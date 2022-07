Analyse: Winnaars en verliezers F1 Grand Prix van Frankrijk

Winnaars:

Na de Grand Prix van Oostenrijk waren Red Bull en Max Verstappen vastberaden om terug te slaan op Paul Ricard, maar dat hij in de Franse bakoven 25 punten zou uitlopen op Charles Leclerc had de Nederlander niet kunnen bevroeden. De focus lag vooral op het leren van Oostenrijk. Zo gooide Red Bull het over een andere boeg door weer naar de Jeddah-achtervleugel te grijpen en qua afstelling in te zetten op beduidend meer topsnelheid. In de openingsfase prikte Verstappen meermaals bij de leidende Ferrari en dat was - zo zou hij na afloop verklaren - om te testen of volgen ook makkelijker zou gaan dan in Oostenrijk zonder de banden op te roken. Nadien was het scenario al uitgetekend: doordat Ferrari langer doorreed, zou Leclerc achter Verstappen op het asfalt komen, maar wel kunnen aandringen op verser rubber. Zoals bekend is het niet zover gekomen en kon Verstappen het grootste deel van de race met twee vingers in de neus managen. Het maakte de zondag een 'walk in the park' en begint het kampioenschap ook niet die kant op te gaan met 63 punten voorsprong? De man met startnummer 1 blijft zelf waakzaam en kan ook niet anders, maar het zou nog een understatement zijn om te zeggen dat hij goede papieren heeft voor titelprolongatie.

Mercedes mag als tweede winnaar worden opgeschreven na een dubbele podiumfinish. Het is voor het eerst dit jaar dat de mannen van Toto Wolff samen naar het ereschavot mogen, waarvoor het team en de rijders lof verdienen. Dat gezegd hebbende, is het absoluut nog geen reden om de polonaise te gaan lopen. Zo lijkt het resultaat beter dan dat het is. De race pace van Mercedes was weliswaar beter dan de kwalificatiesnelheid, maar ook op dat eerste vlak kwam het merk met de ster nog tekort. Niet voor niets liep Verstappen inclusief banden sparen nog tien seconden weg bij Lewis Hamilton. Het geeft aan dat Red Bull en Ferrari nog steeds een maatje te groot zijn en dat Mercedes vooral maximaliseert als iemand vooraan steken laat vallen. In Frankrijk was dat zo door de crash van Leclerc, een pover optreden van Perez en de tactische keuzes van Ferrari bij Sainz. Dan geldt nog wel dat je er moet zijn om toe te slaan en dat is dit jaar ontegenzeggelijk een grote kwaliteit van Mercedes. Beide coureurs zijn consistent - al had Russell iets rustiger mogen zijn over de boordradio - en de betrouwbaarheid van Mercedes is van alle teams tot dusver het best. Dus ja, het resultaat is zonder enige twijfel goed, maar qua pure snelheid is Mercedes er nog niet.

Puur afgaande op zijn eigen optreden had het laatste stekje aan deze kant prima naar Carlos Sainz kunnen gaan. De Spanjaard zat er dit hele weekend goed bij en maakte zowel op zaterdag als ook zondag een goede indruk. Een samenloop van omstandigheden (waarover later meer) heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd, al kon Sainz daar zelf weinig aan doen. De voorkeur gaat hier echter uit naar zijn landgenoot Fernando Alonso. De ervaren rot presteert dit hele jaar al op hoog niveau, al blijft dat een beetje onderbelicht door de hoeveelheid pech die hij te verduren krijgt. Tijdens de thuisrace van Alpine bleef hij eens gespaard en dat leverde op P6 meteen de titel 'best of the rest' op. Een extra positieve noot is trouwens dat het gehele team van Alpine goed voor de dag kwam. De CEO was daar ook veel aan gelegen, maar het moest in de praktijk nog wel even gebeuren. De A522 stelde echter niet teleur. Sterker nog: als Esteban Ocon niet al te enthousiast was geweest in de openingsfase, dan had de Franse equipe zelfs met twee auto's voor Lando Norris gestaan.

Verliezers:

Over de voornaamste verliezers van het voorbije weekend kan geen enkele twijfel bestaan: Ferrari en Charles Leclerc. Beide partijen hebben een knauw gekregen in het kampioenschap en dat is niet voor het eerst dit jaar. Leclerc stak de hand meteen in eigen boezem na een schuiver die wel eens heel duur kan blijken in het kampioenschap. Dit jaar heeft de titelstrijd al verschillende wendingen gekregen, maar zo groot als nu is het verschil nog niet geweest. Na de crash was het aan Sainz om de kastanjes uit het vuur te halen en die leek dat ook te doen. De Madrileen reed snaarstrak, maar zag om hem heen van alles misgaan. Het begon met een langzame stop, ging verder met de unsafe release en eindigde met een tweede stop die overbodig bleek. Volgens Mattia Binotto had Sainz geen marge van vijf seconden kunnen opbouwen om P3 te behouden, maar afgaande op het mindere tempo van Perez en het feit dat hij lange tijd als buffer fungeerde naar Russell, was dat verre van onmogelijk. De tactiek leek niet je van het en de communicatie met Sainz over de boordradio was dat sowieso niet. Het maakt dat Ferrari wederom een weekend heeft gehad waarin de snelheid wel degelijk in de auto zat, maar het dankzij andere factoren door de vingers is geglipt. En juist die factoren zijn onderaan de streep cruciaal voor het kampioenschap.

Na twee uitvalbeurten in de voorbije drie wedstrijden was Sergio Perez naar eigen zeggen toe aan 'een vlekkeloos weekend'. In Le Castellet heeft hij echter allesbehalve dat gekregen. De vrijdag leek er volgens de Mexicaan niet op en ondanks dat hij zaterdag beter voor de dag kwam, is het weekend in mineur geëindigd. Natuurlijk heeft het gepruts van de FIA met de virtual safety car niet geholpen en zat Perez net op zijn delta toen het veld weer werd losgelaten, maar los daarvan maakte de nummer drie uit het WK een apathische indruk. Perez kwam slecht van zijn startplek en kon daarna niet van de superieure topsnelheid profiteren in gevecht met Hamilton. Bij de klaagzang van Russell stond Perez wel volledig in zijn recht - Russell deed het immers zelf - maar dat hij naast het podium is gevallen, past in zekere zin naadloos bij het weekend dat hij achter de rug heeft. Om niet met een flinke kater de zomerstop in te gaan door hoe het sinds Monaco bergafwaarts is gegaan, is een opsteker in Hongarije welkom, al lijkt dat circuit nou net niet perfect bij Red Bull te passen.

Ook het zusterteam van Red Bull Racing was na Oostenrijk aan een opsteker toe, maar ook die is uitgebleven. Na het weekend op de Red Bull Ring luidde Pierre Gasly de noodklok en maande hij het team snel upgrades te introduceren. AlphaTauri is daadwerkelijk met een groot pakket afgereisd naar het zuiden van Frankrijk, maar dat betekende nog niet dat het beter zou aflopen. Sterker nog: ook ditmaal werd het circuit zondagavond puntloos verlaten. "Ik was nog steeds aan het glijden en aan het worstelen met de auto, dus ik denk dat we even om de tafel moeten gaan en dit nieuwe pakket nog beter moeten begrijpen", liet Pierre Gasly meteen na de race weten. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda stond er na de kwalificatie een stuk beter voor, maar kreeg al snel een tik van Ocon te verduren. Het heeft de race van de Japanner tot een kansloze expeditie gemaakt, die uiteindelijk met een DNF is geëindigd. Het is een nieuwe tik voor de brigade van Franz Tost, al is de grotere vraag of het updatepakket wel werkt. Doordat er onder het budgetplafond niet veel kansen zijn om dingen recht te zetten, is te hopen van wel. Maar goed, om met een positieve noot af te sluiten: over zes dagen alweer kans op revanche in Hongarije.

F1-update: Verstappen op rozen, Leclerc crasht op pijnlijke dag Ferrari