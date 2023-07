Analyse: Winnaars en verliezers Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië

Winnaars:

Met een verstuikte vinger, een 'inchident' in de pitstraat op zaterdag en een lastige start verliep het Britse Grand Prix-weekend niet rechttoe rechtaan, maar ook deze dingen hebben Max Verstappen niet van de winst gehouden. De Limburger zag Lando Norris langszij komen en Oscar Piastri ook even aan de binnenkant kijken richting Copse Corner ('ik hoopte vooral dat hij geen onderstuur zou hebben'), maar kon daarna orde op zaken stellen, ook al was hij zelf positief verrast door de race van McLaren en niet heel blij met de keuze voor softs in de laatste run. Onderaan de streep staat de zesde zege op rij - een serie die twee maanden geleden al is begonnen in Miami - echter gewoon op papier en voert Verstappen het WK met bijna honderd punten voorsprong aan. Tijdens de persconferentie na afloop volgde er meteen nog meer slecht nieuws voor de concurrentie: Red Bull komt in Hongarije met updates voor de dag. Alhoewel het altijd afwachten is of die in de praktijk ook exact doen wat ze moeten doen, kan het de beste auto van het veld (in ieder geval in handen van Verstappen, want het contrast met Perez is nog steeds best groot) zomaar nog iets beter maken...

De grootste sensatie van het afgelopen weekend is zonder enige twijfel gevormd door McLaren, Lando Norris en Oscar Piastri. Ja, de race van Norris in Oostenrijk gaf al hoop, maar het ijzersterke optreden op Silverstone heeft toch vriend en vijand verbaasd. Het geldt voor McLaren als collectief, maar ook voor beide coureurs. Zo had Piastri zijn eerste bezoekje aan het ereschavot verdiend, al stak de voor hem ongelukkig getimede safety car er een stokje voor. De woorden van Zak Brown zijn echter wel raak: als de getalenteerde Australiër zo doorgaat, komt zijn tijd echt nog wel. Norris was voor eigen publiek wel op het podium te vinden en verdient meerdere schouderklopjes. Zo toonde hij een masterclass verdedigen met Lewis Hamilton in zijn nek en had hij een dag eerder ook alvast een goede keuze gemaakt door vlak voor de kwalificatie voor iets minder downforce en dus iets meer topsnelheid te kiezen. Hoe zou volgens Norris helpen bij het verdedigen en dat is gebleken. Desondanks was Norris ook reëel. Volgens hem moeten McLaren-fans niet meteen de polonaise gaan lopen, aangezien de auto in langzame bochten nog altijd 'slecht' aanvoelt en Hongarije een ander verhaal kan worden. Dat gezegd hebbende, was Silverstone een fenomenale opsteker. Eentje die voor Norris op de best mogelijke locatie is gekomen, eentje die het team zich in Bahrein niet had kunnen voorstellen en eentje die door de enorme progressie in de voorbije weken een compliment verdient.

Het laatste stekje bij de winnaars is voor Alexander Albon, die Silverstone - natuurlijk net als het roemruchte Williams - ook als zijn thuisrace beschouwt. Net als McLaren kon ook het team uit Grove rekenen op een speciale livery en net als McLaren kwam ook Williams sterk voor de dag. Het komt doordat de karakteristieken van Silverstone - veel snelle bochten - goed passen bij de Williams-bolide van dit jaar. Het team van James Vowles heeft dit hele jaar al bijzonder weinig luchtweerstand en dat maakt de FW45 voor concurrenten een zeer vervelende auto om achter te zitten. Kom er maar eens voorbij op rechte stukken. In Groot-Brittannië schoot Albon vrijdag uit de startblokken en het is veelzeggend dat hij na de achtste plek op zondag nog wat gemengde gevoelens koesterde. Realiteit is echter dat Williams blij moet zijn met de vier behaalde punten, waarmee het overigens over Alfa Romeo is gewipt in de WK-stand. De Hungaroring wordt een interessante test op een compleet andere baan, maar op de circuits die Williams liggen, is het aantoonbaar een factor om rekening mee te houden, in ieder geval voor de schaarse puntjes die er achter de topteams op te rapen zijn.

Verliezers:

Aan de andere kant van de medaille is Ferrari te vinden. De Scuderia zag de Britse Grand Prix vooraf als een interessante test. Zo kon Silverstone enkele zwakke plekken van de voorbije maanden blootleggen: de windgevoelige auto en het worstelen met bandenslijtage. Doordat Silverstone bijzonder open is en de wind vrij spel biedt en doordat het circuit één van de zwaarste omlopen voor de banden is, zou de SF-23 met alle updates van de voorbije weken op de proef worden gesteld. De zaterdag verliep met de plekken vier en vijf nog redelijk, al was er toen enige frictie over de aan te houden volgorde door Charles Leclerc en Carlos Sainz. Dat was echter klein bier vergeleken met de terugval op zondag. De keuze om Sainz buiten te laten op de harde band heeft misschien niet geholpen, al noemde hij dat na afloop 'fiftyfifty'. Belangrijker was volgens hem en Leclerc dat de Ferrari van dit jaar nog steeds een wispelturige auto is. "De auto was opnieuw heel lastig te besturen en het was erg lastig om consistent te zijn onder deze omstandigheden." Leclerc voegde daar de enige juiste conclusie aan toe: "We hebben nog een hele lange weg te gaan." Dat het jaar waarin Ferrari voor de wereldtitel wilde gaan geen oogstjaar gaat worden, mag natuurlijk al enige tijd duidelijk zijn. Maar nu blijkt meer en meer dat de blik zoals bekend niet op Red Bull kan, maar dat het eerst nog een heel karwei gaat worden om Aston Martin en vooral Mercedes voorbij te steken voor P2. De titel 'best of the rest' ligt momenteel ook nog niet zomaar voor het grijpen en dat is voor de mensen in Maranello na het hoopgevende 2022 toch niet wat ze wilden zien.

Met Aston Martin hebben we meteen een andere verliezer van afgelopen weekend te pakken. Fernando Alonso wist nog wel een zesde plek uit het vuur te slepen, maar de magie van de eerste weken van dit seizoen lijkt wat weg. Het lijkt al bijna een eeuwigheid geleden dat iedereen in de paddock van Bahrein over Aston Martin sprak en over die felbegeerde 33ste zege voor Alonso. De Spanjaard staat nog wel derde in het coureurskampioenschap, maar de voorbije weken zijn niet helemaal gelopen zoals Alonso zich had voorgesteld. De Red Bull Ring is nooit zijn favoriete baan geweest, maar ook op Silverstone bleek Aston Martin het vergeleken met de directe concurrentie lastig te hebben. De tweevoudig wereldkampioen liet na de race optekenen dat Aston Martin zich niet meteen zorgen hoeft te maken en dat het vooral zich op de langere termijn moet richten, al doet het niets af aan de woorden die hij in Oostenrijk al uitsprak: als Aston Martin dit jaar mee wil blijven doen op de voorposten, dan is een nieuwe stap met updates noodzakelijk. Het helpt daarbij misschien niet dat de windtunneltijd ruim een week geleden is gereset en het team van Lawrence Stroll nu op beduidend minder testmogelijkheden kan rekenen dan begin dit jaar. Positieve noot is wel dat Aston Martin relatief sterk is in langzame bochten en dat de Hungaroring daar nogal veel van kent. De kans om terug te slaan, kan zich over een kleine twee weken dus al wel voordoen.

Het laatste stekje aan deze kant van deze rubriek gaat naar Alpine. De Franse fabrieksformatie had begin dit jaar grootse plannen. Het team moest minimaal weer als vierde eindigen bij de constructeurs en wilde het gat met de top drie verkleinen. Na de Oostenrijkse Grand Prix stond Alpine nog vijfde in het WK met een voorsprong van achttien punten op McLaren. Maar - zo klonk het in de paddock ook al - wat als McLaren de lijn van de Red Bull Ring kan doortrekken? Dan is de voorsprong als sneeuw voor de zon verdwenen en precies dat is gebeurd. Een raceweekend later is de voorsprong van achttien punten al een achterstand van twaalf stuks. Op zaterdag ging het al niet heel lekker toen Esteban Ocon tijdens zijn out-lap nogal enthousiast iets probeerde bij Lance Stroll en zijn eigen vliegende ronde daarmee om zeep hielp. Een dag later zou het nog desastreuzer worden met een dubbele DNF, waar diezelfde Stroll in het geval van Pierre Gasly ook weer een rol in speelde. Het maakte dat Alpine vroegtijdig klaar was, al gaat het grote plaatje nog verder dan dat. Zo heeft Alpine niet maximaal gescoord in de periode waarin McLaren ondermaats was en dreigt nu - ondanks dat McLaren echt niet ieder weekend vooraan zal rijden - de zesde plek in het WK. Dat is toch een stukje minder dan de opdracht waarmee de Alpine F1-top dit jaar op pad is gestuurd.

F1-update: Max Verstappen kondigt updates Red Bull aan, Norris en McLaren de sensatie op Silverstone