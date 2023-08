Analyse: Winnaars en verliezers Formule 1 Grand Prix van België

Winnaars:

In de zomerstop kan de rekenmachine er eigenlijk al bij worden gepakt. De eerste seizoenshelft is ook in cijfers een onwaarschijnlijke geweest voor Max Verstappen. De Nederlander lijkt met een voorsprong van 125 WK-punten op een wereldtitel in Qatar af te stevenen, al kan dat ook Japan worden (waar de marge zondagavond 180 punten moet zijn) als Sergio Perez het nog eens laat afweten en Verstappen blijft winnen. Over dat laatste hoeft zonder technisch malheur weinig twijfel te bestaan. Hij lijkt in de fase te zijn aanbeland dat de startplek ook niet meer toe doet. Na de tactische versnellingsbakwissel en vijf plaatsen gridstraf gaf immers iedereen in de paddock hetzelfde antwoord op de vraag wie zondag de favoriet zou zijn. De reguliere kwalificatie met acht tienden voorsprong en de race met 22 seconden aan marge afsluiten zegt alles. Helmut Marko noemde Verstappen na afloop tegenover deze website 'nu al één van de beste coureurs aller tijden' en voegde over Sergio Perez toe: "Tweede worden achter Max is tegenwoordig gewoon een overwinning in de Formule 1." Alhoewel het onderlinge verschil wederom erg groot was, kloppen de woorden van Marko natuurlijk wel en zeggen die eigenlijk alles.

De man die zaterdag de show wist te stelen, luisterde echter niet naar de naam Verstappen. Die dag liet Oscar Piastri niet voor het eerst dit jaar zien uit het goede racehout te zijn gesneden. Natuurlijk is hij op basis van de zondagse afloop geen pure winnaar, maar afgaande op zijn prestaties in het hele weekend absoluut wel. De jonge Australiër maakt zijn naam als toptalent meer en meer waar. Zijn optreden in de sprint shootout was voortreffelijk en later die dag zou hij zelfs voor het eerst aan de leiding rijden van een Formule 1-race, al was dat nog geen officiële Grand Prix. Piastri maakt in rap tempo naam en faam, al ging het zondag mis in bocht 1. Het was een typisch La Source-moment, al zei Piastri dat hij soms misschien nog iets te lief is in deze F1-wereld. Zo had hij naar eigen zeggen iets later moeten remmen om volledig naast Sainz te komen, zodat laatstgenoemde helemaal niet kon insturen en Piastri de ruimte had geclaimd. Hoe dan ook: de jongeling is snel, leergierig en zelfkritisch, en dat zijn factoren die hem op termijn behoorlijk ver kunnen brengen.

Voor het laatste stekje bij de winnaars komen Yuki Tsunoda, Pierre Gasly en Charles Leclerc in aanmerking. Alhoewel de Japanner indruk maakte in een nog altijd niet geweldige AlphaTauri en Gasly zaterdag sterk reed in een beladen weekend, gaat de voorkeur ditmaal uit naar Leclerc. Het hangt samen met de weersomstandigheden. Zo liet Leclerc in onder meer Barcelona weten dat hij worstelde in listige condities en het vertrouwen kwijt was in de regen. In de voorbije weken heeft hij daar onder meer in Maranello hard aan gewerkt. Zo heeft hij zijn rijstijl enigszins aangepast en maakt hij iets andere keuzes qua afstelling. Het gaat volgens Leclerc om kleine dingen, maar bij elkaar opgeteld is het effect groot. In Spa kwam hij weer voor de dag zoals we Leclerc kennen. Met de tweede stek in de gewone kwalificatie en P3 in de hoofdrace kan hij terugkijken op een gedegen weekend en dat in omstandigheden waar hij eerder dit jaar mee worstelde. Het was overigens pas de derde podiumplek van Leclerc in 2023 en dat zegt volgens hem wel veel. Zo heeft Ferrari begin dit jaar ingezet op een wereldtitel en liet de Monegask tijdens de persconferentie optekenen dat het team mijlenver verwijderd is van de eigen ambities. Dat gezegd hebbende, heeft Leclerc op Spa maximaal gepresteerd en ging Ferrari ook beter dan dat het team na Hongarije had verwacht.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, botsen bij de start van de race Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Verliezers:

De plekken vier en zes zijn zeker niet desastreus, maar Mercedes had logischerwijs niet gehoopt om beide races op Spa-Francorchamps af te sluiten zonder podiumstek. Het wordt versterkt doordat het team voor de derde keer in de eerste seizoenshelft met een groot updatepakket voor de dag is gekomen. In Monaco is het concept overhoop gegaan, op Silverstone volgde een nieuwe voorvleugel en voorafgaand aan de laatste race voor de zomerstop hadden de sidepods een ander aanblik - waarover hier meer. De vloer was aan de onderzijde ook aangepast en dat is interessant. Zo bleek het stuiteren op Spa-Francorchamps ineens weer terug en zei Toto Wolff na afloop dat het eventueel met de vloer kan samenhangen, al moet gezegd dat de rijhoogte ook nog altijd een rol speelt. Hoe dan ook is dit niet het huiswerk waar Mercedes voor de zomerstop op zat te wachten. Daar komt bij dat uitvoering afgelopen weekend niet altijd even goed was. Zo reed George Russell zijn teamgenoot Lewis Hamilton in de weg tijdens de sprintkwalificatie op zaterdag en noemde eerstgenoemde het na afloop 'een totale puinhoop'. Onderaan de streep heeft Mercedes nog altijd evenveel punten gescoord als Ferrari en het dubbele van Aston Martin, maar de Mercedes-kopstukken bleken zondagavond zelf niet helemaal tevreden over het weekeinde.

Dat laatste gold ook bij het Mercedes-klantenteam van Williams. Het team uit Grove heeft wat de Engelsen 'a slippery car' noemen. Het betekent dat Alexander Albon en Logan Sargeant kunnen rekenen op een auto met relatief weinig luchtweerstand. Het maakt dat Williams banen als Spa en Monza - waar Nyck de Vries er vorig jaar ook van heeft kunnen profiteren - met rood heeft omcirkeld in de eigen planning. Op Spa is de equipe van James Vowles echter puntloos gebleven. De regen op vrijdag en zaterdag heeft niet bepaald geholpen, al zei Albon na de sprintrace nog: "Ik denk dat we morgen wel snel moeten zijn als het dan droog is." De hoofdrace kende een overwegend droog verloop, maar Williams kon alsnog geen potten breken. Met onder meer een undercut wist Williams bij vlagen wel naar voren te schuiven in het middenveld, maar de normale tactiek werkte ditmaal niet: juist door de indrukwekkende topsnelheid is het normaliter schier onmogelijk voor concurrenten om de FW45 (zelfs met overspeed) te passeren. In België ging het echter met speels gemak, ook doordat de blauwe bolides nogal rap door de banden heen gingen.

Dat laatste geldt bij uitstek voor Haas. Het Amerikaanse team heeft sinds de Oostenrijkse Grand Prix geen punt meer gescoord en is vooral op zondag een vogel voor de kat. Haas is doorgaans aardig in de kwalificaties, maar teleurstellend op zondag. Beide factoren hangen nauw met elkaar samen. De Haas-auto vergt er veel van de banden en dat zorgt ervoor dat er ook makkelijk temperatuur in te krijgen is. Voor één kwalificatierondje is dat een voordeel, maar in de race een groot nadeel, aangezien Haas het Pirelli-rubber dan (veel) eerder dan andere teams naar de vaantjes helpt. Geluk bij een ongeluk is nog dat andere teams uit de achterhoede ook maar moeilijk punten kunnen oprapen in het huidige Formule 1-veld, aangezien de top tien met Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren en Aston Martin normaal al wel aardig is dichtgetimmerd. Voor iedereen daarachter is het een hele opgave om punten te scoren en dat levert Haas nog altijd de achtste plek bij de constructeurs op. Afgaande op de laatste races voor de zomerstop is de brigade van Guenther Steiner echter met afstand het minste team qua race pace en dat zal toch zorgen baren. Haas is richting 2022 extreem vroeg aan de auto begonnen om een vliegende start te maken, maar dreigt nu onder dezelfde set regels weg te zakken in het moeras dat de achterhoede heet.

