweest dan hoogtepunten." De zomerstop komt met andere woorden als geroepen...

